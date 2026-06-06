Sivas'ta koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü, 5 koyun telef oldu
Sivas'ın Gürün ilçesinde bir koyun sürüsünün üzerine yıldırım düşmesi sonucu 5 koyun telef oldu. Sürü sahibi Mesut Vezirhüyük, köy muhtarı ve sakinlerinin yardımıyla sürüyü güvenli şekilde köye ulaştırdı.
Sivas'ın Gürün ilçesinde koyun sürüsünün üzerine yıldırım düştü, 5 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Mesut Vezirhüyük sürüsünü yaymak için Sivas'ın Gürün ilçesi Gökçeyazı köyü kırsalına çıktı. Sürüsünü yaydığı sırada koyunların üzerine yıldırım düştü. Beş koyun telef oldu. Vezirhüyük durumu köy sakinlerine bildirip yardım istedi. Köy Muhtarı Mutlu Demir olay yerine giderek dağılan sürünün toplanmasında Vezirhüyük'e yardımcı oldu. Sürünün kalanı güvenle köye ulaştırıldı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı