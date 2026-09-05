İsmail Kartal derbi sonrası faturayı kendine kesti: Özür diliyoruz

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler Milan Skriniar'ın golüyle öne geçerken, Beşiktaş Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle geri dönüş yaparak derbiyi kazandı.

"BEKLENTİLERE CEVAP VEREMEDİK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada takımının performansını değerlendirirken sorumluluğu üzerine aldı.

Kartal, “Bu akşam beklentilere cevap veremedik. Taraftarı üzdük. Bütün sorumluluk ben ve ekibimde. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüze bakacağız” ifadelerini kullandı.

"MAÇIN KIRILIMI ORTA SAHADAYDI"

Derbide yaşadıkları sıkıntılara da değinen deneyimli teknik adam, orta sahaya dikkat çekerek, “Maçın kırılımı orta sahadaydı. Baskılarda biraz geri kaldık. Topa da yeteri kadar sahip olamadık” dedi.

TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEDİ

İsmail Kartal açıklamasının sonunda “Taraftarımızdan özür diliyoruz” diyerek sarı-lacivertli futbolseverlere seslendi.