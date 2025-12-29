Bugün okullar tatil mi, 29 Aralık Pazartesi bugün okul yok mu (KAR TAİLİ)!

Soğuk havanın etkisini hissettirdiği kış günlerinde, kar yağışının yoğunlaşmasıyla birlikte tatil haberleri de gündeme geldi. Zonguldak, Kırşehir, Mardin, Hakkari, Muş, Bitlis, Karabük, Bartın, Bolu, Van ve Düzce'de eğitime il genelinde ara verilirken; Şırnak, Kastamonu, Bingöl, Çankırı, Sinop ve Yozgat'ın bazı ilçelerinde ise olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar bir gün süreyle tatil edildi.

KAR TATİLİ KARARLARI PEŞ PEŞE GELDİ

Yurt genelinde etkisini artıran kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildi. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği gerekçe gösterilerek 29 Aralık Pazartesi günü için tatil kararları alındığı duyuruldu.

VAN'DA OKULLAR 1 GÜN TATİL

Van'da yoğun kar yağışı, sis ve buzlanmanın etkisini sürdürmesi üzerine il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Karar, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının tamamını kapsıyor.

BOLU'DA EĞİTİME ARA VE İDARİ İZİN KARARI

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları ile küçük çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

DÜZCE'DE GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Düzce'de hafta sonu etkili olan kar yağışının yeni haftada şiddetini artırması beklenirken, il genelinde okullar tatil edildi. Rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kursları da karardan etkilendi. Bazı kamu çalışanları için idari izin uygulaması başlatıldı.

BARTIN'DA KUVVETLİ KAR VE FIRTINA ETKİLİ

Bartın'da beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Kreşten liseye kadar tüm kademeler tatil kapsamına alındı.

MUŞ'TA KAR VE BUZLANMA NEDENİYLE TATİL

Muş'ta yoğun kar yağışının devam etmesi ve buzlanma riskinin sürmesi nedeniyle il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edildi. Üniversiteler kararın dışında tutuldu.

BİTLİS'TE TÜM OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bitlis'te yer yer kuvvetli kar yağışı beklentisi üzerine eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan bazı personeller için de idari izin kararı alındı.

YOZGAT'IN BAZI İLÇELERİNDE EĞİTİME ARA

Yozgat'ta Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan ve Çandır ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

HAKKARİ'DE İL GENELİNDE TATİL

Hakkari'de hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi ve yoğun kar beklentisi nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Bazı kamu personelleri de idari izinli sayılacak.

ÇANKIRI'DA İLÇE BAZLI KARARLAR

Çankırı'da bazı ilçelerde tüm okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde yalnızca taşımalı eğitime ara verildi. Hamile ve engelli kamu çalışanları için de idari izin uygulaması getirildi.

KIRŞEHİR'DE İLK VE ORTA DERECELİ OKULLAR TATİL

Kırşehir genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarında görev yapan engelli ve hamile personel de idari izinli olacak.

SİNOP'TA TAŞIMALI EĞİTİME ARA

Sinop'un bazı ilçelerinde taşımalı eğitim tamamen durdurulurken, bazı bölgelerde kısmi tatil kararı alındı. Bazı ilçelerde ise eğitim normal şekilde devam edecek.

BİNGÖL'DE İKİ İLÇEDE OKULLAR TATİL

Bingöl'ün Kiğı ve Adaklı ilçelerinde yoğun kar yağışı ve ulaşım riskleri nedeniyle tüm okullarda eğitime ara verildi.

MARDİN'DE KAR VE BUZLANMA UYARISI

Mardin genelinde beklenen kar yağışı ve buzlanma riskine karşı tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

ZONGULDAK'TA FIRTINA VE KAR ETKİLİ

Zonguldak'ta fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle il genelinde okullar tatil edildi. Rehabilitasyon merkezleri ve çocuk bakım kurumları da karar kapsamında yer aldı.

ŞIRNAK'TA BEYTÜŞŞEBAP TATİL EDİLDİ

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar ve don riski nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

KASTAMONU'DA GENİŞ KAPSAMLI TATİL

Kastamonu'da birçok ilçede tüm kademelerde eğitime ara verilirken, bazı ilçelerde yalnızca taşımalı eğitim durduruldu.

KARABÜK'TE İL GENELİNDE OKULLAR KAPALI

Karabük'te yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Kar tatili kararları gelmeye devam ediyor. Güncel gelişmeler için sayfamızı takip etmeyi unutmayın.