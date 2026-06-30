Ankara elektrik kesintisi! 30 Haziran-1 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 30 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Kavaklı bölgesinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kavaklı Yolu, Gökçeyurt ve Kavaklı bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Cumhuriyet, 3022, Ahmetadil, 3037, Eyüp Sabri Tuncer, Kavaklı, 3031, Samsun Devlet Yolu, Yukarı Köyü, 19 Mayıs, 3054 ve Gökçeyurt bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Serpmeevler, 3803, Tatlar Köyü, Çayırözü, 492, Gıcık, Sakız Ağacı, Tatlar Mahallesi ve Peçenek bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Tatlar Mahallesi ve Kavaklı bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.45 ile 12.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

BEYPAZARI

Bağcılar, Dere Aydoğmuş, Döğmeci, Çulhalar, Camiyaka, Kadıköy, Bıyıklar ve Arkutça bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Öztürk, Alparslan Türkeş, Millî Egemenlik, Ilman, Ayık ve Ilıman Küme bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kızılcasöğüt, Bayrak, Dibekören, Fasıl, Köşebükü, Karapınar Kırbaşı Yolu üzeri, Kırbaşı Gençali Yolu, Yukarıulucak, Kadıbükü, Kırbaşı, Harmancık, Tahir ve Kayabükü bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ataman, Candostum, Zambak, Erdem, Beytepe, Başıbüyük Yolu, Çalışkan, Güven, Mimoza, Vatan, Göksu, Tekin ve Mehmet Akif Ersoy bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ankara İstanbul Devlet Yolu, Şehit Ömer Armağan, Anafartalar, Ardıç, Bağlar, Başak, Doğan, Saka, Sümbül, Şehit Teğmen Ertuğrul Eryücel, Durmuş Çavuş, Kumru, Güvercin, Şehit Ömer Boztepe, Burçak, Martı, Hoşebe, Gençlik, Hastahane, Akdere, Kırlangıç, 100. Yıl, Gül 1, Kanarya, Bademli, Şehit Yılmaz Çakır, Çiğdem, Leylak, Aydın, Kekik, Fevzi Çakmak, Güven, Alıpınarı, Nergis, Yunus Emre, Gökkuşağı, Zambak, Konur ve Gençlik Caddesi 2 bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kızılcasöğüt, Adaören, İncepelit ve Akçakavak bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.45 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

Güzaltan, Şehit Barış Kırıcı, Gazi Mustafa Kemal, Ali Suavi, Nigar, Şehit Çetin Görgü ve Onur bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ceyhun Atuf Kansu, Mevlana, 1380, 1378, 1370, 1379, 1376, 1377, 1375 ve 1381 bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

5387, 5435, Kanuni Sultan Süleyman ve Hafsa Sultan bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2831, 2843, 2807, 2814, 2816, 2780, 2802, 1072, 2813, 2800, 2818, 2817, Ahmet Taner Kışlalı, 2820, 2804, 2803, 2847, 2762, 2819, 2845, 2790, 2801, 2808, 2815, 2846, 2799, 2760, 2785, 2716, 2797, 2811, 1714 ve 2812 bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Abazlı ve Karahasanlı bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2483 ve Doğan Taşdelen bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Karahasanlı bölgesinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

5114, 5111, 5088, 5112, 5110, 5135 ve 5089 bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

24, 17., 11., 5, Atatürk, 8/1, 4302, 26, 18., 12., 7, 15, Şadırvan, 2, 3, 20, Karapınar, Sakarya, 4304, Fatih, 19, Giz Kent Bahçeevleri, Beynam Çiftlik mevkii, 143, 141, 150, 139, 133, 165, 166, 168, Gözde Bahçeevleri, 156, 138, 149, 155, 154, 161, 147, 167, 162, 159, 142, 152, 4, Beynam Çiftliği, 131, Ankara, 148, 140, Çavuşlu, Bağlar, 135, 160, 164, 134, 157, 1, 144, 146, 23, Söğütözü mevkii, Fatih Caddesi, 163, Merkez Mahallesi, 145, Güzel Bahçe Evleri, Sarıkaya, 137, Beynam ve Dostlar Çiftliği bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

5170 ve 5175 bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

5143 bölgesinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şehit Eren Bülbül bölgesinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

3256, 3263, 3158, 3260 ve 3250 bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

3222, 3381/1, 3269, 3278, 3279, 5080, 3281, 3272 ve Vehbi Demirel bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sakıp Sabancı bölgesinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Mevlana bölgesinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 11.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Galip Erdem, 2192, 610, 611, Medine Müdafii, 2190, 607, 605/7, 608 ve 606 bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

4936, 4912, Alacaatlı ve 3381/1 bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

4834 bölgesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

4834 bölgesinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2842, İsmail Gaspıralı, Taşpınar, 2902, 2841, 2904, 1856, 2814, 2901, 2845, 2889, 2893, 2834 ve 2881 bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2667 ve 2667 Hukukçu Dostlar Sitesi bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Harp Okulu, İnönü ve Dikmen bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2449, 2460, 2447, 2448 ve Meksika bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 19.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

ETİMESGUT

Şehit Mustafa Sağlam, 1532, 1534, 1537 ve 1538 bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

1548, 1546 ve 1558 bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Erler Mahallesi bölgesinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

1519, 1520 ve 1514 bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2657, Osman Bey, 2658, 2663, 2662, 2659, 2660 ve Söğüt bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2212, 2204, 2203, 2205, 2214, 2226, 2219, 2215, 2216, Elvan, 2225, 2206, 2217, 2232 ve 2201 bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Göçmen ve Kızılelma bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

1520, Şehit Pilot Levent Şahin, 1514 ve 1521 bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

1534, 1544, 1545, 1547, 1543 ve 1551 bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

2219, 2216 ve 2217 bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şehitler, 2066 ve Şehit Hikmet Özer bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

KEÇİÖREN

Han 2, Özcan, Özcan 7, Ada, Özcan 6, Lala Harmanı, Özcan 8, Özcan 1, Özcan 2, Özcan 5, Özcan 4 ve Özcan 3 bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Şehit Fevzi Başaran, 997, 998, 452, 453, 1001, 951, 1005, 994, 1006, 464, 2005, 1002, 1004, 1996, 988, 991, 2006, 1007, 470, 471, 1003, 450, 467, 430, 429, 472, Yeşilırmak, 431, 1000, 1008, 468, 993, 995, 2003, 989 ve 999 bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sakarya, Kösrelik, İlk, Kösrelik ve Kösrelik Küme bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çakmak, Saray, Meryemler, Atakdibi, Kayalı, Kirazdere, Merkez, Yeniköy, Dip, Döngelce, Kirlimüslimhoca, Karşıgeçe, Kapısuyu, Kaleköy ve Şimşirdere bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağlar, Köy Bayram ve Ayaş Ankara bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

1510, Şehit Bülent Cengiz, 1498, 1499, 301, Balcılar, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, Cambıl, 1503, 314, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, Şehit Mustafa Erciğez, 312, 323, 1540, 308, 1550, 307, 324, 1470, 303, 318, 1522, 298, 1545 ve 329 bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

General Dr. Tevfik Sağlam, Yedigün, Yunus Emre, Mercimek, Mestan, Melike, Giresun, Mühendisler, Yavrukurt ve Mimarlar bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 15.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

1506, 307/1, 1509, Şehit Mustafa Erciğez, 1543, 1507, 308, 313, 309, 1540, 1550 ve 314 bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

1727, Kırşehir, Kayseri Yolu, Keskin Yolu 1, Kayseri Yolu 13 ve Cabatobası bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

3752, Çorum, 2029 ve 2034 bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

POLATLI

Abbas, Hürriyet, E 90 Karayolu Kenarı, Kazım Karabekir, Babayakup, Ihlamurkent, Maliköy, Miraç, Ördek, Telli, Yükselin, Şükür, Bedirhan ve Arıkan bölgelerinde 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yolun Sağı Karahamzalı, Sakarya 3., Sakarya Mücavir, Karahamzalı 1., Sakarya 4., Sakarya Köy Yolu ve Sakarya Küme bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kıbrıs, Yeniköy, Ahmetadil, Eskişehir Yolu, Olukpınar, Yukarı Karapınar, Kuşcu Mücavir, Köy Yolu Altı, Köy Yolu Üstü, Yenidoğan ve Örnek Kuşcu bölgelerinde 30 Haziran 2026 tarihinde saat 09.45 ile 12.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Ilıca Şabanözü, Kıranharmanı, Burhan Demirbaş, Aşağı Yerleşim, Aşağı 2 Şabanözü, Karakoyunlu, Beylik Şabanözü, Kuzuluk Şabanözü, Tekke Küme, Aşağı Gençali, Çiftlikler, Avşar Küme, Oğuzlar Mevsimlik İşçiler, Orta Şabanözü, Yeni Şabanözü, Ahlatlı, Gençali, Hıdırşeyh, Yolun Altı Müslüm, Yolun Üstü Müslüm, Güreş, Karşıyaka, Kuşlar Şabanözü, Aşağı 1 Şabanözü, Yukarı Sarıoba, Yukarı Yerleşim, Oğuzlar ve Aşağı Sarıoba bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Selçuk, Kırıklar, Adatoprakpınar, Emek Yüzükbaşı, Bulduk, Aşağı Uzunbey, Yeni, Sinanlı ve Yukarı Uzunbey bölgelerinde 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.