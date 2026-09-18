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Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı

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Fahiş fiyat soruşturmasında yeni gelişme! 40 şüphelinin tamamı tutuklandı
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Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamalarına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Mahkemeye sevk edilen 40 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fahiş fiyat soruşturmasında 40 şüpheli hakkında tutuklama kararı çıktı. Yaş sebze ve meyve piyasasına yönelik incelemede mahkemeye sevk edilen tüm şüpheliler tutuklandı.

YAŞ SEBZE VE MEYVE PİYASASINDA SORUŞTURMA

Yaş sebze ve meyve piyasasında fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemleri tamamlanan 40 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerin tamamı hakkında tutuklama kararı verdi.

40 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 40 şüphelinin tamamı tutuklandı. Kararın ardından şüpheliler cezaevine gönderildi. Soruşturmanın, yaş sebze ve meyve piyasasında fiyat oluşumları ve fahiş fiyat iddiaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıAbdurrahman Kaplan:

işte bu

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Haber Yorumlarım.kandil1461:

harika olmuş

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Haber YorumlarıAnd And:

Bir defaya mahsus olmamalı devamlı denetim şart. Haksız Kazançlarına el konmalı.

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Haber YorumlarıMurat Ustabasi:

evet dusurur

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Haber YorumlarıErkan Salamış:

evet düşürür

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