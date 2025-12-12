BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ 12 ARALIK
İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:
Arnavutköy - Deliklikaya Mahallesi
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen sokak ve bölgeler: Deliklikaya Mahallesi
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arası
Arnavutköy -Merkez Hastane Mahallesi
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen sokak ve bölgeler: Org. Nurettin Baransel Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 08.00 ile 16.00 arası
Avcılar - Merkezi Denizköşkler Mahallesi
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen sokak ve bölgeler: Yosun Sokak, Çukur Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası
Avcılar - Merkezi Yeşilkent Mahallesi
Kesinti nedeni: Yatırım ve yük bölümü çalışması
Etkilenen sokak ve bölgeler: Eren, G 175, G 180, G 180/1, G 183, G 187, G 188, G 189, G 190, G 190/1, G 191, G 194, G 200, G 217, G 218, G 219, G 220, G 220/1, G 515, G 516, G 518, G 526, G 527, G 792, G 793, G 794, G 795, G 797, G 843, G 862, G 863, Uğur Mumcu Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 15.00 arası
Avcılar - Merkezi Yeşilkent Mahallesi (ikinci duyuru)
Kesinti nedeni: Yatırım ve yük bölümü çalışması
Etkilenen sokak ve bölgeler: G 180, G 180/1, G 180/2, G 181, G 182, G 185, G 187, G 527, G 529, G 530, Uğur Mumcu Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 15.00 arası
Bahçelievler - Merkezi Kocasinan Merkez Mahallesi ve Bağcılar Hürriyet Mahallesi
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, önleyici bakım
Etkilenen sokak ve bölgeler: Ağaç, Badem, Duman, Eski Edirne Yolu, Kandil, Kandilli Bir, Kuşçu, Malazgirt, Paşa, Pirinç, Selin, Çandar, Çeltik, Öztürk, Ülkü Bir, Şamdan Sokak. Bağcılar ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 131. Sokak, Malazgirt ve Menderes Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 00.00 ile 06.00 arası
Bahçelievler - Merkezi Kocasinan Merkez Mahallesi
Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen sokak ve bölgeler: Orkide Bir, Paşa Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 15.00 arası
Bahçelievler - Merkezi Kocasinan Merkez Mahallesi (ikinci duyuru)
Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen sokak ve bölgeler: Cihan Bir, Malazgirt, Palmiye Çıkmazı, Paşa, Sema, Çayır Bir, Şehit Özkan Şahin Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 15.00 arası
Beylikdüzü - Yakuplu Mahallesi
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen sokak ve bölgeler: Yakuplu Mahallesi genel bölgeler
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 10.00 arası
Beylikdüzü - Merkezi Yakuplu Mahallesi
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen sokak ve bölgeler: Akik, Sanayi Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 10.00 arası
Beylikdüzü - Merkezi Yakuplu Mahallesi (ikinci duyuru)
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen sokak ve bölgeler: Birlik, Dereboyu Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 10.00 ile 11.00 arası
Beylikdüzü - Kavaklı, Yakuplu Merkez ve Yakuplu Mahalleleri
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı trafo merkezi bakımı
Etkilenen sokak ve bölgeler: Kavaklı, Yakuplu Merkez ve Yakuplu mahalleleri içindeki ilgili sokaklar
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 10.00 ile 11.00 arası
Esenyurt - Merkezi İncirtepe Mahallesi
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen sokak ve bölgeler: 244., 245., 246. Sokak, Kemal Paşa, Turgut Özal, İnönü Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 17.00 arası
Esenyurt - Ardıçlı Mahallesi
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, önleyici bakım
Etkilenen sokak ve bölgeler: Ardıçlı Mahallesi
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 12.00 arası
Gaziosmanpaşa - Fevzi Çakmak Mahallesi ve Yeni Mahalle
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen sokak ve bölgeler: Fevzi Çakmak Mahallesi 758/1. Sokak. Yeni Mahalle 590., 591., 593., 602., 603., 604., 605/2. Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 18.00 arası
Sarıyer - Bahçeköy Merkez ve Bahçeköy Yeni Mahallesi
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, kapsamlı havai hat bakımı
Etkilenen sokak ve bölgeler: Doğanbey Sokak, Kemeraltı, Köknar, Yeni Defne, Şehit Yakup Kulaksız Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 16.00 arası
Sarıyer - İstinye Mahallesi
Kesinti nedeni: Bakım çalışması, önleyici bakım
Etkilenen sokak ve bölgeler: İstinye Mahallesi
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 09.00 ile 11.00 arası
Sarıyer - Poligon Mahallesi
Kesinti nedeni: Yatırım ve dönüşüm çalışması
Etkilenen sokak ve bölgeler: Aydınlar, Bağlar, Camialtı, Dereler, Gül Dalı, Güleç, Güneş Çıkmazı, Gürbüz, Güvercin, Irmak, Kahramanlar, Kaplıcalar, Kasım, Poligon, Sabah, Zaferler, Şahinciler Sokak
Kesinti zamanı: 12 Aralık 2025 saat 10.00 ile 18.00 arası