Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 6 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Gölbaşı

6 Eylül Pazar günü saat 09.00 ile 16.30 arasında Evren Yayıncılık ve 3062 Sokak'ta, saat 09.30 ile 17.00 arasında 3064 Sokak ve Kumludere'de, saat 10.00 ile 17.30 arasında ise Evren Yayıncılık'ta kesinti yaşanacaktır. 7 Eylül Pazartesi günü saat 09.30 ile 16.30 arasında 3200 Sokak, Ankara Hububat Bakliyat Toplu İşyerleri ve Ahiboz bölgesinde; saat 09.30 ile 11.30 arasında Ahmet Çayırı 7. Afet Konutları ve Ahmetçayırı'nda; saat 13.30 ile 17.30 arasında ve ayrıca saat 09.00 ile 12.30 arasında Şehit Selami Atabey ve 832/2 Tek Lojmanları bölgesinde; saat 01.00 ile 04.00 arasında Bilgen, Taşpınar ve 2805 Sokak'ta; saat 15.00 ile 17.00 arasında 2604 Sokak ve Bahşılı Yeşil Vadi Konut Yapı Kooperatifi'nde; saat 09.30 ile 11.30 arasında S.S. Anadolu Bahçeşehir 83, 80 ve 82 Ada'da; saat 12.30 ile 14.30 arasında Beşbin, Tulumtaş, 2607, 2608 Sokak ve Ihlamur bölgesinde kesinti olacaktır.

8 Eylül Salı günü saat 13.00 ile 14.00 arasında Yavuz Sultan Selim'de, saat 13.30 ile 14.30 arasında 610, 603, 578 ve 538 Sokak'ta, saat 09.45 ile 10.45 arasında Hacılar Köyü Yolu, Hacılar Küme ve çevresindeki çok sayıda sokakta, saat 11.00 ile 12.00 arasında Hacılar Köyü Yolu, Karşıyaka Mahallesi ve çevresindeki sokaklarda, saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahiboz, Karapınar, Sakarya, Fatih, Merkez Mahallesi ve çevresindeki geniş bir bölgede, saat 12.30 ile 14.30 arasında Ankara Şehir Yolu, Tulumtaş ve Şehitali'de, saat 15.00 ile 17.00 arasında Ankara Şehir Yolu, Tulumtaş, Ahiboz, Bilgisayarcılar 92 ve Şehitali'de, saat 09.00 ile 11.00 arasında ise Karaoğlan'da elektrik kesintisi yaşanacaktır.

9 Eylül Çarşamba günü saat 12.30 ile 14.30 arasında 2576 Sokak'ta, saat 09.30 ile 11.30 arasında 2437, Köy İçi, 2577, 2583, 2582, Tulumtaş, 2576, 2573, 2574 ve 2575 Sokak'ta, saat 15.00 ile 17.00 arasında 2301, 2410, Ankara Şehir Yolu, Öz Çağla Kooperatifi, Köy İçi, 2388 ve Tulumtaş'ta, saat 09.30 ile 17.00 arasında ise Ankara ve Gökçehüyük bölgesinde kesinti yaşanacaktır.

Keçiören

6 Eylül Pazar günü saat 09.30 ile 17.30 arasında 1766 Sokak, Merkez, Lazlar, Kuloğlu, Ocakçığlu ve Marangeli bölgesinde kesinti olacaktır. 7 Eylül Pazartesi günü saat 09.30 ile 17.30 arasında Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749 Sokak, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi ve çevresinde; yine aynı saatlerde 1470, 1512, 1511, 1514, 1510, 1504, 1508, 1519, 1515 Sokak ve Şehit Bülent Cengiz'de; saat 09.00 ile 11.00 arasında Selçuklu ve 29. Sokak'ta; saat 10.30 ile 12.30 arasında 1510 Sokak, Şehit Bülent Cengiz, 1501, 1503, 1504, 1502, 232 Sokak ve Şehit Mustafa Erciğez'de; saat 11.30 ile 13.30 arasında 1487, 1502, 1470, 1481, 1498, 1511 ve 1494 Sokak'ta; saat 09.00 ile 10.30 arasında Özgürlük, Bağdat ve Esenler'de; saat 11.00 ile 12.30 arasında Ardeşen, Özgürlük, Karaelmas ve çevresinde; saat 15.30 ile 17.00 arasında Foça, Boru, Erfelek, Çamlık ve çevresinde; saat 13.30 ile 15.59 arasında ise Foça, Dikili, Alacalı, Mustafa Asım Köksal ve çevresinde kesinti yaşanacaktır.

8 Eylül Salı günü saat 09.30 ile 17.30 arasında Berat, Bacım, Selim Sırrı Tarcan, Adnan Menderes, Celal Bayar ve çok sayıda cadde ile sokağı kapsayan geniş bir bölgede; saat 09.00 ile 10.30 arasında Saygı, 1637, 1644 Sokak ve çevresinde; saat 11.00 ile 12.30 arasında Gazze ve Afra'da; saat 13.30 ile 15.00 arasında Afra'da; saat 10.00 ile 18.00 arasında 527 Sokak, Serpmeevler, Tatlar Köyü, Sakızağacı ve çevresinde; saat 15.30 ile 17.00 arasında ise Halil Sezai Erkut, Ayvalı, Çampürü, Gümüşgöze ve çevresinde kesinti yaşanacaktır.

9 Eylül Çarşamba günü saat 09.00 ile 17.00 arasında Çakmak, Saray, Meryemler, Atakdibi, Merkez ve çevresinde; saat 12.00 ile 14.00 arasında 423, 424, 115 Sokak ve çevresinde; saat 09.00 ile 11.00 arasında Mevlana, 19. Sokak, 201 Sokak ve çevresindeki geniş bir bölgede; saat 09.00 ile 10.30 arasında Afra, Gül Yaprağı, Orhaniye, Rozet, Gedik ve Gazze'de; saat 11.00 ile 12.30 arasında Azam, Gümüşyazı, Işıtır, Akif ve çevresinde; saat 13.30 ile 15.00 arasında ise Hacı Bektaş, Namlı, Gümüşyazı, Sipahi ve çevresinde kesinti yaşanacaktır.

Akyurt

6 Eylül Pazar günü saat 09.15 ile 11.15 arasında Çelikli, 153, 159 Sokak, Akkent, 300 Sokak, Mustafa Özbek, Ulupınar ve çevresinde kesinti olacaktır. 7 Eylül Pazartesi günü saat 09.00 ile 11.00 arasında Dümbelek İstasyon ve Karkın'da; saat 09.30 ile 17.30 arasında ise Kazım Karabekir, Babayakup, Ahmetadil, Nizam, Tarla ve çok sayıda cadde ile sokağı içeren çok geniş bir bölgede elektrik kesintisi yaşanacaktır. 8 Eylül Salı günü saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, 499 Sokak, Yukarı İmrahor Mahallesi ve Orta İmrahor'da; aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında ise Berat, Bacım, Selim Sırrı Tarcan, Adnan Menderes, Celal Bayar ve çevresindeki geniş bölgede kesinti olacaktır.

Bala

7 Eylül Pazartesi günü saat 09.30 ile 11.30 arasında Ahmet Çayırı 7. Afet Konutları ve Ahmetçayırı'nda; saat 09.30 ile 17.30 arasında Küçükboyalık, Büyükbayat, Şehriban, Yeniköy, Büyükboyalık ve Üçem'de; saat 09.00 ile 17.00 arasında Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler ve Kömürcü'de kesinti yaşanacaktır. 8 Eylül Salı günü saat 09.30 ile 17.30 arasında 17. Sokak, Ahiboz, 11. Sokak ve çevresindeki geniş bölgede kesinti olacaktır. 9 Eylül Çarşamba günü saat 09.00 ile 17.00 arasında yine Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler ve Kömürcü'de; saat 09.30 ile 17.30 arasında ise Şehriban, Büyükbayat, Büyükboyalık, Yeniköy ve Üçem'de kesinti yaşanacaktır.

Çankaya

7 Eylül Pazartesi günü saat 09.15 ile 17.15 arasında 399/2 Sokak, 149, 120 Sokak, İncesu, Ziya Oralay ve çevresinde; saat 11.00 ile 12.30 arasında Elif Naci, Rafet Canitez, 1026 Sokak ve Zülfü Tigrel'de; saat 14.00 ile 15.30 arasında Öksüzlü, Ümit Yaşar, Adnan Fuat Cebesoy ve çevresinde; saat 09.00 ile 10.30 arasında Sabit Sağıroğlu ve Zülfü Tigrel'de; saat 09.00 ile 17.00 arasında Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler ve Kömürcü'de; saat 16.00 ile 17.30 arasında ise Tevfik Kış, 629 Sokak ve Kudüs'te kesinti yaşanacaktır.

8 Eylül Salı günü saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, 499 Sokak, Yukarı İmrahor Mahallesi ve Orta İmrahor'da; saat 09.00 ile 10.30 arasında 3263, 3254, 3250 Sokak ve çevresinde; saat 11.00 ile 12.30 arasında 3297 ve 3298 Sokak'ta; saat 14.00 ile 15.30 arasında 3381/1 ve 5027 Sokak'ta; saat 09.00 ile 11.00 arasında 670 Sokak, Şehit Ali Başpınar ve çevresinde; saat 16.00 ile 17.30 arasında ise 3346, 4841, 4835, 3640 ve 4844 Sokak'ta kesinti yaşanacaktır.

9 Eylül Çarşamba günü saat 09.30 ile 17.30 arasında Şehit Ersan ve Çobanyıldızı'nda; saat 09.00 ile 11.30 arasında ve saat 13.00 ile 15.00 arasında Güneypark'ta; saat 09.00 ile 17.00 arasında Davdanlı, Abazlı, Akçaali, Karahasanlı, Evciler ve Kömürcü'de; saat 09.30 ile 17.30 arasında ise Merkez, Vakıf Evleri, 1549 Sokak, Saz ve çevresindeki geniş bölgede kesinti yaşanacaktır.

Etimesgut

7 Eylül Pazartesi günü saat 09.00 ile 11.00 arasında Ayaş Ankara Yolu, Orhan Bey, Güllü, Nilüfer ve çevresinde; saat 11.30 ile 13.30 arasında Erzurum Kongresi, Ertuğrulbey, 30. Sokak ve çevresinde; saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Domaniç, Kasımpatı, Sümbül, Lale ve Şehit Kadir Özcan'da kesinti yaşanacaktır.

8 Eylül Salı günü saat 09.00 ile 10.30 arasında 3263, 3254, 3250 Sokak ve çevresinde; saat 09.00 ile 12.00 arasında 4356 Sokak, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar ve çevresindeki geniş bölgede; saat 09.00 ile 11.00 arasında Orhan Bey ve 2655 Sokak'ta; saat 11.30 ile 13.30 arasında 2665, 2667 ve 2668 Sokak'ta; saat 15.00 ile 17.00 arasında Söğüt, Sümbül, 2657 Sokak, Orhan Bey ve çevresinde; saat 09.30 ile 11.30 arasında S.S. Metro Mühendislik Konut Yapı Kooperatifi, S.S. Karçami ve 3607 Sokak'ta; saat 12.30 ile 14.30 arasında Ankara Şehir Yolu, Tulumtaş ve Şehitali'de; saat 15.00 ile 17.00 arasında Ankara Şehir Yolu, Tulumtaş, Ahiboz, Bilgisayarcılar 92 ve Şehitali'de; saat 10.00 ile 13.00 arasında ise Dumlupınar ve Ballı Kuyumcu bölgesinde kesinti yaşanacaktır.

9 Eylül Çarşamba günü saat 14.30 ile 15.30 arasında 1403, 1404, 1402, 1406 Sokak ve çevresinde; saat 09.00 ile 12.00 arasında Selçuklular, 63, 65 ve 56 Sokak'ta; saat 09.00 ile 11.00 arasında Ayaş Ankara Yolu'nda; saat 11.30 ile 13.30 arasında Ayaş Ankara Yolu ve Söğüt'te; saat 15.00 ile 17.00 arasında Domaniç, Sardunya, Menekşe, Şehit Erdal Akkaya ve çevresinde; saat 09.30 ile 11.30 arasında ise 2437, Köy İçi, 2577, 2583, 2582, Tulumtaş ve çevresinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.