Bugün hangi diziler var, 10 Aralık Çarşamba günü dizileri neler?
TV yayın akışı, izleyicilerin gün içinde ne izleyeceklerine daha hızlı ve pratik şekilde karar verebilmelerine yardımcı olan bir rehber niteliği taşıyor. "Bugün hangi diziler var?" sorusunun yanıtını arayanlar için 10 Aralık Çarşamba gününe ait dizi listesi merak ediliyor. Bugün hangi diziler var, 10 Aralık Çarşamba günü dizileri neler?
Televizyon izlemek, günlük hayatın yorucu temposundan uzaklaşıp zihnen rahatlamak isteyenler için ideal bir seçenek olmaya devam ediyor. Pek çok kişi akşam saatlerinde evde keyifli zaman geçirmek amacıyla ekran karşısına geçiyor. Bu nedenle, "Bugün hangi diziler var, 10 Aralık Çarşamba günü hangi yapımlar ekranda olacak?" sorusu gündemde yerini alıyor.
BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR?
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:28 – İSTİKLAL MARŞI
05:30 - TURGAY BAŞYAYLA İLE LEZZETLİ TAVSİYE
06:20 - KALK GİDELİM
09:15 - ADINI SEN KOY
10:30 - ALİŞAN İLE HAYATA GÜLÜMSE
13:15 - SEKSENLER
14:35 - KASABA DOKTORU
17:45 - LİNGO TÜRKİYE
19:00 – ANA HABER (Canlı)
19:55 - İDDİALARIN AKSİNE
20:00 - EJDERHANI NASIL EĞİTİRSİN | YABANCI SİNEMA
22:00 - KASIRGA | YABANCI SİNEMA
00:25 - CENNETİN ÇOCUKLARI
02:55 - KASABA DOKTORU
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – KAHVALTI HABERLERİ
10:00 – MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 – ATV GÜN ORTASI
14:00 – MUTFAK BAHANE
16:00 - ESRA EROL'DA
19:00 – ATV ANA HABER
20:00 – KURULUŞ ORHAN
00:20 - GÖZLERİ KARADENİZ
03:00 - KARDEŞLERİM
05:30 - ALDATMAK
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 - KİRALIK AŞK
09:30 – SONGÜL VE UĞUR İLE SANA DEĞER
13:30 - NUR VİRAL İLE SEN İSTERSEN
16:15 - SÖZ
19:00 – STAR HABER
20:00 – SAHİPSİZLER
00:15 - YERLİ DİZİ TEKRARI / SİNEMA
03:00 - YÜKSEK SOSYETE
04:30 - HANIM KÖYLÜ
06:00 - SÖZ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 – YENİ GELİN
08:15 - BU SABAH
10:00 – SANDIK KOKUSU
12:30 - GELİN EVİ
15:00 – DİDEM ARSLAN YILMAZ'LA VAZGEÇME
18:45 – SHOW ANA HABER
20:00 – RÜYA GİBİ
23:00 - VELİAHT
02:00 - KIZILCIK ŞERBETİ
04:15 – BAHAR
NOW YAYIN AKIŞI
07:30 - İLK BAKIŞ
08:00 – İLKER KARAGÖZ İLE ÇALAR SAAT (Canlı)
10:45 – ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN
12:30 - YASAK ELMA
13:30 - EN HAMARAT BENİM
16:30 - KISKANMAK
19:00 – SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER (Canlı)
20:00 – SAKINCALI
23:15 - HALEF: KÖKLERİN ÇAĞRISI
02:00 - SAHTEKARLAR
04:15 - İNADINA AŞK
05:00 - KEFARET
06:00 – KARAGÜL
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 – TUZAK
07:15 – EBRU İLE 8'DE SAĞLIK (Yeni Bölüm)
08:30 – OYNAT BAKALIM
09:00 - GEL KONUŞALIM
12:30 - ZAHİDE YETİŞ'LE SENCE?
16:00 - ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ
20:00 – MASTERCHEF TÜRKİYE (Yeni Bölüm)
00:15 – ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ
03:30 - GEL KONUŞALIM
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 - YABANCI DAMAT
09:00 - NELER OLUYOR HAYATTA?
11:00 - YAPRAK DÖKÜMÜ
14:00 - GELİNİM MUTFAKTA
16:45 - UZAK ŞEHİR
18:30 – KANAL D ANA HABER
20:00 – EŞREF RÜYA
00:15 - ARKA SOKAKLAR
03:00 - SİYAH BEYAZ AŞK
05:00 - ÜÇ KIZ KARDEŞ