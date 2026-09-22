Haberler

Ece Erken hastaneden paylaştı: Oğlunun başına gelenler korkuttu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ece Erken hastaneden paylaştı: Oğlunun başına gelenler korkuttu
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen’in okulda yaşadığı kaza sonrası hastaneye kaldırıldığını duyurdu. Sabah saatlerinde oğlunun boyun bölgesine darbe aldığını öğrenen Erken, spora gitmek üzereyken hastaneye yöneldi. Sosyal medya hesabından haberi paylaşan Erken, "Spora niye hastaneye kısmet. Eymen arkadaşından boynuna uçan tekme yemiş" ifadelerini kullandı.

  • Ece Erken, oğlu Eymen'in bir arkadaşından boyun bölgesine tekme alması nedeniyle hastaneye gitti.
  • Ece Erken, oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu sosyal medya paylaşımıyla duyurdu.
  • Ece Erken, oğlunun eğitimi için Dubai'ye yerleşme kararı aldı.

Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen'in yaşadığı talihsiz olay nedeniyle hastaneye gitti. Sabah saatlerinde oğlunu okula gönderdikten sonra spor yapmaya hazırlanan Erken, aldığı haber üzerine soluğu hastanede aldı. Erken, sosyal medya paylaşımında Eymen'in bir arkadaşından boyun bölgesine tekme aldığını belirtti. ?

SPORA GİDECEKTİ, HASTANEYE KOŞTU

Ece Erken'in günü hiç beklemediği bir haberle değişti. Oğlunu okula gönderdikten sonra spor yapmak için hazırlanan Erken, Eymen'in yaşadığı kazayı öğrenince hastaneye gitti.

Hastaneden bir fotoğraf paylaşan Erken, yaşananları takipçilerine kısa ve dikkat çeken bir ifadeyle duyurdu.

“EYMEN ARKADAŞINDAN BOYNUNA UÇAN TEKME YEMİŞ”

Erken, paylaşımında, “Spora niye hastaneye kısmet. Eymen arkadaşından boynuna uçan tekme yemiş” ifadelerini kullandı. 

Ünlü sunucunun bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Eymen'in sağlık durumunu merak eden çok sayıda kişi Erken'e geçmiş olsun mesajları gönderdi.

KISA SÜRE SONRA İÇLERİ RAHATLATTI

Yaşanan korkunun ardından Ece Erken'den sevindiren bir paylaşım daha geldi. Oğlu Eymen'le birlikte kahvaltı yaptığı anları paylaşan Erken, fotoğrafın üzerine “İyiyiz” notunu düştü ve nazar boncuğu emojisi kullandı. Böylece takipçilerine oğlunun durumunun iyi olduğunu aktardı. 

OĞLUNUN EĞİTİMİ İÇİN DUBAİ'YE YERLEŞECEK

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde oğlu Eymen'in eğitimi nedeniyle Dubai'ye yerleşme kararı aldığını açıklamıştı. Erken, yeni yaşam düzenini oğlunun eğitimi, sosyal çevresi ve geleceği için kuracağını belirtmişti

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı

Sudan ucuz! Süper Lig'i kasıp kavuran Orban'ın bonservisi ortaya çıktı
Yaşlı kadını eşi satırla öldürdü! Sabaha kadar başında beklemiş

Eşini vahşice katletti, adliyeye bastonla getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Manisa'daki okul saldırısı için ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan okul saldırısı için ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarlada 244 torba altın buldu! Değerini öğrenince inanamadı

Tarlada 244 torba altın buldu! Değerini öğrenince inanamadı

Küfür edenleri uyaran esnaf çift dehşeti yaşadı: 10 kişi birden saldırdı

Tek sözleri yetti: 10 kişi birden saldırdı!

Manisa'da okulu hedef alan saldırganın kimliği belli oldu

Okul saldırganının kimliği ortaya çıktı
İsrail'i Türkiye korkusu sardı! Teyakkuza geçtiler

İsrail'de Türkiye korkusu! Teyakkuza geçtiler
Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti: 46 yılın karşılığı bu mu?

Emekli maaşını sahnede açıklayan usta oyuncu sitem etti
Icardi'ye şok ceza! 2099'a kadar men edildi

Icardi'ye 2099'a kadar men cezası
TEKNOFEST robotu sıra gecesinde çiğköfte yoğurdu

Sıra gecesinde alışılmadık görüntü