Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında İstanbul Başakşehir'e 4-2 mağlup olan Arca Çorum FK'de teknik direktör Burak Yılmaz, uzun bir süre iyi mücadele ettiklerini ancak kısa sürede yedikleri gollerle mağlup olduklarını söyledi.

Yılmaz, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Milli arada ve hafta içinde İstanbul Başakşehir'in oyun planına yönelik çalıştıklarını belirten Burak Yılmaz, "Nuri hocanın 3-6-1 dizilişiyle 6 oyuncuyu stoperlerimizin arasına koşturmak istediğini biliyorduk. Tamamen bunu engellemek üzerine çalıştık ve 70 dakika boyunca başarılı olduk. Yan ortalarla geleceklerini de biliyorduk. Bunları da 70 dakika çok iyi savunduk." ifadelerini kullandı.

Yedikleri ilk golün ardından kırılganlık yaşadıklarını aktaran Yılmaz, "Harika bir golle kilidi açtılar. Sonrasında anlam veremediğimiz bir kırılganlık yaşadık. Yaklaşık 10 dakikada 4 gol yedik ve mağlup olduk. Bunlardan ders çıkarmamız gerekiyor. 2-1 öndeyken baskı altında oynamayı, maçı bitirmeyi, gerektiğinde kötü adam olmayı öğrenmeliyiz. Bu konuda biraz naif kalıyoruz. Faul yapmıyoruz ve ne yazık ki yeterince iyi değiliz. Çok iyi hazırlandığımız ve harika geçen 70 dakikanın ardından mağlup olduk. İstanbul Başakşehir ile aramızda hem oyuncu kalitesi hem de bütçe açısından büyük fark var. Onlar da bugün bunun gereğini yaptılar." diye konuştu.

Kaynak: AA