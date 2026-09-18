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Altında rüzgar tersine döndü

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Altında rüzgar tersine döndü
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ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası yaşanan düşüşün ardından altın piyasasında ibre yeniden yukarı döndü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,02 yükselişle 6 milyon 823 bin liradan tamamlarken, piyasadaki toplam işlem hacmi 3,8 milyar lirayı aştı.

  • Borsa İstanbul KMKTP'de standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,02 artışla 6 milyon 823 bin liradan tamamladı.
  • Gün içinde standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 750 bin lirayı, en yüksek 6 milyon 865 bin lirayı gördü.
  • Altında toplam işlem miktarı 565,92 kilogram olurken, bu işlemlerin parasal karşılığı 3 milyar 867 milyon 544 bin 529,84 lira oldu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ardından yaşanan sert düşüşün ardından altın piyasasında yön yeniden yukarı döndü. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı günü yüzde 0,02 artışla 6 milyon 823 bin liradan tamamladı.

Fed'in faiz kararının ardından sert gerileyen altın fiyatlarında toparlanma sinyalleri görüldü. Dün günü 6 milyon 821 bin 700 liradan kapatan standart altın, yeni günde dalgalı bir seyir izlese de günü kazançla kapatmayı başardı.

GÜN İÇİNDE EN YÜKSEK 6 MİLYON 865 BİN LİRA GÖRÜLDÜ

Borsa İstanbul KMKTP'de gün boyunca hareketli saatler yaşandı. Piyasada oluşan fiyat hareketleri ve işlem hacimleri şu şekilde gerçekleşti:

  • En düşük ve en yüksek seviyeler: Gün içinde standart altının kilogram fiyatı en düşük 6 milyon 750 bin lirayı, en yüksek ise 6 milyon 865 bin lirayı gördü.
  • Kapanış fiyatı: Gün sonunda yüzde 0,02 oranında sınırlı bir prim yapan altının kilogramı 6 milyon 823 bin lira seviyesinden kapandı.

İŞLEM HACMİ 3,8 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Piyasada gerçekleşen toplam ticaret hacmi de dikkat çekti. KMKTP verilerine göre altın ve diğer kıymetli metallerdeki işlem miktarları şöyle kayıtlara geçti:

  • Altın işlem hacmi: Altında toplam işlem miktarı 565,92 kilogram olurken, bu işlemlerin parasal karşılığı 3 milyar 867 milyon 544 bin 529,84 lira olarak gerçekleşti.
  • Tüm metaller hacmi: Piyasada işlem gören tüm kıymetli metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 990 milyon 956 bin 688,01 lira seviyesine ulaştı.
Kaynak: Haberler.com
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