BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 12 Aralık günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ARALIK

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Arnavutköy - Deliklikaya Mahallesi

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen sokak ve bölgeler: Deliklikaya Mahallesi

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arası

Arnavutköy -Merkez Hastane Mahallesi

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen sokak ve bölgeler: Org. Nurettin Baransel Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arası

Avcılar - Merkezi Denizköşkler Mahallesi

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen sokak ve bölgeler: Yosun Sokak, Çukur Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası

Avcılar - Merkezi Yeşilkent Mahallesi

Kesinti nedeni: Yatırım ve yük bölümü çalışması

Etkilenen sokak ve bölgeler: Eren, G 175, G 180, G 180/1, G 183, G 187, G 188, G 189, G 190, G 190/1, G 191, G 194, G 200, G 217, G 218, G 219, G 220, G 220/1, G 515, G 516, G 518, G 526, G 527, G 792, G 793, G 794, G 795, G 797, G 843, G 862, G 863, Uğur Mumcu Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 15.00 arası

Avcılar - Merkezi Yeşilkent Mahallesi (ikinci duyuru)

Kesinti nedeni: Yatırım ve yük bölümü çalışması

Etkilenen sokak ve bölgeler: G 180, G 180/1, G 180/2, G 181, G 182, G 185, G 187, G 527, G 529, G 530, Uğur Mumcu Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 15.00 arası

Bahçelievler - Merkezi Kocasinan Merkez Mahallesi ve Bağcılar Hürriyet Mahallesi

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, önleyici bakım

Etkilenen sokak ve bölgeler: Ağaç, Badem, Duman, Eski Edirne Yolu, Kandil, Kandilli Bir, Kuşçu, Malazgirt, Paşa, Pirinç, Selin, Çandar, Çeltik, Öztürk, Ülkü Bir, Şamdan Sokak. Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 131. Sokak, Malazgirt ve Menderes Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 00.00 ile 06.00 arası

Bahçelievler - Merkezi Kocasinan Merkez Mahallesi

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen sokak ve bölgeler: Orkide Bir, Paşa Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 15.00 arası

Bahçelievler - Merkezi Kocasinan Merkez Mahallesi (ikinci duyuru)

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen sokak ve bölgeler: Cihan Bir, Malazgirt, Palmiye Çıkmazı, Paşa, Sema, Çayır Bir, Şehit Özkan Şahin Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 15.00 arası

Beylikdüzü - Yakuplu Mahallesi

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen sokak ve bölgeler: Yakuplu Mahallesi genel bölgeler

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 10.00 arası

Beylikdüzü - Merkezi Yakuplu Mahallesi

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen sokak ve bölgeler: Akik, Sanayi Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 10.00 arası

Beylikdüzü - Merkezi Yakuplu Mahallesi (ikinci duyuru)

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen sokak ve bölgeler: Birlik, Dereboyu Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 10.00 ile 11.00 arası

Beylikdüzü - Kavaklı, Yakuplu Merkez ve Yakuplu Mahalleleri

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı

Etkilenen sokak ve bölgeler: Kavaklı, Yakuplu Merkez ve Yakuplu mahalleleri içindeki ilgili sokaklar

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 10.00 ile 11.00 arası

Esenyurt - Merkezi İncirtepe Mahallesi

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen sokak ve bölgeler: 244., 245., 246. Sokak, Kemal Paşa, Turgut Özal, İnönü Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası

Esenyurt - Ardıçlı Mahallesi

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, önleyici bakım

Etkilenen sokak ve bölgeler: Ardıçlı Mahallesi

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 12.00 arası

Gaziosmanpaşa - Fevzi Çakmak Mahallesi ve Yeni Mahalle

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen sokak ve bölgeler: Fevzi Çakmak Mahallesi 758/1. Sokak. Yeni Mahalle 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605/2. Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 18.00 arası

Sarıyer - Bahçeköy Merkez ve Bahçeköy Yeni Mahallesi

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı havai hat bakımı

Etkilenen sokak ve bölgeler: Doğanbey Sokak, Kemeraltı, Köknar, Yeni Defne, Şehit Yakup Kulaksız Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 16.00 arası

Sarıyer - İstinye Mahallesi

Kesinti nedeni: Bakım çalışması, önleyici bakım

Etkilenen sokak ve bölgeler: İstinye Mahallesi

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 11.00 arası

Sarıyer - Poligon Mahallesi

Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması

Etkilenen sokak ve bölgeler: Aydınlar, Bağlar, Camialtı, Dereler, Gül Dalı, Güleç, Güneş Çıkmazı, Gürbüz, Güvercin, Irmak, Kahramanlar, Kaplıcalar, Kasım, Poligon, Sabah, Zaferler, Şahinciler Sokak

Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 10.00 ile 18.00 arası