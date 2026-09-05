Haberler

İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz

İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Kadıköy'de Beşiktaş'a 2-1 kaybettikleri derbinin ardından sorumluluğu üstlendi. Sarı-lacivertli taraftarlardan özür dileyen Kartal, “Bütün sorumluluk ben ve ekibimde. Taraftarı üzdük” dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler Milan Skriniar'ın golüyle öne geçerken, Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle geri dönüş yaparak derbiyi kazandı.

"BEKLENTİLERE CEVAP VEREMEDİK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımının performansını değerlendirirken sorumluluğu üzerine aldı.

Kartal, “Bu akşam beklentilere cevap veremedik. Taraftarı üzdük. Bütün sorumluluk ben ve ekibimde. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.

"MAÇIN KIRILIMI ORTA SAHADAYDI"

Derbide yaşadıkları sıkıntılara da değinen deneyimli teknik adam, orta sahaya dikkat çekerek, “Maçın kırılımı orta sahadaydı. Baskılarda biraz geri kaldık. Topa da yeteri kadar sahip olamadık” dedi.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

İsmail Kartal açıklamasının sonunda “Taraftarımızdan özür diliyoruz” diyerek sarı-lacivertli futbolseverlere seslendi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKemal Demir:

Güle güle

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu

Gerdek gecesinin sabahında kaçan gelin için yolun sonu
Asensio locada uzaklara daldı! Fenerbahçeliler aynı yorumu yaptı

Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Putin, Trump'ın özel temsilcileriyle görüştü: Durum basit değil

Dünyanın nefesini tutup beklediği görüşmede ilk mesaj umutları kırdı
Antalya'ya tatile giden 3 çocuk babasının feci sonu

Tatilde yaptığı hareket sonu oldu
Diyarbakır'da yürek yakan tablo: “Canım yanıyor” diyerek yardım istiyor

Yürek yakan tablo! “Canım yanıyor” diyerek feryat ediyor ama...
ABD, 2 savaş gemisinin hedef alınmasının ardından 3 İran tankerini vurdu

Savaş gemileri hedef alınan ABD'den İran'a ağır darbe
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı

Reyting rekortmeni dizi ile anlaştı ama sete bile çıkamadı