Ankara elektrik kesintisi! 23-24 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

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Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 23 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Etimesgut

Etimesgut ilçesinde 23, 24 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde toplam 22 planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintilerin tamamı şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

23 Eylül 2026 Çarşamba günü yapılacak kesintiler şunlardır:

Saat 09.00 ile 11.00 arasında 126, 137 ve 585 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

Saat 09.30 ile 17.00 arasında Ağrıdağı, Bozhöyük ve 1. TBMM cadde ve sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

Saat 09.30 ile 17.30 arasında Çevre Yolu, Eskişehir Devlet Yolu, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu ve Çiçektepe ile 4566, 4567, 4569, 4571, 4572, 4574 ve 4576 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik olmayacaktır.

Saat 11.30 ile 13.30 arasında 131, 132 ve 137 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Saat 13.00 ile 15.30 arasında 1631, 1637, 1638, 1639, 1641, 1642, 1651, 1652, 1672 ve 6230 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında 1. TBMM Caddesi ile 134 ve 6038 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

24 Eylül 2026 Perşembe günü yapılacak kesintiler şunlardır:

Saat 09.00 ile 11.00 arasında Karabağ Şehitleri, Selçuklular, Şehit Mehmet Çavuş ve Kaplan ile 49, 1401, 1402, 1405 ve 1406 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik olmayacaktır.

Aynı saatlerde, yani 09.00 ile 11.00 arasında, Şehit Yakup Çınar ve Şehit Cumali Akman ile 3506 ve 3509 numaralı cadde ve sokaklarda da kesinti yapılacaktır.

Saat 09.00 ile 17.00 arasında Çambayırı ve Zirve ile 1809, 1810 ve 2294 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

Saat 09.30 ile 17.00 arasında Beypazarı, Pirireis, Orhangazi, Özal, Mareşal Fevzi Çakmak, Bayrak, Sancak, Oğuzhan, Barbaros, Güneyce, Yıldız ve Vatan ile 1773 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

Yine saat 09.30 ile 17.00 arasında A Kümesi İlhanköy, A Kümesi Ilıca, Mimar Sinan, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Mareşal Fevzi Çakmak, Mareşal, Güneyce, Perili, Sancak, Beypazarı, Oğuzhan, Barbaros, Ergenekon, Pirireis, Hilal, Yıldız, Vatan ve Özal ile 1773 numaralı cadde ve sokaklarda ikinci bir kesinti uygulanacaktır.

Saat 11.30 ile 13.30 arasında Malazgirt 1071 Caddesi'nde elektrik olmayacaktır.

Aynı saatlerde Ahi Mesud, Şükrü Kale, Şehit Halil Aydemir, Atilla Eşer ve Şehit Taner Çiçek ile 1733, 1855, 1857, 2013, 2017, 2019, 2020, 2021 ve 2022 numaralı cadde ve sokaklarda da kesinti yapılacaktır.

Yine saat 11.30 ile 13.30 arasında Sakarya Zaferi ile 175, 176, 180 ve 181 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

Saat 14.30 ile 16.30 arasında Şehit Hikmet Özer, Etimesgut ve Göçmen ile 2255 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında Malazgirt 1071 ve Fatih Sultan Mehmet ile 2635 ve 2636 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik olmayacaktır.

Aynı saatlerde 168, 172, 177 ve 179 numaralı cadde ve sokaklarda da kesinti uygulanacaktır.

25 Eylül 2026 Cuma günü yapılacak kesintiler şunlardır:

Saat 09.30 ile 13.00 arasında Bağlıca, Mermeroğlu, Aymer, Kayacık, Tekdal, Seçkin, Kuzupınarı ve Gülkent ile 1314, 1315, 1333, 1334, 1335, 1336, 1339 ve 1343 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

Saat 10.00 ile 12.00 arasında Fatih Sultan Mehmet ve Kaplan cadde ve sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

Aynı saatlerde 1. TBMM ve Kuvayımilliye ile 183 ve 196 numaralı cadde ve sokaklarda da elektrik olmayacaktır.

Saat 15.00 ile 16.45 arasında 1. TBMM ve Kocatepe ile 194, 196 ve 198 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Saat 15.00 ile 17.00 arasında Şeker, Karabağ Şehitleri ve Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul ile 1408, 1417, 1418, 1421, 1422, 1423, 1424, 1426, 1427, 1434 ve 1438 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

Ayaş

Ayaş ilçesinde 23, 24 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde toplam 5 planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintilerin tamamı şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

23 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 09.30 ile 17.00 arasında Bayrak, Mimar Sinan, Vatan, Ergenekon, Karagöl, Sancak, Mareşal Fevzi Çakmak, Mareşal, Beypazarı, Güneyce, Perili, Pirireis, Hilal, Yıldız ve Özal cadde ve sokaklarında elektrik olmayacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Çevre Yolu, Eskişehir Devlet Yolu, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu ve Çiçektepe ile 4566, 4567, 4569, 4571, 4572, 4574 ve 4576 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

24 Eylül 2026 Perşembe günü saat 09.30 ile 17.00 arasında Beypazarı, Pirireis, Orhangazi, Özal, Mareşal Fevzi Çakmak, Bayrak, Sancak, Oğuzhan, Barbaros, Güneyce, Yıldız ve Vatan ile 1773 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

Aynı gün ve aynı saatlerde A Kümesi İlhanköy, A Kümesi Ilıca, Mimar Sinan, Şehit, Kanuni, Orhangazi, Karagöl, Bayrak, Mareşal Fevzi Çakmak, Mareşal, Güneyce, Perili, Sancak, Beypazarı, Oğuzhan, Barbaros, Ergenekon, Pirireis, Hilal, Yıldız, Vatan ve Özal ile 1773 numaralı cadde ve sokaklarda ikinci bir kesinti uygulanacaktır.

25 Eylül 2026 Cuma günü saat 11.00 ile 15.00 arasında Pirireis, Arıklar Mevkii, Hacıveli, 1. Çukurören, 2. Çukurören, 3. Çukurören, Emek, Gökçebağ, Ulupınar, Ören, Karaköy, Ayaş Ankara, Köy Bayram ve Yağmurdede cadde, sokak ve mevkilerinde elektrik olmayacaktır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde 23, 24 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde toplam 14 planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintilerin tamamı şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

23 Eylül 2026 Çarşamba günü yapılacak kesintiler şunlardır:

Saat 09.00 ile 17.00 arasında 2931, 2935, 2936 ve 2938 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

Saat 10.00 ile 12.00 arasında Şehit Bülent Albayrak ile 588 ve 589 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

Saat 13.30 ile 15.30 arasında İnönü ve Ziyabey cadde ve sokaklarında elektrik olmayacaktır.

Saat 15.45 ile 17.45 arasında 1407 numaralı cadde ve sokakta kesinti uygulanacaktır.

24 Eylül 2026 Perşembe günü yapılacak kesintiler şunlardır:

Saat 09.00 ile 11.30 arasında 1428 numaralı cadde ve sokakta elektrik verilemeyecektir.

Saat 09.30 ile 11.30 arasında Evciler ve Kömürcü cadde ve sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

Saat 11.00 ile 13.00 arasında Dikmen ve Ahmet Yesevi ile 844, 1179, 1180, 1182, 1183 ve 1184 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik olmayacaktır.

Saat 12.30 ile 14.30 arasında Tohumlar Caddesi ve çevresinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 13.00 ile 15.00 arasında Bişkek, Nihat Genç ve Kırım ile 28 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

Saat 14.30 ile 18.30 arasında Piri Reis Caddesi ve çevresinde kesinti yaşanacaktır.

Saat 15.30 ile 17.30 arasında Sedat Simavi, Simon Bolivar, Prof. Dr. Aziz Sancar, Abidin Daver ve Çankaya cadde ve sokaklarında elektrik olmayacaktır.

25 Eylül 2026 Cuma günü yapılacak kesintiler şunlardır:

Saat 09.30 ile 17.30 arasında Alahacılı, Kerpiç, Hıdırlar, Kirazoğlu, İnler, Büyükkonak, Yukarı Toydemir, Aşağı Toydemir, Esen, Yaprakbayırı, Bahçecik, Avdanlı, Hacımuslu, Karabenli, Ördekgölü, Saraycık, Evliyafakı, Soğulca, Sabanca, Ilıca ve Kavak ile 252, 555, 1021/1, 1651 ve 1755 numaralı cadde, sokak ve yerleşim yerlerinde kesinti uygulanacaktır.

Saat 10.30 ile 12.30 arasında Turgut Reis, Onur, Bitiştiren, Nigar ve Şehit Barış Kırıcı cadde ve sokaklarında elektrik verilemeyecektir.

Saat 14.00 ile 16.00 arasında Yeşilırmak, Gazi Mustafa Kemal ve Necatibey cadde ve sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

Keçiören

Keçiören ilçesinde 23, 24 ve 25 Eylül 2026 tarihlerinde toplam 17 planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintilerin tamamı şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecektir.

23 Eylül 2026 Çarşamba günü yapılacak kesintiler şunlardır:

Saat 09.00 ile 10.30 arasında Şehit Polis Mustafa Keskin ile 340, 542, 1291, 1294/1, 1296, 1297, 1299, 1306, 1311, 1316, 1317, 1318, 1368, 1369, 1370, 1371 ve 1372 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik olmayacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında Çambaşı ile 340, 542, 579, 580, 584, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 604, 620, 1299, 1310, 1370, 1372 ve 1373 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Saat 13.30 ile 15.00 arasında Çambaşı ile 340, 1310, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376 ve 1377 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecektir.

Saat 15.30 ile 17.00 arasında Kalbur, Şehit Ahmet Çağlar, Elmalık, Gün Sazak, Hakim ve Engeller ile 381, 382, 1274, 1275 ve 1277 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

24 Eylül 2026 Perşembe günü yapılacak kesintiler şunlardır:

Saat 09.00 ile 10.30 arasında Ağaçkakan, Akarsu 1, Akarsu 2, Alan, Arıcı, Bakırcı, Bartın, Aşıkpaşa, Ardahan, Ark, Burhaniye ve Atlas cadde ve sokaklarında elektrik olmayacaktır.

Saat 09.15 ile 17.15 arasında Kaderli, Bağım ve Anavatan ile 1011/3, 1026, 1127, 1128 ve 1129/1 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Saat 09.30 ile 11.30 arasında Çakır, Kafkas, Bağlum ve Saçak cadde ve sokaklarında elektrik verilemeyecektir.

Saat 09.30 ile 17.30 arasında Atış, Zühtü Bey, Şehit Ahmet Yılmaz, Doğangün, Dadaş, Anavatan, Özyurt, Arlı, Kaplan, Gülbaba ve Kozluca ile 1070, 1072, 1073, 1074, 1075, 1077, 1079, 1082 ve 1113 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti yaşanacaktır.

Saat 10.30 ile 17.45 arasında Adak, Gözlem ve Kozluca cadde ve sokaklarında elektrik olmayacaktır.

Saat 10.30 ile 18.00 arasında Adak, Anavatan ve Itri ile 1082 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında Şehit Tayfun Sümer, Beyaz, Baldıran, Şehit Cengiz Porsuk, Burgu, Nuri Pamir ve Beşiktaş cadde ve sokaklarında elektrik verilemeyecektir.

Saat 13.30 ile 14.30 arasında Alp, Ayancık, Ayrık, Bala, Bayrak, Foça ve Alaybey cadde ve sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

Saat 13.30 ile 15.00 arasında Aksaray, Aka, Ark, Ayrık, Sanatoryum, Şehit Mustafa Sönmez, Şehit Fazıl Gürs, Şehit Hakan Turan ve Şehit Hakan Kavdır cadde ve sokaklarında elektrik olmayacaktır.

25 Eylül 2026 Cuma günü yapılacak kesintiler şunlardır:

Saat 09.30 ile 17.30 arasında Sakızağacı, Kavaklı Yolu, Kavaklı ve Tatlar Mahallesi ile 1749 numaralı cadde ve sokaklarda kesinti uygulanacaktır.

Saat 11.00 ile 12.30 arasında Duru, Boru, Foça, Cennet, Çamlık, Sanatoryum ve Bayrak cadde ve sokaklarında elektrik verilemeyecektir.

Saat 13.30 ile 15.00 arasında Sanatoryum, Boru, Foça, Bayrak, Barut ve Değirmen cadde ve sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

Saat 15.30 ile 17.00 arasında Çekirge, Fatih ve Cuma cadde ve sokaklarında elektrik olmayacaktır.