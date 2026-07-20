Ankara elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Temmuz günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozayağı Caddesi ve Sokağı çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 9 Nolu, 9, 2 Nolu, Galaba, Burcu, Bağdat, 20 Nolu ve Bağlar Galaba cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Mustafa Aslan, Altın, Balaban 1, Beyaz Karanfil, Birsen, Atlas, Mehmet Akif Ersoy, Atalay, Barbaros Hayrettin, Buğday, Ersoy, Begonya, Yeşiltepe, Battal Gazi, Badem, Bayındır, Bahçe, Berrak, Orkide ve Mehmet Özal cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 21 Nolu, 7 Nolu, 11 Nolu, 12 Nolu, Taşocağı Mevkii, 22 Nolu, 14 Nolu, Çan Altı, 6 Nolu, 18 Nolu, Bağdat, Çubuk, 2 Nolu, 3 Nolu, 4 Nolu, 20, Bahçeler, 20 Nolu, 19 Nolu, Galaba, Galaba 1, 9 Nolu ve 1 Nolu cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, 2369 Batıkent İş Merkezi, 2369, Başkent, 2370, Haydarcan Kılıçdoğan ve 2368 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3., 2. Sele, Ahmetadil, Camili, Akşemseddin, Bahçe, Lale, Papatya Yukarı Çavundur, Şehit İbrahim Çiçek, Şehit Osman Usta, 1., Çimen Yukarı Çavundur, 1. Çıkmaz, Şehit Mehmet Fatih Ata, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Yesevi 1, Şeyh Edebali, Turgut Reis 2, Turgut Özal, 16., 16, Kösrelik, Mimar Sinan, Mevlana, 14. 1, Vişne, Okçular, 1. Sele, Atatürk, Yazlıca, Orkide, Melikşah, 19., Gölyayla, 13., Çiğdem Yukarı Çavundur, Ertuğrul Gazi, Yukarı Çavundur Yolu, Avcıova, Fatih, Çamlık Küme, Nusratlar, Çırpılıyurt, 23., Burak 4, 7., Burak, 5., 17., Adnan Menderes, Yunus Emre, Hacılar, Susuz, Saraycık, Mahmutoğlan, Alparslan, 15., Çitköy, 2. Oyumiğde, Direkli Mevkii, 1 Küme, 4., Sarıkoz, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme ve Dalyasan cadde, sokak ve mevkilerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 11 Nolu, Yeşilay, Beyaz Karanfil, Balina, 11, Bulut, Beyzahit, 15 Nolu, Basın, Baklavacı, Bengisu ve Bilader cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 16 Nolu, Bağlar, Uluçay, Bahçeler ve Galaba cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevkii, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, 2. Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme ve Dalyasan cadde, sokak ve mevkilerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızık Küme çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AYAŞ

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bahçe, Polatlı 1, 501, Konut, Ayaş Polatlı Yolu, Evren ve 506 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Feruz Caddesi ve Sokağı çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Köy Bayram ve Ayaş Ankara cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İlhanköy C Kümesi ve İlhanköy A Kümesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İlhanköy A Kümesi ve İlhanköy B Kümesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Safahat, 4409, Dumlupınar, 4415 ve 4385 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ilıca A Kümesi, Beypazarı, Güneyce ve Perili cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beypazarı, Gazi, Tekke Küme, Ilıca C Kümesi, Güneyce, Perili, Şehit ve Akkaya cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 14.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gökler çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dudaş çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Acısu çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Geyikpınarı ve Kozalan çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dere, Kurtkovan, Mikail, Mençeler, Taşhanlar, Geyikpınarı, Batça ve Akşamoldumu cadde, sokak ve mevkilerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Koçak, Eymirgölü Lojmanları, Karataş, Eymir Gölü, 555 Cadde, Yaylabağ ve 555 çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sebat Sitesi, Petek 19 Sitesi, Dodurga Mahallesi, Dodurga, Çizgikent Sitesi, Şenumay Sitesi, Güvengir, Sağlıklı, Melis, Çağlayan, Çizgi ve Petek çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2692, 2007, Pınar ve 1921 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Doğan Taşdelen çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Bu çalışma için etkilenecek cadde ve sokak bilgisi belirtilmemiştir.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İhsan Doğramacı ve 1634 çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1946, 1947 ve Doğan Taşdelen çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1634 numaralı cadde veya sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 10.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmet Taner Kışlalı ve 2785 çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2472, Meksika, 2473/1, 2475, 2463 ve 2474 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1942 ve 3450 numaralı cadde veya sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3450 ve 1988 numaralı cadde veya sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güneypark çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Güneypark çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eyüp Sabri Tuncer, Hâkimler, Lozan, Yamaç, Yem Sanayii, Hanönü, Mevlana 1, 19 Mayıs, Meyve, 3151, Kudal, Han 2, Gündüz, Kızılırmak, Meşe, Gazi, Sincap, Samsun Devlet Yolu, Baraj, Özcan, Yeni Bahar, Yem Sanayi, Toburoğlu, 555, Özcan 7, Karakaya, Serin, Odabaşı, Sedef, Mimar Sinan, 2121, Erdoğan, Güzin, Han 7, Güven, Güzel, Ada, Selim, Armağan, Özcan 6, Özcan 8, Özcan 1, Ahlatlı, Han 8, Han 6, Pamuk 1, Özcan 2, İl, Özcan 5, Özcan 4, Özcan 3, Hanardı, 3149, Taburoğlu, Lala Harmanı, Satılmış Karakaya, 56, Alıç, Mehmet Akif Ersoy ve 3147 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Temmuz 2026 tarihinde saat 12.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1017, 950, 944/1, 942/1, 940/1, Yunus Emre, 948, 951, Selçuk, 959, 955, 945, 947, Bostancık, 951/1 ve 949 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sebat Sitesi, Petek 19 Sitesi, Dodurga Mahallesi, Dodurga, Çizgikent Sitesi, Şenumay Sitesi, Güvengir, Sağlıklı, Melis, Çağlayan, Çizgi ve Petek çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3., 2. Sele, Ahmetadil, Camili, Akşemseddin, Bahçe, Lale, Papatya Yukarı Çavundur, Şehit İbrahim Çiçek, Şehit Osman Usta, 1., Çimen Yukarı Çavundur, 1. Çıkmaz, Şehit Mehmet Fatih Ata, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Yesevi 1, Şeyh Edebali, Turgut Reis 2, Turgut Özal, 16., 16, Kösrelik, Mimar Sinan, Mevlana, 14. 1, Vişne, Okçular, 1. Sele, Atatürk, Yazlıca, Orkide, Melikşah, 19., Gölyayla, 13., Çiğdem Yukarı Çavundur, Ertuğrul Gazi, Yukarı Çavundur Yolu, Avcıova, Fatih, Çamlık Küme, Nusratlar, Çırpılıyurt, 23., Burak 4, 7., Burak, 5., 17., Adnan Menderes, Yunus Emre, Hacılar, Susuz, Saraycık, Mahmutoğlan, Alparslan, 15., Çitköy, 2. Oyumiğde, Direkli Mevkii, 1 Küme, 4., Sarıkoz, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme ve Dalyasan cadde, sokak ve mevkilerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 23., Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direkli Mevkii, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, 2. Oyumiğde, 1 Küme, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli, 1. Oyumiğde, Sarısu, 2 Küme ve Dalyasan cadde, sokak ve mevkilerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

23 Temmuz 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sahrayıcedit, 205, 106, Muzaffer Ekşi 4, Ocak, 140, Esentepe 9, 214, Bağ, Gelincik, Ergenekon 2, Fidan, Çevlik, Kara, Cumhuriyet 2, 203, 200, Taş, 129, Güneş, Gümüşpala 1, Muzaffer Ekşi, 290, Uğurlu, Meteoroloji, Küşe, 6, 15, 207, Abdulkadir Karaca, Ziraat 1, 919, 463, Kıpçak, Cumhuriyet 4, Cengiz Topel 3, Karakol, Çal 1, Çoraklık, Pazar, Fatih 2, 127, Sazlık, 357, 103, 397, Şekerli 1, 3, Ateş, 305, 104, 276, 196, İnebel 4, 102, 241, Şehit Mehmet Tekcan, 275, 297, Özgül, 456, Gazi Emir, Celal Bayar, Burnaz, Gençlik, Fevzi Çakmak, Büyük Cami, Çetin, Kayıbağı, 287, Yıldız 1, Çal, 204, Fatih 6, 299, Lojman 2, 30, Cumhuriyet 3, 119, 219, Mantar 1, Sağlık, Muzaffer Ekşi 1, 124, Özel 2, 364, 12, 242, Akasya, Çakmak 1, 259, 243, 261, 263, 344, 259/1, 1888, 283, Esentepe 2, 233, 198, Fatih, 213, 254, Ferah, 265, Ekşi, 133, İstasyon, Evren, Fatih Küme Evleri, Anayurt, Güven 1, Kurt, Cumhuriyet 1, 363/1, 260, 271, 25, 278, 267, 255, İnebel 1, Ayıpça, 246, 303, 272, Bahçelievler, 253, 286, Ertürk, 166, 183, 191/2, 301, 172, 360, 237, Özel, 279, 135, Mazi, 177, Muzaffer Ekşi 3, Esentepe 11, 245, 167, 306, Küme Evler, 526, 343, 168, 264, İnebel, 186, 191/4, Hasanoğlan Havuzbaşı, Küpyokuşu 2, Esentepe 12, 310, İpek 1, 191/3, 118, 228, Kozcağız Serpmeleri, 346, 302, 210, 181, Lojman 3, Koç, 361, Kavak, Küpyokuşu 1, Karaköy, 187, 258, 250, 222, Belardı Mevkii, 307, 462, 142, Gül, Ahmet Yesevi, 175, 208, 191, Ergenekon 1, 146, 252, 188, 144, 251, 273, Esentepe 5, 363, 236, 161, 257, Küpyokuşu, 333, 316, 326, 182, 338, 318, 317, 334, 191/1, Esentepe 4, 179, 319, 150, 330, 101, 149, Şekerli, Fatih 7, 141, Fatih 1, Çınar, Kirdeci, 130, 131, Acem, 387, Küçük Çankaya 4, 217, 221, Erol, 16, Okullar, 20 Evler, Küçük Çankaya 2, Köybağı 3, Çalış, Güneş 2, 209, Kral, Lojman 1, Lojman, Üçyol, Gümüş, Küçük Çankaya 1, Küçük Çankaya 3, Fatih 3, 211, 57, Bağlarbaşı 1, 308, 348, Ulucak 1, 17, Molla Ahmet, 136, 345, 328, 33, Muzaffer Ekşi 5, 148, 280, 143, 461, 173, Barbaros, 327, Şehir Yolu, Hürriyet, 248, 190, Fatih 4, 269, 349, Bağlarbaşı, Fatih 5, Küçük Çankaya, Esentepe 1, Muzaffer Ekşi 2, İnebel 2, 42, Belediye 1, Cengiz Topel 1, Menderes, Harman 1, Ziraat 2, Muzaffer Ekşi 6, Gümüşpala, 138, Küçük Çankaya 7, Taşağır, Karaca 1, Esentepe 6, Cengiz Topel 2, Esentepe 3, Yıldırım, 202, Ziraat, Esentepe 7, 216, Yantiri, Küçük Çankaya 6, Cumhuriyet, Harman 2, Cengiz Topel, Küçük Çankaya 5, Ulucak, İlkokul, Malazgirt, 294, Talat, Ergenekon, 320, 323, Kayalı, Harman, Akşemsettin, 247, 178, Hisar, Nur, 215, 169, İnebel 3, Tokluoğlu, 455 ve 185 cadde, sokak ve mevkilerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.