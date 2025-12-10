Haberler

Bugün hangi diziler var, 10 Aralık Çarşamba günü dizileri neler?

Güncelleme:
TV yayın akışı, izleyicilerin gün içinde ne izleyeceklerine daha hızlı ve pratik şekilde karar verebilmelerine yardımcı olan bir rehber niteliği taşıyor. "Bugün hangi diziler var?" sorusunun yanıtını arayanlar için 10 Aralık Çarşamba gününe ait dizi listesi merak ediliyor. Bugün hangi diziler var, 10 Aralık Çarşamba günü dizileri neler?

Televizyon izlemek, günlük hayatın yorucu temposundan uzaklaşıp zihnen rahatlamak isteyenler için ideal bir seçenek olmaya devam ediyor. Pek çok kişi akşam saatlerinde evde keyifli zaman geçirmek amacıyla ekran karşısına geçiyor. Bu nedenle, "Bugün hangi diziler var, 10 Aralık Çarşamba günü hangi yapımlar ekranda olacak?" sorusu gündemde yerini alıyor.

BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:28 – İSTİKLAL MARŞI

05:30 - TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZETLİ TAVSİYE

06:20 - KALK GİDELİM

09:15 - ADINI SEN KOY

10:30 - ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE

13:15 - SEKSENLER

14:35 - KASABA DOKTORU

17:45 - LİNGO TÜRKİYE

19:00 – ANA HABER (Canlı)

19:55 - İDDİALARIN AKSİNE

20:00 - EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN | YABANCI SİNEMA

22:00 - KASIRGA | YABANCI SİNEMA

00:25 - CENNETİN ÇOCUKLARI

02:55 - KASABA DOKTORU

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – KAHVALTI HABERLERİ

10:00 – MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 – ATV GÜN ORTASI

14:00 – MUTFAK BAHANE

16:00 - ESRA EROL'DA

19:00 – ATV ANA HABER

20:00 – KURULUŞ ORHAN

00:20 - GÖZLERİ KARADENİZ

03:00 - KARDEŞLERİM

05:30 - ALDATMAK

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 - KİRALIK AŞK

09:30 – SONGÜL VE UĞUR İLE SANA DEĞER

13:30 - NUR VİRAL İLE SEN İSTERSEN

16:15 - SÖZ

19:00 – STAR HABER

20:00 – SAHİPSİZLER

00:15 - YERLİ DİZİ TEKRARI / SİNEMA

03:00 - YÜKSEK SOSYETE

04:30 - HANIM KÖYLÜ

06:00 - SÖZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 – YENİ GELİN

08:15 - BU SABAH

10:00 – SANDIK KOKUSU

12:30 - GELİN EVİ

15:00 – DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME

18:45 – SHOW ANA HABER

20:00 – RÜYA GİBİ

23:00 - VELİAHT

02:00 - KIZILCIK ŞERBETİ

04:15 – BAHAR

NOW YAYIN AKIŞI

07:30 - İLK BAKIŞ

08:00 – İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT (Canlı)

10:45 – ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN

12:30 - YASAK ELMA

13:30 - EN HAMARAT BENİM

16:30 - KISKANMAK

19:00 – SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER (Canlı)

20:00 – SAKINCALI

23:15 - HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI

02:00 - SAHTEKARLAR

04:15 - İNADINA AŞK

05:00 - KEFARET

06:00 – KARAGÜL

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 – TUZAK

07:15 – EBRU İLE 8'DE SAĞLIK (Yeni Bölüm)

08:30 – OYNAT BAKALIM

09:00 - GEL KONUŞALIM

12:30 - ZAHİDE YETİŞ'LE SENCE?

16:00 - ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

20:00 – MASTERCHEF TÜRKİYE (Yeni Bölüm)

00:15 – ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ

03:30 - GEL KONUŞALIM

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 - YABANCI DAMAT

09:00 - NELER OLUYOR HAYATTA?

11:00 - YAPRAK DÖKÜMÜ

14:00 - GELİNİM MUTFAKTA

16:45 - UZAK ŞEHİR

18:30 – KANAL D ANA HABER

20:00 – EŞREF RÜYA

00:15 - ARKA SOKAKLAR

03:00 - SİYAH BEYAZ AŞK

05:00 - ÜÇ KIZ KARDEŞ

Osman DEMİR
