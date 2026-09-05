Haberler

367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tottenham, transfere 366 milyon euro harcadığı sezona kabus gibi başladı. Roberto De Zerbi yönetimindeki İngiliz ekibi, Premier Lig'de çıktığı ilk 3 karşılaşmada galibiyet alamazken rakip fileleri de havalandıramadı.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Nottingham Forest ile Tottenham Hotspur, City Ground'da karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sezona büyük bir transfer yatırımıyla giren Tottenham'ın kötü başlangıcı ise Nottingham karşılaşmasıyla devam etti.

NOTTINGHAM'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Ev sahibi Nottingham Forest, karşılaşmanın 66. dakikasında Neco Williams ile fileleri havalandırdı. Ancak pozisyonun ardından devreye giren VAR'ın incelemesi sonucunda elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi. Kalan bölümde de skor değişmeyince takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.

367 MİLYON EURO HARCADI, GOL BİLE ATAMADI

Tottenham'ın ilk 3 haftalık performansı, transfer döneminde yapılan 367 milyon euroluk harcama düşünüldüğünde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Londra ekibi ilk hafta Brentford'a 3-0, ikinci hafta Newcastle'a 2-0 mağlup oldu. Nottingham Forest karşısında ise 0-0 berabere kalan Tottenham, böylece 3 maçta yalnızca 1 puan toplarken rakip fileleri bir kez bile havalandıramadı.

  • Tottenham'ın ilk 3 haftalık karnesi:
  • Brentford 3-0 Tottenham
  • Tottenham 0-2 Newcastle
  • Nottingham Forest 0-0 Tottenham

SIRADAKİ RAKİP EVERTON

Tottenham, Premier Lig'in gelecek haftasında sahasında Everton'ı konuk edecek ve sezonun ilk galibiyeti ile ilk golünü arayacak. İlk 3 haftayı 2 puanla tamamlayan Nottingham Forest ise Aston Villa deplasmanına çıkacak.

Çiğdem Sidar Ceylan
Çiğdem Sidar Ceylan
Haberler.com
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu

Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
5 ilde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı

Tuğba Ekinci dahil çok sayıda gözaltı! Suçlama vahim

Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe

Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe geliyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Plajda utandıran görüntü! 'Polisi arıyorum' dese de umursamadılar

Plajda utandıran görüntü! "Polisi arıyorum" dese de umursamadılar
Ankara-İzmir arasında 14 saatlik seyahat süresi 3,5 saate inecek

İki büyükşehir arasındaki 14 saatlik yol 3,5 saate düşecek
Ünlü isimlere Boğaz'da yıkım şoku: 4 bin 141 yapı listede

Boğaz'daki kaçak yapılara yıkım şoku: Ünlü isimlerin evleri de listede
Sibel Can ve Emir Sarıgül evleniyor

Üçüncü kez evleniyor! Müstakbel damat tanıdık bir isim

BM'den tarihi karar: 500 yıllık dünya haritası değişiyor

500 yıllık dünya haritası değişiyor: Tek bir ülke karşı çıktı

Neslihan Atagül'ün 2 yıl önceki görüntüleri büyük tartışma yarattı

Bakanlığı etiketleyen bile var! 2 yıl önceki görüntü infial yarattı

Uçakta ortalığı birbirine kattı! Saldırgan yolcuyu koli bandıyla koltuğa bağladılar

Uçağı birbirine kattı: Saldırgan yolcu ancak böyle durdurulabildi