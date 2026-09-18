Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir, nerelidir?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez kimdir, nerelidir?
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirilen Fatih Dönmez, yaklaşık 20 yıllık meslek hayatında farklı il ve ilçelerde savcılık ve başsavcı vekilliği görevlerinde bulundu. İstanbul’da da uzun yıllar görev yapan Dönmez’in hukuk kariyeri Ankara’dan başlayıp İstanbul Başsavcılığına uzandı.

  • Fatih Dönmez, 1984 yılında İstanbul'da doğdu ve aslen Bilecikli.
  • Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Dönmez, yüksek lisansını aynı üniversitede Avrupa Birliği hukuku alanında tamamladı.
  • Fatih Dönmez, 2026 yılında Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmasıyla birlikte Fatih Dönmez’in hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelen ve aslen Bilecikli olan Dönmez, hukuk kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı illerinde ve ilçelerinde görev yaptı.

1984 YILINDA İSTANBUL'DA DOĞDU 

Fatih Dönmez, 1984 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Aslen Bilecikli olan Dönmez, ilk ve ortaöğreniminin ardından hukuk eğitimi aldı.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU 

Dönmez, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Hukuk alanındaki akademik eğitimini sürdüren Dönmez, yüksek lisansını da aynı üniversitede Avrupa Birliği hukuku alanında tamamladı.

MESLEK HAYATINA ANKARA'DA BAŞLADI 

Hukuk kariyerinde farklı şehirlerde görev alan Dönmez, 2008-2010 yılları arasında Ankara’da görev yaptı. Ardından 2010-2013 yılları arasında Balıkesir’in Erdek ilçesinde görevini sürdürdü.

Dönmez, 2013-2015 yılları arasında Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, 2015-2016 yılları arasında ise Sakarya’nın Karasu ilçesinde görev yaptı.

İSTANBUL'DA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENDİ

2016 yılında İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapmaya başlayan Dönmez, 2021 yılına kadar İstanbul’da görevini sürdürdü.

2021-2023 yılları arasında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığı görevini yürüten Dönmez, ardından başsavcılık yönetim kademelerinde görev almaya başladı.

BAŞSAVCI VEKİLLİĞİNDEN BAŞSAVCILIĞA

Dönmez, 2023-2024 yıllarında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekili olarak görev yaptı. 2024 yılında ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atandı ve bu görevini 2025 yılına kadar sürdürdü.

2025 yılında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Dönmez, burada da görev yaptı.

2026 YILINDA İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCISI OLDU 

Fatih Dönmez, 2026 yılında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. Dönmez, yeni göreviyle İstanbul’un adli teşkilatının başına geçti.

Eatih Dönmez’in evli ve üç çocuk babası olduğu belirtiliyor. Kariyeri boyunca farklı il ve ilçelerde görev yapan Dönmez, 2026 itibarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevini sürdürüyor.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu

Vay be Icardi! Durdu durdu turnayı gözünden vurdu
Pakistan'da cami yakınında patlama: En az 15 ölü, 50'den fazla yaralı var

Dost ülkeyi kana bulayan saldırı! 15 ölü, 50'den fazla yaralı var
Dursun Özbek, gözünü Aziz Yıldırım'ın telefonundan ayırmadı

Dün geceye damga vuran görüntü!

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Melis İşiten uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Ünlü YouTuber gözaltında!

A Milli Takım'a alınmayan yıldız, Fransa Ligi'nin en iyisi seçildi

A Milli Takım'a almadığı yıldız koca ülkeyi sallıyor
İnşaat halindeki binadan düşen işçi kurtarılamadı! Ölüm haberini alan yakınları yıkıldı

Haberi duyan acil servisin önüne koştu! Umutlu bekleyiş kısa sürdü
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Filipinler’de okulda silahlı saldırı: 6 ölü, 17 yaralı

Okulda kanlı saldırı! Öğrencilerin arasına daldı, bilanço ağır oldu
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Milyonların heyecanla beklediği telefon Türkiye'de satışa sunuldu
Kayıp Büşra bebekte yeni gelişme! Kardeşlerinin tarif ettiği 'mavi kazaklı Mehmet' Diyarbakır'da yakalandı

Kardeşleri o geceyi anlattı! Tarif ettikleri kişi yakalandı