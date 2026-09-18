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Sivas'ta 4'üncü kattan düşen otizmli Tufan'ın ölümünde ablasından itiraf! Pencereden attığını söyledi

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Sivas'ta 4'üncü kattan düşen otizmli Tufan'ın ölümünde ablasından itiraf! Pencereden attığını söyledi Haber Videosunu İzle
Sivas'ta 4'üncü kattan düşen otizmli Tufan'ın ölümünde ablasından itiraf! Pencereden attığını söyledi
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Sivas'ta otizmli Tufan Kümbetlioğlu'nun 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybettiği olayda ablası S.N.K. ile erkek arkadaşı T.S. tutuklandı. Emniyet ve savcılıktaki ifadesinde ablası, erkek arkadaşıyla birlikteyken Tufan'ın kendilerini gördüğünü ve ailesine söylemekle tehdit ettiğini, panikleyerek kardeşini pencereden attığını itiraf etti. Komşular ise ailenin gence sık sık şiddet uyguladığını iddia etti.

  • Sivas'ta otizmli Tufan Kümbetlioğlu'nun 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybettiği olayda ablası S.N.K. ile erkek arkadaşı T.S. tutuklandı.
  • Ablası S.N.K., ifadesinde evde erkek arkadaşı T.S. ile birlikteyken Tufan'ın kendilerini gördüğünü ve ailesine söylemekle tehdit ettiğini, panikleyerek konuşmaması için pencereden attığını itiraf etti.
  • Komşuları, ailenin Tufan Kümbetlioğlu'na sık sık şiddet uyguladığını iddia etti; şiddet anlarını kamera ile kayda alıp polise şikayette bulundukları belirlendi.

Sivas'ta otizmli Tufan Kümbetlioğlu'nun 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybettiği olayda ablası S.N.K. ile erkek arkadaşı T.S. tutuklandı. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler, olayın arka planını ortaya koydu.

ABLASI, PENCEREDEN ATTIĞINI İTİRAF ETTİ

Sivas'ta otizmli Tufan Kümbetlioğlu'nun ölümü ile ilgili soruşturma kapsamında emniyet ve savcılıkta ifadesi alınan ablası S.N.K., evde erkek arkadaşı T.S. ile birlikteyken Tufan'ın kendilerini gördüğünü ve ailesine söylemekle tehdit ettiğini, bunun üzerine panikleyerek konuşmaması için pencereden attığını itiraf etti. S.N.K.'nin erkek arkadaşı T.S. ise olayla kendisinin ilgisinin bulunmadığını, olay sırasında orada olmadığını ifade ederek suçlamaları kabul etmedi.

KOMŞULARDAN 'ŞİDDET' İDDİASI

Öte yandan komşuları, ailenin hayatını kaybeden Tufan Kümbetlioğlu'na yönelik sık sık şiddet uyguladığını iddia etti. İsimlerini vermek istemeyen ve olayın yaşandığı binanın karşısında oturanların, zaman zaman yaşanan şiddet olayının seslerini kamera ile de kayda aldıkları, polise de şikayette bulundukları belirlendi. Video kaydına yansıyan görüntülerde; şiddet gören çocuğun bağırma sesleri duyulurken, görüntüyü kayda alan komşunun 'Sizin Allah belanızı versin, o çocuğa vuran elleriniz kırılsın inşallah' şeklinde sözler sarf ettiği duyuldu.

Olay ile ilgili soruşturma sürerken, hayatını kaybeden Tufan Kümbetlioğlu, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.

Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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