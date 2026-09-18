Trabzon sağanağa teslim oldu! Havalimanı yolunu su bastı, sahil yolunda araçlar mahsur kaldı

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TRABZON'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Havalimanı ve Karadeniz Sahil Yolu'nda araçları su içinde kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Özellikle sahil kesimlerinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı.

SAHİL YOLU GÖLE DÖNDÜ, ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Kentte akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Gök gürültüsünün yanı sıra özellikle sahil kesimlerinde yıldırım ve şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Karadeniz Sahil Yolu'nda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Pelitli, Havalimanı, Değirmendere ve Çömlekçi mevkisinde su birikintileri nedeniyle sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı. Sahil yolunda araçları su içinde kalan sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

HAVALİMANI YOLUNU SU BASTI, MAHALLELERDE ELEKTRİK KESİLDİ

Havalimanında iç ve dış hatlara ulaşım sağlanan yolun bir kısmında su birikintileri oluşurken, sürücülerin yanı sıra yolcular da zor anlar yaşadı. Gök gürültüsü eşliğinde ara ara şiddetini artıran sağanak nedeniyle kentin yüksek kesimli mahallelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.

EKİPLER TIKANAN MAZGALLARI AÇMAYA ÇALIŞTI

Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi (TİSKİ), Karayolları ve itfaiye ekipleri de su baskınlarına müdahale ederek, tıkanan mazgalları açıp, yollarda biriken suyu tahliye etmeye çalıştı. Trafik polis ekipleri de göle dönen yollarda güvenlik önlemi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı