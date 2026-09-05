367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Nottingham Forest ile Tottenham Hotspur, City Ground'da karşı karşıya geldi. Mücadelede gol sesi çıkmadı ve iki ekip sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı. Sezona büyük bir transfer yatırımıyla giren Tottenham'ın kötü başlangıcı ise Nottingham karşılaşmasıyla devam etti.

NOTTINGHAM'IN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ

Ev sahibi Nottingham Forest, karşılaşmanın 66. dakikasında Neco Williams ile fileleri havalandırdı. Ancak pozisyonun ardından devreye giren VAR'ın incelemesi sonucunda elle oynama gerekçesiyle gol iptal edildi. Kalan bölümde de skor değişmeyince takımlar birer puanla sahadan ayrıldı.

367 MİLYON EURO HARCADI, GOL BİLE ATAMADI

Tottenham'ın ilk 3 haftalık performansı, transfer döneminde yapılan 367 milyon euroluk harcama düşünüldüğünde dikkat çekici bir tablo ortaya çıkardı. Londra ekibi ilk hafta Brentford'a 3-0, ikinci hafta Newcastle'a 2-0 mağlup oldu. Nottingham Forest karşısında ise 0-0 berabere kalan Tottenham, böylece 3 maçta yalnızca 1 puan toplarken rakip fileleri bir kez bile havalandıramadı.

Tottenham'ın ilk 3 haftalık karnesi:

Brentford 3-0 Tottenham

Tottenham 0-2 Newcastle

Nottingham Forest 0-0 Tottenham

SIRADAKİ RAKİP EVERTON

Tottenham, Premier Lig'in gelecek haftasında sahasında Everton'ı konuk edecek ve sezonun ilk galibiyeti ile ilk golünü arayacak. İlk 3 haftayı 2 puanla tamamlayan Nottingham Forest ise Aston Villa deplasmanına çıkacak.