Haberler

Sivas'ta koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü, 5 koyun telef oldu

Sivas'ta koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü, 5 koyun telef oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir koyun sürüsünün üzerine yıldırım düşmesi sonucu 5 koyun telef oldu. Sürü sahibi Mesut Vezirhüyük, köy muhtarı ve sakinlerinin yardımıyla sürüyü güvenli şekilde köye ulaştırdı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü, 5 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Mesut Vezirhüyük sürüsünü yaymak için Sivas'ın Gürün ilçesi Gökçeyazı köyü kırsalına çıktı. Sürüsünü yaydığı sırada koyunların üzerine yıldırım düştü. Beş koyun telef oldu. Vezirhüyük durumu köy sakinlerine bildirip yardım istedi. Köy Muhtarı Mutlu Demir olay yerine giderek dağılan sürünün toplanmasında Vezirhüyük'e yardımcı oldu. Sürünün kalanı güvenle köye ulaştırıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler

Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Sadettin Saran'dan Fenerbahçe'ye veda

Bir devir sona erdi! İşte sözleri
Kayıp çok büyük! Emekli aylıkları, maaşlar ve asgari ücretliler dikkat

Milyonları ilgilendiriyor! Kayıp çok büyük, geçen yılı geçti
Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti: Ekonomi, teknoloji ve sanat bir arada

Sıfır Atık Festivali'nde 2. gün böyle geçti
Varını yoğunu altına yatıranlar şokta

Kayıp çok büyük! Varını yoğunu altına yatıranlar şokta
Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Yeni piyasa değeri belli oldu! Artık dünyanın en pahalısı Arda
Ali Sunal'ın zor anları

Ali Sunal'ın zor anları