Ece Erken hastaneden paylaştı: Oğlunun başına gelenler korkuttu

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Ünlü sunucu Ece Erken, oğlu Eymen'in yaşadığı talihsiz olay nedeniyle hastaneye gitti. Sabah saatlerinde oğlunu okula gönderdikten sonra spor yapmaya hazırlanan Erken, aldığı haber üzerine soluğu hastanede aldı. Erken, sosyal medya paylaşımında Eymen'in bir arkadaşından boyun bölgesine tekme aldığını belirtti. ?

SPORA GİDECEKTİ, HASTANEYE KOŞTU

Ece Erken'in günü hiç beklemediği bir haberle değişti. Oğlunu okula gönderdikten sonra spor yapmak için hazırlanan Erken, Eymen'in yaşadığı kazayı öğrenince hastaneye gitti.

Hastaneden bir fotoğraf paylaşan Erken, yaşananları takipçilerine kısa ve dikkat çeken bir ifadeyle duyurdu.

“EYMEN ARKADAŞINDAN BOYNUNA UÇAN TEKME YEMİŞ”

Erken, paylaşımında, “Spora niye hastaneye kısmet. Eymen arkadaşından boynuna uçan tekme yemiş” ifadelerini kullandı.

Ünlü sunucunun bu paylaşımı kısa sürede takipçilerinin dikkatini çekti. Eymen'in sağlık durumunu merak eden çok sayıda kişi Erken'e geçmiş olsun mesajları gönderdi.

KISA SÜRE SONRA İÇLERİ RAHATLATTI

Yaşanan korkunun ardından Ece Erken'den sevindiren bir paylaşım daha geldi. Oğlu Eymen'le birlikte kahvaltı yaptığı anları paylaşan Erken, fotoğrafın üzerine “İyiyiz” notunu düştü ve nazar boncuğu emojisi kullandı. Böylece takipçilerine oğlunun durumunun iyi olduğunu aktardı.

OĞLUNUN EĞİTİMİ İÇİN DUBAİ'YE YERLEŞECEK

Ece Erken, geçtiğimiz günlerde oğlu Eymen'in eğitimi nedeniyle Dubai'ye yerleşme kararı aldığını açıklamıştı. Erken, yeni yaşam düzenini oğlunun eğitimi, sosyal çevresi ve geleceği için kuracağını belirtmişti