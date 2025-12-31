Başakşehir, Arnavutköy, Silivri, Büyükçekmece Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenler, Avcılar 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

Meteoroloji'nin uyarıları sonrası milyonların beklediği kar yağışı İstanbul'da akşam saatlerinde başladı. Birçok ilçede aralıklarla görülen yağmur, zaman zaman yerini sulu kar ve kar yağışına bıraktı. Başakşehir, Arnavutköy, Bahçelievler, Beylikdüzü, Esenler, Avcılar 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

SAĞANAK YAĞIŞ İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALDI

İstanbul'da etkisini artıran sağanak yağış, kentin birçok noktasında günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Özellikle Anadolu Yakası'nda yoğunlaşan yağış nedeniyle bazı ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞIŞ YER YER KUVVETLENDİ

Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere Anadolu Yakası genelinde yağışın zaman zaman kuvvetli sağanak şeklinde görüldüğü belirtildi. Yağışla birlikte sürücüler trafikte zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde araç yoğunluğu dikkat çekti.

VATANDAŞLAR YAĞMURDAN KORUNMAYA ÇALIŞTI

Ani bastıran sağanak nedeniyle dışarıda bulunan vatandaşların bir kısmı şemsiye açarak ilerlerken, bazıları ise yağmurdan korunmak için bina girişlerine ve duraklara sığındı.

AVRUPA YAKASI'NDA DA YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Sağanak yağış, Avrupa Yakası'nda da kendini gösterdi. Boğaz çevresinin yanı sıra Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri'de yağışın aralıklarla devam ettiği gözlendi.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR SEVİNCİ

Öte yandan Beylikdüzü ve Başakşehir gibi yüksek kesimlerde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışını gören vatandaşlar, sosyal medya üzerinden paylaşımlar yaparak sevinçlerini dile getirdi. Bazı İstanbullular, yılbaşı gecesini beyaz örtüyle karşılamayı umut ettiklerini ifade etti.

İSTANBUL İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valilği'nden henüz tatil duyurusu gelmedi.