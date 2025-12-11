Balıkesir'de deprem mi oldu? 11 Aralık Balıkesir'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi?

Balıkesir'de sabah saatlerinde hissedildiği öne sürülen hafif sarsıntı, kentte deprem endişesini yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı. Kısa süreli titreşim algıladığını belirten vatandaşların sosyal medyada peş peşe yaptığı paylaşımlar, "Az önce deprem mi oldu?" sorusunu günün en çok konuşulan konularından biri hâline getirdi. Sarsıntının zamanı ve olası büyüklüğüne dair resmi bilgiler büyük bir dikkatle takip edilirken, en güncel veriler için gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına çevrildi. Detaylar haberimizin devamında.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat kesintisiz olarak izliyor. Ülke çapında kurulan yüksek hassasiyetli sensör ağları sayesinde en küçük yer hareketleri bile anlık olarak kaydediliyor, analiz ediliyor ve şeffaf şekilde kamuoyuna sunuluyor.

Kandilli'nin gelişmiş ölçüm altyapısı mikro düzeydeki titreşimleri dahi tespit edebilirken; hem Kandilli hem de AFAD tarafından düzenli olarak güncellenen "Son Depremler" ekranı vatandaşların hızlı, doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmasını sağlayan en önemli başvuru kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor. Bu veriler, alanda çalışan araştırmacılar ve uzmanlar için de kritik bir referans niteliği taşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı güncel deprem listeleri; her sarsıntının merkez üssü, büyüklüğü, derinliği ve gerçekleşme zamanı gibi teknik ayrıntıları anlaşılır bir biçimde içeriyor. Bu sayede vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılabilecek teyitsiz iddialara aldanmadan, tamamen resmi ve doğrulanmış bilgilere ulaşabiliyor. AFAD'ın yıl boyunca sürdürdüğü bilgilendirme ve izleme çalışmaları, deprem farkındalığını artırmayı ve bilgi kirliliğini önlemeyi hedefliyor.

11 ARALIK 2025 PERŞEMBE BALIKESİR'DE HİSSEDİLEN SARSINTI

11 Aralık 2025 Perşembe sabahı Balıkesir'in bazı ilçelerinde hissedildiği öne sürülen kısa süreli bir titreşim, kentte merak uyandırdı. Özellikle yüksek katlarda yaşayan vatandaşların sarsıntıyı daha net algıladıklarını ifade etmeleri üzerine "Balıkesir'de deprem mi oldu?" sorusu sosyal medyada en çok konuşulan gündem başlıklarından biri hâline geldi.

Sarsıntının ardından vatandaşlar, durumun netleşmesi için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin anlık veri akışını takip etmeye yöneldi. Kurumların paylaştığı merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgilerinin güncellenmesiyle, yaşanan hareketliliğin niteliği daha anlaşılır hâle geldi. Yetkililer, yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek adına yalnızca resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguladı.

AFAD ve Kandilli'nin sürekli yenilenen "Son Depremler" listeleri, Balıkesir'de ve Türkiye genelinde meydana gelen sismik hareketlilikleri doğru ve güvenilir şekilde izlemek isteyen vatandaşlar için temel başvuru kaynağı olmayı sürdürüyor.