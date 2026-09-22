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Kütahya'da taksiciler korsan taksiciyi polise yakalattı, 100 bin lira ceza uygulandı

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Kütahya'da taksiciler korsan taksiciyi polise yakalattı, 100 bin lira ceza uygulandı
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Kütahya'da taksiciler, uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksici N.N.K.'yi (22) polise yakalattı. Aday sürücünün ehliyetine el konuldu, 100 bin lira ceza uygulandı; araç 60 gün trafikten men edildi.

KÜTAHYA'da taksiciler, uygulama üzerinden çağırdıkları, korsan taksicilik yaptığı tespit edilen N.N.K.'yi (22) polise yakalattı. Aday sürücü olduğu tespit edilen N.N.K.'nin ehliyetine el konuldu, 100 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kütahya'da bir taksi sürücüsü, kentte yakın zamanda faaliyete geçen bir yolcu taşıma uygulaması üzerinden taksi çağırdı. Çağrı üzerine gelen sürücü N.N.K., müşteri olarak binen taksi sürücüsünü alarak yola çıktı. N.N.K.'nın kullandığı araç, diğer ticari taksiciler tarafından Dumlupınar Üniversitesi girişinde durduruldu ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, aday sürücü olduğu öğrenilen N.N.K.'nin ehliyetine el koydu, sürücüye yolcu taşıma belgesi olmadan taşımacılık yaptığı gerekçesiyle 100 bin lira, araçtaki yolcuya ise korsan taksi kullandığı için 3 bin 870 lira idari para cezası uyguladı. Sürücünün aracı 60 gün sürüyle trafikten menedildi.

'HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ'

Kütahya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi Erdinç Yel, korsan taksicilerle mücadeleye devam edeceklerini ifade ederek, "Bunun arkasını taksiciler olarak hiçbir şekilde bırakmayacağız. Her türlü hakkımızı arayacağız. Hakkımızı savunma noktasında da sonuna kadar gideceğiz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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