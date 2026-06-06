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Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

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İstanbul Avcılar'da iki farklı mahallede yaşanan hırsızlık olayları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yeşilkent Mahallesi'nde bir binaya giren 3 kadından biri daire önündeki 2 bin liralık terliği çalarken, Ambarlı Mahallesi'nde ise yüzünü bezle gizleyen bir şüpheli, yakalanma tehlikesine rağmen geri dönerek bir iş yerine ait 10 bin liralık klima dış ünitesini el arabasıyla çaldı.

  • Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde 3 kadın, bir binada 2 bin lira değerindeki terliği çaldı.
  • Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde iki şüpheli, bir iş yerinden 10 bin lira değerindeki klima dış ünitesini çaldı.
  • Her iki hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı ve polis çalışma başlattı.

  Avcılar'da bir iş yerinin bahçesindeki klima dış ünitesi ile bir binanın merdiven boşluğundaki terlik çalındı. İki farklı mahallede yaşanan hırsızlık anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

İlk olay, Yeşilkent Mahallesi G116'ncı Sokak'taki bir binada meydana geldi. Binaya giren 3 kadın, katları tek tek dolaşmaya başladı. İkinci kata çıkan kadınlardan biri, daire önünde bulunan ve piyasa değerinin 2 bin lira olduğu belirtilen terliği çalarak uzaklaştı.

ÜNİTEYİ TAŞIMAKTA ZORLANINCA...

İkinci hırsızlık olayı ise Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta yaşandı. Yanlarında 'çekçek' olarak bilinen el arabasıyla sokakta yürüyen iki şüpheli, bir iş yerine ait klima dış ünitesini gözlerine kestirdi. Çevreyi kontrol ettikten sonra yüzünü bezle gizleyen şüphelilerden biri, bahçe katındaki 10 bin lira değerindeki klima dış ünitesini yerinden kopardı. Ağırlığı nedeniyle üniteyi taşımakta zorlanan şüpheli, binaya girenleri görünce cihazı bırakıp uzaklaştı. Bir süre sonra arkadaşıyla yeniden olay yerine dönen hırsızlık şüphelisi, klima dış ünitesini el arabasına yükleyerek kaçtı.

O ANLAR KAMERADA 

Polis ekipleri, güvenlik kameralarına yansıyan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBozkurt:

Kamâlin askerleri ne bekliyorsunuz

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