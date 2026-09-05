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38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu

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38 yaşındaki profesyonel koşucunun acı sonu
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Ekvador'da antrenman yapan 38 yaşındaki profesyonel koşucu, bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sporcunun antrenmanı sırasında meydana gelen ölümcül kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ekvador'da spor dünyasını sarsan bir kaza yaşandı. 38 yaşındaki profesyonel koşucu, antrenman yaptığı sırada bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

ANTRENMAN SIRASINDA ARAÇ ÇARPTI

Profesyonel kariyerini sürdüren sporcu, antrenman için koşuya çıktığı sırada bir aracın çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı. 38 yaşındaki koşucu, kazanın ardından yaşamını yitirdi.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME

Kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin ayrıntılar henüz netleşmezken, olayın koşullarının belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Sürücünün durumu ve kazanın gerçekleştiği bölgeye ilişkin ise şu ana kadar ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com
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