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Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Hadi lan oradan, geç yerine

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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ekiplerinin bulunduğu protokol tribününde gerginlik yaşandı. Tartışmaların büyümesi üzerine oldukça sinirlendiği görülen Aziz Yıldırım Hakan Safi'nin destekçilerinden birine "Hadi oradan, geç yerine..." sözleriyle sert tepki gösterdi ve yaşananlara bizzat müdahale etti.

  • Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda protokol tribününde Aziz Yıldırım ve Hakan Safi ekipleri arasında sözlü tartışma yaşandı.
  • Aziz Yıldırım, tartışma sırasında 'Hadi oradan, geç yerine' sözleriyle sert müdahalede bulundu.
  • Güvenlik görevlileri ve kongre yetkilileri tarafları sakinleştirerek gerginliğin büyümesini engelledi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda seçim atmosferi zaman zaman tansiyonun yükselmesine neden oluyor. Kongrede bu kez Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin ekiplerinin bulunduğu protokol tribününde gerginlik yaşandı.

PROTOKOL TRİBÜNÜNDE TANSİYON YÜKSELDİ

Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı bölümde başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. Kongrede bulunanların dikkatini çeken gerginlik nedeniyle protokol tribününde hareketli anlar yaşandı.

AZİZ YILDIRIM'DAN SERT ÇIKIŞ

Tartışmanın büyümesi üzerine Aziz Yıldırım'ın da yaşananlara tepki gösterdiği görüldü. Tecrübeli ismin, tartışma sırasında "Hadi oradan, geç yerine..." sözleriyle sert şekilde müdahalede bulunduğu öğrenildi. Yaşanan anlar kongrede bulunanlar tarafından yakından takip edildi.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARAYA GİRDİ

Protokol tribünündeki gerginliğin daha fazla büyümemesi için güvenlik görevlileri ve kongre yetkilileri devreye girdi. Tarafların sakinleşmesinin ardından program kaldığı yerden devam etti.

SEÇİM GÜNÜ ÖNCESİ GERGİN ATMOSFER

Fenerbahçe'nin yeni başkanının belirleneceği kritik kongrede gün boyunca çeşitli tartışmalar yaşanırken, protokol tribünündeki son olay da seçim atmosferindeki gerilimi gözler önüne serdi.

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