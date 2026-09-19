Ankara elektrik kesintisi! 19-20 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 19 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

Altındağ ilçesinde toplam 15 adet kesinti planlanmıştır. 19 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.00 arasında Çağdaş, Delta, Gönen, Karagöz, Koruk, Güney, Gelen Dost, Fatsa, Fındıklı, Fügen, Adnan Kahveci, Feza, Goncagül, Kerim, Osman Uslu, Tanış, Bursa, 484, Gürses ve Fildişi cadde ve sokaklarında; saat 09.00 ile 10.30 arasında Hazım Körmükçü, Oruç Reis, 667, 664, Faik Suat, Çağdaş ve 671 numaralı sokaklarda; saat 11.00 ile 12.30 arasında Kalbur, Turgut Özal 2, İlkev, Gülaçan, Adalıhalil, Beybaba, Örnek, Faik Suat, 672 ve İçli bölgelerinde; saat 16.00 ile 17.30 arasında İstinye, Altınpark ve Şehit Cemalettin bölgelerinde; saat 14.00 ile 15.30 arasında ise Duygulu, Şehit Ömer Halisdemir, Çevreli, Erkadın, Gökyüzü, Gar, Simav ve Uzayan bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Ahmetadil, Çankırı, Kozayağı, Duru, Büğdüz, Mimar Sinan, Konutlar, Mimar, 76, 80, Çınar, 88, 91, Kapaklı, Merkez, Bağlaryolu, 86, 81, Teberik, 92, Peçenek, Betek ve Güzelhisar bölgelerinde; saat 09.00 ile 14.00 arasında Odabaşı, Karacakaya, Fırat, Lala Harmanı, Kutludüğün, Çubuk Yolu (24. km) ve Ekincik bölgelerinde kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında Hipodrom, Kazım Karabekir ve Mevlana bölgelerinde; saat 09.00 ile 17.00 arasında Ahmetadil ve Köyiçi 1. Kısım bölgelerinde; saat 09.30 ile 17.30 arasında Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Gökçeyurt, Kavaklı ve Karapürçek bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.30 arasında ve saat 09.00 ile 14.00 arasında Kavaklı bölgesinde iki ayrı kesinti planlanmıştır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Kavaklı Yolu, Kavaklı, Çamlıca ve Aydıncık bölgelerinde; saat 09.30 ile 17.30 arasında Peçenek ve Kavaklı bölgelerinde; yine saat 09.30 ile 17.30 arasında 1844 numaralı sokakta kesinti yapılacaktır.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde toplam 9 adet kesinti planlanmıştır. 19 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında ilçe genelinde kesinti öngörülmektedir.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında Fevzi Çakmak, Kudüs, Tufan 1, Karatepe, Ankara, Fatih Sultan Mehmet, Hızırbey, 110, Muhsin Sıtkı, Karahan, Baltacı, Çeçen, Çalık, Genç Osman, Osmanlı, 379, Yeşilova, Neyzen, 360, 352, Örencik, 356, Orhun, 3224, Yayladağı, Kıpçak, Akıncı, Kopuz, 367, Nallıhan, 3233, Yakut, 3226, Nedim, 369, Selçuklu, Mehdi, Kızık, Kırım, 358, 354, Kayı, 353, Alemdar, 357, Düzlük, Kebirtepe, Atabey, 359, Süleyman Çelebi, Horasanlı, Cavlıbey, 383, Tuna, Özbek, Altıncı, Atmaca, 355, Turan, Tibet, Işın, Bengisu, 372, Karabağ, Dinçer, 351, 374, 375, Tuğra, Kanije ve Kumpınar gibi çok sayıda cadde ve sokakta geniş çaplı bir kesinti yaşanacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Erdoğan ve Yunus Emre bölgelerinde; saat 13.30 ile 17.00 arasında Tabaklar ve Şehit Sadık Ekiz bölgelerinde kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Genç Osman, Talim, Çağdaş, Fatih, İlke, Şehit Onur Yaman ve Ömer Seyfettin bölgelerinde; saat 13.30 ile 17.00 arasında Eyüp Gündoğan, Mareşal Fevzi Çakmak, Mevlana Celalettin ve Başağaç bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.00 arasında Cengizhan, Şair Hasan Hüseyin Yurdabak ve Şehit Halil Koçak bölgelerinde; saat 09.00 ile 12.00 arasında Dibekören, Şehit Halil Koçak, Hemşire Şengül Uzuner, Cengizhan, Acısu ve Oğuz bölgelerinde; saat 09.30 ile 17.30 arasında ise Macun bölgesinde kesinti yapılacaktır.

Çankaya

Çankaya ilçesinde toplam 28 adet kesinti planlanmıştır. 19 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında 3275, 3273, 3265, 3276, 3267, 3250, 3284, 3264, 3272, 3268 ve 3270 numaralı sokaklarda; saat 09.30 ile 11.30 arasında Sinpaş bölgesinde; saat 12.30 ile 14.30 arasında Sinpaş ve 3602 bölgelerinde; saat 15.00 ile 17.00 arasında Kanuni Sultan Süleyman bölgesinde; saat 10.00 ile 15.00 arasında Esence, Yeni, Küçük Beltepe, Onbaşı, Aşağı, Yukarı, Beltepe, Kapaklı, Merkez, Üçağıl, Tatlısu ve Okluca bölgelerinde; saat 09.00 ile 11.30 arasında 2691, 2693 (Beysupark Sitesi), 2670, Çayyolu, 2692, 2685, 2679, 2683 ve 2673 bölgelerinde; saat 13.00 ile 15.00 arasında 3151, Belkız, Erdemkent K.Y. Koop., 4747, Beyler ve Ardıç 1 bölgelerinde; saat 15.30 ile 17.30 arasında ise 2967, Nizami Gencevi ve 2955 bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında John F. Kennedy, Bestekar, Tunus ve Büklüm bölgelerinde; saat 09.30 ile 14.30 arasında Dikmen ve Verimli bölgelerinde; saat 09.30 ile 12.30 arasında Anıt, Önder, Dögol, Ayten ve Mareşal Fevzi Çakmak bölgelerinde kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.30 arasında Katar, 419, 414, 421 ve 416 bölgelerinde; saat 13.00 ile 15.00 arasında 899/1, Akhisar, Boyabat, Maçka, Folklor, Gökçen, Bağlar, Güzelsu, Serhat, Ulubey, Tutumlu, Yavuzevler ve Samatya bölgelerinde; saat 15.30 ile 17.30 arasında Bağlar, Esat, Hülya ve Billur bölgelerinde; saat 17.00 ile 19.00 arasında ise 448, Şehit Orhan Dağ ve Yeniköy bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 13.15 ile 17.15 arasında 2654 İş Bankalılar Sitesi bölgesinde; saat 09.15 ile 12.15 arasında 2660 İş Bankalılar Sitesi, 2654 İş Bankalılar Sitesi ve 2664 bölgelerinde; saat 11.45 ile 13.00 arasında 1856, 13 Ekim, Taşpınar, 2842, 1873, 1838, 1879, 1878, 1835, 1859 ve 1831 bölgelerinde; saat 13.00 ile 15.00 arasında 381 bölgesinde; saat 15.30 ile 17.30 arasında Reşat Nuri bölgesinde; saat 09.00 ile 11.30 arasında 392, 483 ve 319 bölgelerinde; saat 00.45 ile 05.45 arasında Ahmetadil, İzmir 1, Cihan, Necatibey, Atatürk ve Gazi Mustafa Kemal bölgelerinde; saat 09.00 ile 15.00 arasında Beytepe Mahallesi, 5365, 5366, Selçuklu, Ali Kuşçu ve Kanuni Sultan Süleyman bölgelerinde; yine saat 09.00 ile 15.00 arasında 2842, 1821, 2888, 2882, Gölsite Koop., Taşpınar, 2900, Kızılcaşar, 2907, 2892, 3035, 2902, 2912, 2841, İsmail Gaspıralı, 2895, 2883, 2908, İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz, 2885, 2897, 2894, 2904, 1856, 2898, 2884, 2814, 2887, 2901, 2845, 2880, 2896, 2891, 2886, 2889, 2893, 2834, 2881 ve 2909 bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında 588, 589 ve Şehit Bülent Albayrak bölgelerinde; saat 13.30 ile 15.30 arasında İnönü ve Ziyabey bölgelerinde; saat 15.45 ile 17.45 arasında 1407 numaralı sokakta; saat 09.00 ile 17.00 arasında ise 2938, 2936, 2935 ve 2931 bölgelerinde kesinti yapılacaktır.

Etimesgut

Etimesgut ilçesinde toplam 29 adet kesinti planlanmıştır. 19 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında 5352, 104 ve 1. TBMM bölgelerinde; saat 11.30 ile 13.30 arasında 5350 bölgesinde; saat 09.00 ile 11.00 arasında 99, 98, 2. TBMM ve 1. TBMM bölgelerinde; yine saat 11.30 ile 13.30 arasında Üç Şehitler ve 229 bölgelerinde; saat 15.00 ile 17.00 arasında ise Dumlupınar ve 30 Ağustos bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

20 Eylül 2026 tarihinde saat 14.31 ile 15.30 arasında 1872 numaralı sokakta kesinti olacaktır.

21 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Fatih Sultan Mehmet ve Kaplan bölgelerinde; saat 09.00 ile 12.30 arasında 305 bölgesinde; saat 14.00 ile 17.30 arasında 1405, 1406, 1402, Şehit Mehmet Çavuş ve Kaplan bölgelerinde; saat 09.00 ile 11.00 arasında 2. TBMM bölgesinde; saat 15.00 ile 17.00 arasında 39, 48, 50, 38, 40 ve 47 bölgelerinde; saat 15.00 ile 17.00 arasında 1414, 1409 ve 1411 bölgelerinde; saat 09.00 ile 11.00 arasında 1438, Ayaş Ankara Yolu, 1432, 1433, 1427, 1428, 1431, 1434, 1424 ve 1429 bölgelerinde; saat 11.30 ile 13.30 arasında ise Ayaş Ankara Yolu, 1409 ve 1407 bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında ilçenin belirli bir bölgesinde; saat 09.30 ile 17.00 arasında Beypazarı, 1773, Pirireis, Orhangazi, Özal, Mareşal Fevzi Çakmak, Bayrak, Sancak, Oğuzhan, Barbaros, Güneyce, Yıldız ve Vatan bölgelerinde; saat 09.00 ile 11.00 arasında 1752, 61, 56, 58, 66, 64 ve 2635 bölgelerinde; saat 11.30 ile 13.30 arasında 59, 60, Malazgirt 1071, 61 ve 2635 bölgelerinde; saat 15.00 ile 17.00 arasında Fatih Sultan Mehmet, 2642, Malazgirt, Şehit Mehmet Çavuş, 2672, 2643, 1430 ve Malazgirt 1071 bölgelerinde; saat 09.00 ile 11.00 arasında 1408, 1417 ve 1415 bölgelerinde; saat 11.30 ile 13.30 arasında Nihat Öztay ve 1. TBMM bölgelerinde; saat 15.00 ile 17.00 arasında 134, 1. TBMM ve Nihat Öztay bölgelerinde; saat 09.00 ile 12.00 arasında ise 2437, Köy İçi, 2577, 2583, 2582, Tulumtaş, 2576, 2573, 2574 ve 2575 bölgelerinde kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Ağrıdağı, Bozhöyük ve 1. TBMM bölgelerinde; saat 13.00 ile 15.30 arasında 1639, 1631, 1637, 1641, 1642, 1672, 1651, 1652, 1638 ve 6230 bölgelerinde; saat 09.30 ile 17.30 arasında Çevre Yolu, 4571, Eskişehir Devlet Yolu, 4566, 4572, Aşağı Yurtçu, Yukarı Yurtçu, 4574, 4569, 4576, 4567 ve Çiçektepe bölgelerinde; saat 09.00 ile 11.00 arasında 585, 126 ve 137 bölgelerinde; saat 15.00 ile 17.00 arasında 134, 1. TBMM ve 6038 bölgelerinde; saat 11.30 ile 13.30 arasında ise 132, 131 ve 137 bölgelerinde kesinti yapılacaktır.