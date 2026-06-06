Haberler

Sadettin Saran'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu

Sadettin Saran'ın zor anları! Ağlamamak için kendini zor tuttu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Sadettin Saran, genel kurul üyelerinin alkışları eşliğinde stattan ayrıldı. Oldukça duygulanan Saran'ın gözyaşlarını tutmakta zorlandığı ve ağlamamak için kendini zor tuttuğu görüldü.

  • Sadettin Saran, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık görevine veda etti.
  • Saran, kongre üyelerinin alkışları ve tezahüratları eşliğinde stattan ayrıldı.
  • Saran'ın gözyaşlarını tutmakta zorlandığı ve duygulandığı görüldü.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlık görevine veda eden Sadettin Saran için duygusal anlar yaşandı.

ALKIŞLARLA UĞURLANDI

Genel kurulda yaptığı veda konuşmasının ardından Sadettin Saran, kongre üyelerinin yoğun alkışları eşliğinde stattan ayrıldı. Sarı-lacivertli camianın önemli isimlerinden biri olan Saran'a, tribünlerden ve kongre üyelerinden uzun süre destek tezahüratları geldi.

DUYGULARINA HAKİM OLAMADI

Stattan ayrıldığı sırada oldukça duygulandığı görülen Sadettin Saran'ın gözyaşlarını tutmakta zorlandığı dikkat çekti. Saran'ın ağlamamak için kendini zor tuttuğu anlar, genel kurulun en dikkat çeken görüntüleri arasında yer aldı.

VEDA KONUŞMASI DUYGULANDIRDI

Daha önce kürsüde yaptığı konuşmada Fenerbahçe için görev yaptığı süreci değerlendiren Saran, camiaya teşekkür etmiş ve görev süresinin kısa olmasına rağmen kulüp için ellerinden gelen mücadeleyi verdiklerini ifade etmişti. Kongre üyelerinin alkışlarıyla uğurlanan Saran, duygusal anların ardından stattan ayrıldı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Keir Starmer: Rusya 4 yıl içerisinde NATO'ya saldırabilir

Savaşın ayak sesi! Başbakan, Rus saldırıları için ilk kez tarih verdi
Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım koltuğundan kalkıp müdahale etti

Fenerbahçe Genel Kurulu'nda kavga! Aziz Yıldırım da dahil oldu
'Kürt kadın' fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

"Kürt kadın" fıkrası tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi

Baba 3 yaşındaki kızını rehin aldı, sonu kanlı bitti
Kurt saldırısı değil! Otlatılan koyunlar birden telef oldu

Kurt saldırısı değil! Otlatılan koyunlar birden telef oldu
Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonları’ndan Sıfır Atık Forumu’nda COP31 öncesinde küresel iklim eylemi ortak bildirisi

Sıfır Atık Forumu’nda küresel iklim eylemi ortak bildirisi
Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
50 yaşındaki Nurgül Yeşilçay'dan cesur paylaşım: Tek bikiniyle...

Tek bikiniyle köyden koya!

Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü

Daha 41 yaşındaydı! Yapayalnız öldü
Arda Güler'in yeni piyasa değeri ağızları açık bıraktı

Yeni piyasa değeri belli oldu! Artık dünyanın en pahalısı Arda