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Burak Yılmaz, Süper Lig ekibi Arca Çorum Fk'nin teknik direktörü. Kırmızı-siyahlı kulüp, Uğur Uçar'la yolları ayırdıktan sonra 25 Eylül 2026'da 41 yaşındaki çalıştırıcıyla 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Takımı 23 Kasım akşamı Başakşehir'e 4-2 yenildi. Yılmaz da maçtan sonra yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMIN TEKNİK DİREKTÖRÜ?

Burak Yılmaz, Eylül 2026'dan beri Arca Çorum Fk'nin teknik direktörü. Çorum Fk, Süper Lig'in 6. haftasında Alanyaspor'a yenildikten sonra 24 Eylül'de Uğur Uçar'la karşılıklı anlaşarak ayrılmıştı; takım o sırada 7 puanla 11. sıradaydı. Yönetim önce Abdullah Avcı ile görüştü. Anlaşma çıkmadı.

Yılmaz'ın Çorum'daki ilk maçı eski takımına karşıydı ve Çorum Fk, Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-0 yendi. Sonraki haftalar o kadar iyi geçmedi. 11. haftada Fenerbahçe'ye kendi sahasında 5-0 kaybeden takımın hocası, maçtan sonra şehirden ve kulüp başkanından özür diledi, "Suçlu benim" dedi.

BURAK YILMAZ BAŞAKŞEHİR MAÇINDAN SONRA NE DEDİ?

Burak Yılmaz, Başakşehir maçındaki 4-2'lik yenilgiyi takımının yaklaşık 10 dakika içinde yediği 4 gole bağladı. Süper Lig'in 12. haftasında Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçın son bölümünde Çorum savunması dağıldı. Başakşehir'de oyuna sonradan giren Bertuğ Yıldırım bu dakikalarda hat-trick yaptı.

Yılmaz basın toplantısında, Başakşehir'in 3-6-1 dizilişine göre hazırlandıklarını ve 70 dakika iyi oynadıklarını söyledi. Ona göre yenilen ilk gol maçın kilidini açtı. Oyuncular ondan sonra konsantrasyonunu kaybetti. Takımının baskı altında oynamayı, maçı bitirmeyi ve 2-1 öndeyken gerekirse "kötü adam" olmayı öğrenmesi gerektiğini anlatan Yılmaz, oyuncularını hâlâ çok naif bulduğunu da ekledi. İki kulüp arasında hem oyuncu kalitesi hem bütçe açısından büyük fark var, dedi.

BURAK YILMAZ KİMDİR?

Burak Yılmaz, kulüp kariyerinde 506 lig maçında 252 gol atmış eski bir santrfor. Antalyaspor'da başladığı profesyonel kariyerinde Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Fransa'da Lille formalarını giydi. Galatasaray'la 2012-2013 ve 2014-2015 sezonlarında Süper Lig şampiyonu oldu. Lille'le 2020-2021'de Fransa Ligue 1'i kazandı; bu, kulübün tarihindeki dördüncü lig şampiyonluğuydu.

Türkiye A Milli Takımı'nda 77 maçta 31 gol attı. Milli takımın tüm zamanların gol listesinde Hakan Şükür'ün ardından ikinci sırada. İlk milli maçına 12 Nisan 2006'da Azerbaycan karşısında çıktı, son kez 24 Mart 2022'de Portekiz maçında forma giydi.

BURAK YILMAZ KAÇ YAŞINDA?

Burak Yılmaz 41 yaşında. 1985 doğumlu çalıştırıcı, Çorum Fk'ye imza attığında da 41 yaşındaydı.

BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Burak Yılmaz futbolculuk kariyerinde 12 kulüpte oynadı. Antalyaspor (2002-2006) sonrası Beşiktaş'a geçti, ardından Manisaspor, Fenerbahçe ve kiralık olarak Eskişehirspor'da forma giydi. Asıl çıkışını 2010-2012 arasında Trabzonspor'da yaptı: 71 lig maçında 54 gol. 2012'de gittiği Galatasaray'da dört sezonda 65 lig golüne ulaştı.

2016'da Çin'in Beijing Guoan takımına transfer oldu, 2017'de Trabzonspor'a döndü. 2018-2020 arasında yeniden Beşiktaş'ta oynadı. 2020'de gittiği Lille'de iki sezonda 20 lig golü attı ve takımın şampiyonluğunda payı oldu. Son kulübü Hollanda'nın Fortuna Sittard takımıydı; 2022-2023 sezonunun ardından kramponlarını astı.

BURAK YILMAZ HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Burak Yılmaz teknik direktörlüğe Beşiktaş'ta başladı. 1 Temmuz 2023'te yardımcı antrenör olarak göreve geldi, Ekim 2023'te Şenol Güneş istifa edince geçici teknik direktör oldu. Takımın Avrupa Konferans Ligi'nde Bodø/Glimt'e 2-1 yenilmesinden sonra Kasım 2023'te görevi bıraktı.

Kayserispor, 28 Ocak 2024'te Burak Yılmaz'la anlaştığını açıkladı. Kasımpaşa'nın başına 30 Ocak 2025'te geçti; kulüp Haziran 2025'te onunla devam etme kararı aldı. Ağustos 2025'te Gaziantep FK'ya imza attı. Gaziantep'teki dönemi Nisan 2026'da, Çaykur Rizespor yenilgisinin ardından yaptığı ve hakemleri eleştirdiği basın toplantısında istifasını açıklamasıyla bitti. Beş ay sonra Çorum FK ile Süper Lig'e döndü.