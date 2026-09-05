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Hemşireden infial yaratan paylaşım

Hemşireden infial yaratan paylaşım
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Tuzla Devlet Hastanesi’nde görev yaptığı iddia edilen bir hemşire, Amedspor-Trabzonspor maçı sonrası yaptığı paylaşımlarla büyük tepki çekti. Toplumsal huzuru hedef alan nefret içerikli paylaşımlar nedeniyle birçok kişi yetkilileri idari işlem başlatmaya çağırdı.

Terörle mücadele ve toplumsal huzurun sağlanması amacıyla tarihi adımların atıldığı bir süreçte, sosyal medya üzerinden birlik ve beraberliği hedef alan paylaşımlara bir yenisi daha eklendi. Süreci olumsuz etkilemeye yönelik söylemlerin son adresi, bir sağlık çalışanının sosyal medya hesabı oldu.

SAĞLIK ÇALIŞANININ PAYLAŞIMLARI TEPKİ TOPLADI

Tuzla Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yaptığı öne sürülen şahsın, Amedspor ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakanın ardından yaptığı paylaşımlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getirmeyi amaçlayan ve nefret söylemi barındıran ifadeler, sosyal medya kullanıcılarının sert tepkisini çekti.

SOSYAL MEDYADA İNCELEME ÇAĞRISI

Sporun birleştirici ruhuna ve toplumsal barış iklimine zarar veren ifadeler sonrası binlerce kullanıcı yetkili makamları göreve çağırdı. Sağlık Bakanlığı ve emniyet birimlerinin, kamuoyunda infial yaratan ve bir kamu görevlisine yakışmadığı belirtilen söz konusu paylaşımlarla ilgili idari ve adli süreç başlatması bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAhmed Yıldız:

haberler.com, çok merak ediyorum da şu özelleştirme haberinizin yorum bölümü neden kapalı? Yoksa bir yerlerden talimat mı aldınız? Tabii ki cevap vermeyeceksiniz…

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
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Haber YorumlarıYılmaz Turan:

Aynen ben de baktım kapalı ilginç ama özelleştirmeye karşıyız zarar mı ediyor kar eden şeyi niye özelleştirirsiniz ki

yanıt3
yanıt0
Haber YorumlarıDragoz:

sen bu ve bu tip yayıncıları bağımsız özgür platformlar olarak algılıyosan bu soruları daha çok sorarsın

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Bu günü kurtarmak için altın yumurtlayan tavuğu kesmeye benzer. Devlet vatandaşını özel sektöre biraz daha sevdirecek

yanıt0
yanıt0
Haber Yorumlarıgrmnmh7nrc:

kaşınanı meslekten atarlar.

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Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Sağlık bakanına duyurulur bu hemşirenin tayini acilen Trabzon'a çıkarılsın:))

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