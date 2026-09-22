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İran Meclisi komisyonu, Hürmüz'de kurallara uymayan gemilere yüzde 20 ceza kesecek

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İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu, Hürmüz Boğazı'na dair stratejik eylem planının 13, 14 ve 15. maddelerini onayladı. Sözcü Kaşkavi, geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin yükünün yüzde 20'sine el konulacağını veya ceza kesileceğini, ödenmezse gemiye el konulacağını belirtti.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu Sözcüsü Hasan Kaşkavi, " Hürmüz Boğazı'nın Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Stratejik Eylem Planı"nın ilgili maddelerinin komisyonda onaylandığını ve düzenlemelere uymayan gemilerin yüklerinin yüzde 20'sine el konulacağını belirtti.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kaşkavi, Hürmüz Boğazı'na ilişkin oluşturulan " Hürmüz Boğazı'nın Güvenliğinin Sağlanmasına Dair Stratejik Eylem Planı" hakkında konuştu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komisyonu'nda Stratejik Eylem Planı'nın 13, 14 ve 15. maddelerinin onaylandığını söyleyen Kaşkavi, Ceza Kanunu'nun 5. maddesine göre, 13. madde ile Hürmüz Boğazı'nda oluşturulan geçiş düzenlemelerine uymayan gemilerin taşıdığı yükün yüzde 20'sine el konulacağını veya yüzde 20'lik yükün değeri ölçüsünde ceza kesileceğini belirterek, cezanın ödenmemesi halinde gemilere de el konulacağını kaydetti.

Kaşkavi ayrıca, 14. maddeye göre Hürmüz Boğazı ile ilgili iki ülke arasında oluşturulan belge veya çok taraflı uluslararası anlaşmaların İran Anayasası'nın 77, 125, 176 ve 57. maddeleri çerçevesinde olması gerektiğini söyledi.

Kaşkavi, İran Genelkurmay Başkanlığının ilgili kanunun uygulanmasını takip etmekle görevli olduğunu ve bu hususun 15. maddede yer aldığını hatırlattı.

İran Ceza Kanunu'nun 5. maddesinin A fıkrasına göre, İranlı olsun veya olmasın, İran'ın iç ve dış güvenliğine, toprak bütünlüğüne veya bağımsızlığına karşı girişimde bulunanlar, İran'ın egemenliği dışında kalan alanlarda olsa bile, işlediği bazı suçlardan dolayı İran kanunlarına göre yargılanabiliyor.

Kaynak: AA
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