İBB Ek İddianamesi'nde dikkat çeken ayrıntılar: Milyonlarca liralık para ve hediye kartı iddiası

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ek iddianamede, ana dosyada yer almayan çok sayıda ihale ve rüşvet iddiasına yer verildi. Dosyada bazı ihalelerin önceden kurgulandığı, işlerin ihale yapılmadan firmalara verildiği, teklif mektuplarının önceden hazırlandığı ve bazı alımların yasal sınırların altında kalması için parçalara ayrıldığı yönündeki suçlamalar yer aldı. Şüpheli ve tanık ifadelerinde ise milyonlarca liralık ödeme ile hediye kartı ve 200 bin dolarlık para teslimine ilişkin iddialar dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ek iddianame, İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen ihale ve rüşvet eylemlerini konu alıyor. Savcılık, ana dosyada yer almayan eylemleri 144'üncü eylemden başlayarak ek iddianamede topladı. İddianamede üç bilirkişi raporu, tanık beyanları, HTS ve baz kayıtları, banka hareketleri, kolluk araştırmaları ile bazı şüphelilerin ifadeleri delil olarak sıralandı.

İHALELERİN ÖNCEDEN BELİRLENDİĞİ İDDİASI

İddianamede savcılığın temel iddialarından biri, Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin aldığı ana ihalelerin ardından işlerin alt ihalelere bölünerek belirli firmalara dağıtıldığı yönünde.

Savcılık, bazı ihalelerde işi alacak firmaların önceden belirlendiğini, ardından ihalelerin bu firmaların katılımına uygun şekilde kurgulandığını ve bazı işlerde yüzde 7 ila yüzde 10 arasında rüşvet talep edildiğini ileri sürüyor.

Dosyada ayrıca Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin bir “firma havuzu” bulunduğu ve bu havuzdaki firmalardan alım yapıldığı yönündeki beyanlara yer veriliyor.

GİZLİ TANIK “GÜRGEN”DEN DİKKAT ÇEKEN İDDİALAR

Ek iddianamede gizli tanık “Gürgen”in anlatımları da bulunuyor.

Gürgen, Kerem Celil Uzunlar'ın Ağaç AŞ fidanlık müdürü olarak piyasadaki bazı firmaların stoklarında ne kadar ağaç bulunduğuna ilişkin çalışma yaptığını ve bu bilgilerin ihale süreçlerinde kullanıldığını iddia ediyor.

Tanığın anlatımına göre Sabit Tuncel'in de Ali Sukas'ın talimatları doğrultusunda ihalelere girecek firmaları belirleyerek bu şirketlerle görüşmeler yaptığı öne sürülüyor. Gürgen ayrıca bazı ihalelerin kurgulanarak daha sonra “göstermelik” şekilde yapıldığını iddia ediyor.

Aynı tanık, Han İnşaat'ın Ağaç AŞ'nin bazı yapım ihalelerini aldığını ve yaklaşık 170-180 milyon TL civarında iş üstlendiğini öne sürüyor. Bu iddia da iddianamede tanık beyanı olarak aktarılıyor.

SELİM MARANGOZ: İHALELER STOKLARA GÖRE HAZIRLANDI

Ağaç ve Peyzaj AŞ'de bir dönem satın alma müdürü olarak görev yaptığı belirtilen Selim Marangoz, 29 Haziran 2026 tarihli ifadesinde 2025 yılındaki dört rootbollu ağaç ihalesine ilişkin iddialarda bulundu.

Marangoz, 2025/237497, 2025/415398, 2025/445691 ve 2025/454412 İKN numaralı ihalelerin aynı konuyu kapsamasına rağmen parçalara bölündüğünü öne sürdü.

Marangoz'a göre ihalelerden önce Kerem Celil Uzunlar ve Fatih Yağcı tarafından firmaların stoklarında bulunan ağaçların tespitine yönelik çalışma yapıldı ve ihaleler bu stoklara göre hazırlandı. Marangoz, organizasyonda Kerem Celil Uzunlar ve Ali Sukas'ın rol aldığını iddia etti.

Marangoz ayrıca ağaç fiyatlarının olağandan yüksek gösterildiğini öne sürerken, bu durumu Ali Sukas'a sorduğunu ve Sukas'ın kendisine bir yıllık çek verilmesi nedeniyle enflasyonun fiyatları dengeleyeceğini söylediğini iddia etti.

ÜMİT POLAT'IN İFADESİNDE “3/G” AYRINTISI

İddianamede Ümit Polat'ın 3 Eylül 2025 tarihli ifadesine de yer veriliyor.

Polat, Ağaç AŞ'nin İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğünden her yıl ağaç, fidan, torf ve gübre alımlarını içeren bir ihale ile park ve bahçelerin bakım işlerine ilişkin başka bir ihale aldığını, sonrasında yasal imkanlar kapsamında 3/G olarak ifade edilen istisnai alımlara başvurulduğunu anlatıyor.

Savcılık ise bazı işlerin yasal eşik sınırının altında tutulabilmesi amacıyla parçalara ayrıldığı ve bu yöntemle belirli firmalara bırakıldığı iddiasını ileri sürüyor.

TEKLİF MEKTUPLARIYLA İLGİLİ BİLİRKİŞİ TESPİTİ

Dosyanın dikkat çeken bölümlerinden biri de teklif mektupları.

İddianamede Tuğrul Doğu Işık'ın, 2023/1298261 İKN numaralı ihalede kullanılan teklif mektuplarını kendisinin doldurduğunu ve bunları ihaleden yaklaşık bir saat önce Ümit Polat'a teslim ettiğini söylediği aktarılıyor.

22 Temmuz 2026 tarihli bilirkişi raporunda da teklif mektuplarındaki yazıların Tuğrul Doğu Işık'a ait olduğunun tespit edildiği belirtiliyor.

İddianamede ayrıca 2021/309295 İKN numaralı başka bir ihalede farklı firmalara aitmiş gibi görünen teklif mektuplarındaki yazıların aynı el ürünü olduğunun tespit edildiği aktarılıyor. Savcılık, bu tespitleri ihalenin göstermelik yapıldığı iddiasına dayanak olarak gösteriyor.

BİNALİ SARITAŞ: 4,5 MİLYON TL VERDİM

İddianamede en dikkat çekici rüşvet iddialarından biri iş insanı Binali Sarıtaş'ın ifadesinden aktarılıyor.

Sarıtaş, Ağaç AŞ'nin 2023/1569343 İKN numaralı ihalesini aldıktan sonra ödemelerini düzenli alamadığını, Ümit Polat'ın kendisinden hediye çeki ve yardım kartı getirmesini istediğini öne sürdü.

Sarıtaş, Şok ve Boyner'den 100 ila 150 arasında kart aldığını, kartların her birinde 5 bin ila 10 bin TL arasında harcama limiti bulunduğunu söyledi. İddianamede bu kartların toplam değerinin 1 milyon 265 bin 700 TL olduğu belirtiliyor.

Sarıtaş ayrıca 2023/436875 İKN numaralı, 45 milyon 54 bin 194,63 TL bedelli ihaleyi aldıktan sonra Ümit Polat'ın, Ali Sukas'ın ihale bedelinin yüzde 10'unu istediğini söylediğini iddia etti. İddianamede Sarıtaş'ın 4 milyon 500 bin TL teslim ettiğini beyan ettiği aktarılıyor.

Savcılık, Sarıtaş'ın ayrıntılı anlatımları ve bu beyanlar doğrultusunda yapılan tespitleri nedeniyle hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını değerlendirdiğini belirtiyor.

SÜLEYMAN UZUN: 200 BİN DOLAR TESLİM ETTİM

Dosyada SAS Peyzaj şirketinin sahibi olduğu belirtilen Süleyman Uzun'un beyanı da yer alıyor.

İddianamede Uzun'un, 26 Eylül 2024 ile 21 Kasım 2024 tarihleri arasında 200 bin dolar parayı, Ali Sukas tarafından görevlendirildiği belirtilen Hüsnü Yüksel Tunar'a teslim ettiğini söylediği aktarılıyor.

Savcılık ayrıca Uzun ile Tunar arasında söz konusu dönem içerisinde aynı noktadan alınmış 266 baz kaydı bulunduğunu belirtiyor.

KAMU ZARARI İDDİASI

Ek iddianamede Ağaç ve Peyzaj AŞ tarafından yapılan ihalelerin bedellerinin “olağandışı şekilde şişirilerek kamunun zararına neden olunması” iddiası da ayrı bir başlık altında inceleniyor.

Dosyaya giren 2 Kasım 2025 tarihli bilirkişi raporunda, 2021-2025 dönemindeki bazı hizmet alımlarının 4734 sayılı Kanun'un 62/e maddesi kapsamında değerlendirildiği ve bazı alımların personel çalıştırmaya dayalı hizmetler olmasına rağmen alt tedarikçilere yaptırıldığı yönündeki tespitlere yer veriliyor. Raporda bu alımların kamu zararı oluşturduğu değerlendirmesi aktarılıyor.

2022'DE 429 MİLYON TL'LİK İHALE

İddianamede 10 Ekim 2022 tarihli Bitkisel Materyal Mal Alım İşi ihalesi de bulunuyor.

İhalenin yaklaşık maliyetinin 429 milyon 61 bin 613,70 TL olduğu, EKAP üzerinden 4 doküman indirildiği ancak ihalede yalnızca Ağaç ve Peyzaj AŞ'nin geçerli teklif verdiği belirtiliyor.

2024'TE 834 MİLYON TL'LİK İHALE

Dosyada 23 Ekim 2024'te gerçekleştirilen 2024 Yılı İstanbul Geneli Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Kışlık Bitkisel Materyal Mal Alım İşi de yer alıyor.

Yaklaşık maliyeti 834 milyon 776 bin 966 TL olarak belirtilen ihaleye iki firmanın teklif verdiği, Ayşah Temizlik Ltd. Şti.'nin yeterlilik kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve ihalenin tek geçerli teklif sahibi Ağaç ve Peyzaj AŞ üzerinde kaldığı aktarılıyor.

CEZAEVİNDEKİ ŞÜPHELİLERE “İFADE VERMEYİN” BASKISI İDDİASI

Ek iddianamenin bir başka bölümünde ise Ali Sukas'ın tutuklanmasının ardından bazı şüphelilerle iletişim kurularak soruşturma kapsamında ifade vermelerinin önüne geçilmeye çalışıldığı iddiası yer alıyor.

Süleyman Uzun, cezaevinde bulunduğu dönemde bazı avukatların kendisiyle görüşmek istediğini ve görüşmeler sırasında Ali Sukas'ın selamının iletildiğini, kendilerine bazı konuları anlatmamaları yönünde uyarılar yapıldığını öne sürdü.

Binali Sarıtaş da cezaevindeyken Senem Gülmez isimli bir avukatın kendisiyle görüştüğünü ve Ali Sukas'tan bir not getirdiğini söyledi. Sarıtaş, söz konusu evrakı kendi rızasıyla teslim ettiğini beyan etti.

DOSYADA 29 ŞÜPHELİ BULUNUYOR

Ağaç ve Peyzaj AŞ soruşturmasına ilişkin diğer iddianamede 29 şüpheli yer alıyor. Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında rüşvet almak, rüşvet vermek, rüşvete aracılık etmek, kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak ve resmi belgede sahtecilik bulunuyor.