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Kahramanmaraş'ta vatandaş, 80 bin TL boya fiyatına otomobilini 10 bin TL'ye boyadı

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Kahramanmaraş'ta vatandaş, 80 bin TL boya fiyatına otomobilini 10 bin TL'ye boyadı
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Kahramanmaraş'ta otomobilini boyatmak isteyen vatandaş, sanayide 80 bin TL fiyat alınca boya malzemelerini kendisi temin etti. Deneyimi olmamasına rağmen aracını kendisi boyayan vatandaş, işlemi 10 bin TL'ye mal ederek yaklaşık 80 bin TL'lik masraftan kurtuldu.

Kahramanmaraş'ta otomobilini boyatmak isteyen vatandaş, sanayide yaklaşık 80 bin TL'lik fiyat alınca boya malzemelerini temin edip aracını kendisi boyadı. Aracın değeri kadar boya ücreti çıkartıldığını söyleyen vatandaş fiyatlara da tepki göstererek, "Herkes para kazanmalı ama sanayi ateş pahası" dedi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Mustafa Özdemir, 33 yaşındaki otomobilini boyamak için sanayinin yolunu tuttu. Ancak aldığı 80 bin TL'lik fiyat karşısında şaşkına dönen Özdemir, gerekli malzemeleri araştırıp kendisi temin etti. Özdemir, hiç deneyimi olmamasına rağmen otomobilini kendisi boyayarak işlemi 10 bin TL'ye mal etti.

"Herkes para kazanmalı ama sanayi ateş pahası"

Kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği çalışmayla yaklaşık 80 bin TL'Lik masraftan kurtulan Mustafa Özdemir, "Otomobil de bizim gibi depremzede ve depremde bizimle beraberdi. 33 yaşında bir otomobil boyası eskimişti. Bende kaportacılara götürdüm. Kaç kaportacı gezdim hepsi hemen hemen 70-80 bin lira fiyat veriyorlar. Ben de, 'Bu otomobil zaten 80 bin lira değil mi' dedim. Onlar da, 'Evet abi biz de hanım besliyoruz' dediler. 80 bin liralık otomobile 80 bin lira verilmez ki. Ben de gittim bütün malzemelerini boya, macun, astar ve tabancasını da aldım ve hepsini 10 bin liraya mal ettim. Sabahleyin boyama işlemine başladım akşama otomobilimiz hazır oldu. Herkes para kazanmalı ama sanayi ateş pahası. Ben de kendim emek ettim ve uğraştım bir şeyler yapmaya çalıştım. Biraz el alışkanlığı ve sonrası iş yapılıyor yapmak isteyenlere tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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