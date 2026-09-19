Brezilya'da 16 cinayetin şüphelisi, kadın kılığında kucağında çocukla yakalandı

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Brezilya’nın kuzeydoğusundaki Paraiba eyaletinde uzun süredir aranan firari şüpheli Jorlan Lopes da Silva, Mulungu kentindeki ormanlık alanda yürütülen 30 saatlik operasyonun sonunda gözaltına alındı.

KADIN KILIĞINDA VE KUCAĞINDA ÇOCUKLA YAKALANDI

Güvenlik güçlerinden kaçabilmek için elbise giyip uzun siyah peruk takan, tırnaklarını dahi boyayan 33 yaşındaki şüphelinin, kucağında akrabası olmayan 2 yaşında bir çocukla yakalandığı bildirildi. Küçük çocuğun şüphelinin yanına nasıl geldiğiyle ilgili inceleme başlatıldı.

16 AYRI CİNAYETİN 11’İNİ İTİRAF ETTİ

Paraiba Sivil Polisi, şüphelinin bölgede işlenen 16 ayrı cinayetle doğrudan bağlantısını tespit etti. Silva’nın bunlardan 11’ini sorgusunda itiraf ettiği öğrenildi. İşlenen 16 cinayetin tamamının, şüphelinin daha önce yattığı 5 yıllık hapis cezasını tamamlayıp mayıs ayında tahliye edilmesinden sonra gerçekleştiği aktarıldı.

"80 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜM" İDDİASI: KENDİ ADALETİMİ UYGULADIM

Sorgusunda ilk cinayetini henüz 13 yaşındayken işlediğini ve hayatı boyunca yaklaşık 80 kişiyi katlettiğini öne süren Silva, "Kendi adaletimi uyguladım, suç dünyasından olmayan kimseye dokunmadım" diyerek kendini savundu. Polis bu sayıyı henüz doğrulamazken, şüphelinin çözülmemiş diğer cinayetlerle bağlantısını tespit etmek amacıyla soruşturmayı derinleştirdi.

KURUŞUN GEÇİRMEZ YELEK VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Ağustos ayında polisle girdiği çatışmanın ardından ormanlık alana kaçmayı başaran şüphelinin saklandığı kampta kurşun geçirmez yelekler, hafif makineli tüfek parçaları ve 100’den fazla mermi ele geçirildi. Suç örgütü üyesi olduğu yönündeki değerlendirmeleri reddeden ve cinayetleri tek başına işlediğini savunan Silva, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Joao Pessoa'daki cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Haberler.com