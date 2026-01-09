Ahmet Akın kimdir, hangi partiden? Ahmet Akın AK Parti'ye mi geçecek? Akın'dan açıklama geldi!

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, hem yerel hem de ulusal siyaset arenasında uzun yıllardır aktif rol alan isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır.Özellikle "Ahmet Akın AK Parti'ye mi geçecek?" sorusu, son dönemde siyaset gündeminde sıkça yer bulmuştur. Peki, Ahmet Akın kimdir, hangi partiden? Ahmet Akın AK Parti'ye mi geçecek? Detaylar...

AHMET AKIN KİMDİR?

Ahmet Akın, 13 Ağustos 1973 tarihinde Balıkesir'in Gönen ilçesinde dünyaya geldi. Erdal ve Nejla Akın çiftinin çocuğu olan Akın, ilk ve orta öğrenimini doğup büyüdüğü Gönen'de tamamladı. Lise eğitimini İzmir Atatürk Lisesi'nde aldıktan sonra eğitim hayatını yurt dışına taşıdı.

İngiltere'nin Cambridge kentinde Eurocenter'da Dil ve Ekonomi alanlarında eğitim gören Akın, Türkiye'ye döndüğünde akademik kariyerini siyaset bilimi ekseninde sürdürdü. Bahçeşehir Üniversitesi'nde siyaset eğitimi aldı, ardından Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldu. Selçuk Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans yaptı.

Akademik gelişimini enerji politikalarıyla da destekleyen Ahmet Akın, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Üretimi" üzerine İspanya'da farklı tarihlerde çok sayıda eğitim ve seminere katıldı. Bu alandaki bilgi birikimi, ilerleyen yıllarda hem özel sektörde hem de siyasette üstlendiği görevlerde belirleyici oldu.

Ahmet Akın, enerji alanında faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarında Genel Müdür, uluslararası holdinglerde ise CEO ve yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. İngilizce, İspanyolca ve İtalyanca bilen Akın, evli ve iki çocuk babasıdır.

AHMET AKIN HANGİ PARTİDEN?

Ahmet Akın'ın siyasi kariyeri Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çatısı altında şekillendi. İlk kez Haziran 2015 Türkiye Genel Seçimlerinde CHP Balıkesir Milletvekili olarak TBMM'ye girdi. Aynı yıl yapılan Kasım 2015 seçimlerinde yeniden CHP'den milletvekili seçildi.

Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu ve Dışişleri Komisyonu üyeliklerinde bulundu. 2016 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı olarak görevlendirildi.

İYİ PARTİ SÜRECİ VE CHP'YE DÖNÜŞ

2018 genel seçimleri öncesinde, CHP'nin Meclis'te grup kurabilmesi amacıyla 14 milletvekiliyle birlikte İYİ Parti'ye geçti. Bu geçiş, teknik ve stratejik bir adım olarak kamuoyuna yansıdı.

10 Mayıs 2018'de 15 milletvekilinin CHP'ye geri döndüğü açıklandı. Aynı yıl yapılan genel seçimlerde Balıkesir 1. sıra milletvekili adayı oldu ve yeniden Meclis'e girdi.

YEREL YÖNETİMLER VE PARTİ İÇİ GÖREVLER

2019 yerel seçimleri öncesinde CHP Parti Meclisi tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi. CHP-İYİ Parti ittifakı kapsamında İYİ Parti adayı lehine adaylıktan çekildi.

CHP Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi Üyesi seçilen Ahmet Akın, ardından CHP MYK'sında Enerji ve Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde aday olmadı, seçim sürecinde bakan adayı olarak tanıtıldı.

1 Haziran 2023'te MYK'dan istifa etti, 5 Haziran 2023'te Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcılığı görevine atandı.

AHMET AKIN AK PARTİ'YE Mİ GEÇECEK?

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın hakkında son dönemde kamuoyuna yansıyan AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, bizzat kendisi tarafından açık ve net bir dille yalanlandı.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Ahmet Akın, söz konusu iddialara şu ifadelerle yanıt verdi:

"Kaç kez açıklama yaptım, yalanladım. Yok öyle bir şey."