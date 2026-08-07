Ahbap'a bağış yapan ünlüler kimler? Ahbap Derneği'ne hangi ünlüler ne kadar bağış yaptı?
Ahbap Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, 6 Şubat depremlerinin ardından derneğe bağış yaptığı belirtilen ünlü isimler ve bağış tutarları yer aldı. Raporda sanat, medya ve iş dünyasından çok sayıda ismin gerçekleştirdiği para transferlerine ilişkin bilgiler bulunurken, soruşturmanın ayrıntıları da kamuoyuyla paylaşıldı. Peki Ahbap'a bağış yapan ünlüler kimler, hangi isim ne kadar bağış yaptı? İşte MASAK raporunda yer alan bilgiler…
Ahbap Derneği'ne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından derneğin hesaplarına yapılan yüksek tutarlı para transferlerine ilişkin bilgiler yer aldı. Raporda, aralarında sanat, medya ve iş dünyasından isimlerin de bulunduğu 36 kişinin yaptığı bağışlar incelenirken, transfer açıklamaları ve bağışların sonraki süreçteki hareketleri de değerlendirmeye alındı. Peki AHBAP'a bağış yapan ünlüler kimler? Ahbap Derneği'ne hangi ünlüler ne kadar bağış yaptı? İşte MASAK raporunda yer alan bilgiler ve soruşturmaya ilişkin öne çıkan detaylar...
AHBAP'A BAĞIŞ YAPAN ÜNLÜLER KİMLER?
Ahbap Derneği hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, 2023 yılından itibaren derneğin banka hesaplarına yapılan yüksek tutarlı para transferleri tek tek incelendi. Raporda özellikle 6 Şubat depremlerinin hemen ardından gerçekleştirilen bağışların önemli bölümünün "deprem yardımı", "Hatay", "deprem bölgesine yardım" ve "bağış" açıklamalarıyla gönderildiği kaydedildi.
MASAK raporunda yer alan değerlendirmeye göre, sanat ve medya dünyasından yapılan transferlerin büyük bölümünün deprem felaketinin ardından kısa süre içerisinde gerçekleştirildiği ve işlem açıklamalarının bağışçıların depremzedelere yardım amacıyla hareket ettiğine işaret ettiği belirtildi.
Raporda ayrıca, yardım amacıyla gönderilen paraların daha sonraki süreçte hangi kişi ve şirketlere aktarıldığına yönelik incelemelerin de yürütüldüğü bilgisine yer verildi. Özellikle belirli bir proje veya amaç belirtilerek gönderilen bağışların, işlem açıklamalarına uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığı da soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
AHBAP DERNEĞİ'NE HANGİ ÜNLÜLER NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?
Ajda Pekkan
Meslek: Şarkıcı
Tarih: 10.02.2023 – 16.08
İşlem açıklaması: “EF6001001 AHBAP Derneği – Deprem Bağış”
Tutar: 1.000.000 TL
Barış Arduç
Meslek: Oyuncu
Tarih: 15.02.2023 – 14.57
İşlem açıklaması: “CEP ŞUBE-EFT-3850841 Deprem Yardım”
Tutar: 1.000.000 TL
Ebru Şahin
Meslek: Oyuncu
Tarih: 08.02.2023 – 15.30
Tutar: 1.000.000 TL
Tarkan Tevetoğlu / Hitt Müzik Prodüksiyon Turizm Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti.
Meslek: Şarkıcı
Tarih: 15.02.2023 – 16.10
İşlem açıklaması: “Tarkan Tevetoğlu – Bağış Bedeli”
Tutar: 1.000.000 TL
Sibel Can / Sibel Cangüre
Meslek: Şarkıcı
Tarih: 09.02.2023 – 16.01
İşlem açıklaması: “Sibel Can – Deprem Yardımı”
Tutar: 1.000.000 TL
Nevzat Aydın
Meslek: İş insanı
Tarih: 07.02.2023 – 13.34
Tutar: 1.000.000 TL
Nevzat Aydın'ın 09.02.2023 tarihinde 750.983 TL tutarında ikinci bir işlem kaydı daha bulunuyor. Bu işlemin açıklamasında “EF3400603 AHBAP Derneği – Galip M. Selçuk” ifadesi yer alırken, işlemin göndericisi ile açıklamada adı geçen kişi arasındaki ilişkinin ayrıca teyit edilmesi gerektiği ifade edildi.
Tolga Çevik
Meslek: Oyuncu
Tarih: 10.02.2023 – 14.23
Tutar: 997.650 TL
Ali Atay
Meslek: Oyuncu
Tarih: 10.02.2023 – 16.03
Tutar: 562.386 TL
Ebru Gündeş
Meslek: Şarkıcı
Tarih: 08.02.2023 – 11.55
Tutar: 500.000 TL
Somer Sivrioğlu
Meslek: Şef / Televizyon programcısı
Tarih: 13.02.2023 – 08.26
İşlem açıklaması: “ Somer Sivrioğlu ve Sydneyli Dostlar”
Tutar: 500.000 TL
Genco Erkal
Meslek: Sanatçı
Tarih: 17.05.2023 – 12.40
İşlem açıklaması: “Hatay’a okul yapımı için bağış”
Tutar: 500.000 TL
Halit Ergenç
Meslek: Oyuncu
• 07.02.2023 – 16.53: “Hatay” açıklamasıyla 200.000 TL
• 10.02.2023 – 13.35: “AHBAP” açıklamasıyla 200.000 TL
Toplam: 400.000 TL
Hasan Can Kaya
Meslek: Komedyen
Tarih: 06.05.2024 – 14.59
İşlem açıklaması: “CEP ŞUBE-EFT-3970162 Bağış”
Tutar: 320.000 TL
Neslihan Damla Aktepe – Danla Bilic
Meslek: Dijital içerik üreticisi
Tarih: 07.02.2023 – 08.22
Tutar: 250.000 TL
Can Yaman
Meslek: Oyuncu
Tarih: 09.02.2023 – 08.17
Tutar: 250.000 TL
Afra Saraçoğlu
Meslek: Oyuncu
Tarih: 10.02.2023 – 13.53
Tutar: 200.000 TL
Binnur Kaya
Meslek: Oyuncu
Tarih: 07.02.2023 – 10.38
İşlem açıklaması: “İyi ki varsınız canlarım. Allah kolaylık versin.”
Tutar: 200.000 TL
Beyazıt Öztürk
Meslek: Sunucu
Tarih: 07.02.2023 – 11.26
İşlem açıklaması: “Deprem yardımı”
Tutar: 200.000 TL
Aras Bulut İynemli
Meslek: Oyuncu
Tarih: 07.02.2023 – 08.24
Tutar: 200.000 TL
Kıvanç Tatlıtuğ
Meslek: Oyuncu
Tarih: 06.02.2023 – 15.46
Tutar: 200.000 TL
İbrahim Büyükak
Meslek: Oyuncu
Tutar: 200.000 TL
Seray Kaya
Meslek: Oyuncu
Tarih: 08.02.2023 – 00.48
İşlem açıklaması: “Deprem bölgelerine yardım”
Tutar: 200.000 TL
Kerem Bürsin
Meslek: Oyuncu
Tarih: 08.02.2023 – 12.11
İşlem açıklaması: “CEP ŞUBE-EFT-7460468 AHBAP Derneği”
Tutar: 200.000 TL
Serap Engin
Tarih: 08.02.2023 – 11.53
İşlem açıklaması: “Ferzan Özpetek”
Tutar: 200.000 TL
Engin Akyürek
Meslek: Oyuncu
Tarih: 10.02.2023 – 14.28
İşlem açıklaması: “Deprem bağışı – Engin Akyürek”
Tutar: 200.000 TL
Melis Sezen
Meslek: Oyuncu
Tarih: 08.02.2023 – 11.56
Tutar: 150.000 TL
Leyla Hazal Atay
Meslek: Oyuncu
Tarih: 09.02.2023 – 13.57
İşlem açıklaması: “Deprem bölgesine bağış”
Tutar: 150.000 TL
İrem Derici
Meslek: Şarkıcı
Tarih: 07.02.2023 – 08.22
İşlem açıklaması: “Deprem”
Tutar: 150.000 TL
Gülse Şener Birsel
Meslek: Senarist / Oyuncu
Tarih: 13.02.2023 – 14.35
İşlem açıklaması: “Bağış”
Tutar: 150.000 TL
Burak Deniz
Meslek: Oyuncu
Tarih: 07.02.2023 – 08.22
Tutar: 150.000 TL
Salih Bademci
Meslek: Oyuncu
Tarih: 09.02.2023 – 12.40
İşlem açıklaması: “Minnettarız. İmer ve Salih Bademci”
Tutar: 100.000 TL
Emir Ersoy
Meslek: Müzisyen
Tarih: 08.02.2023 – 13.28
Tutar: 100.000 TL
Gökhan Tepe
Meslek: Şarkıcı
Tarih: 08.02.2023 – 16.12
Tutar: 100.000 TL
Kerim Sarp Apak
Meslek: Oyuncu
Tarih: 09.02.2023 – 16.19
Tutar: 100.000 TL
İbrahim Selim
Meslek: Sunucu
Tutar: 100.000 TL
Uraz Kaygılaroğlu
Meslek: Oyuncu
Tarih: 06.02.2023 – 09.56
Tutar: 100.000 TL
Elçin Sangu
Meslek: Oyuncu
Tarih: 08.02.2023 – 13.11
İşlem açıklaması: “Yardım”
Tutar: 100.000 TL
Esat Yontunç
Meslek: Televizyon yapımcısı
Tarih: 07.02.2023 – 12.12
Tutar: 100.000 TL
Söz konusu bu işlemler hakkında ayrıca mali ve hukuki değerlendirme yapılabilmesi için aşağıdaki hususlar araştıtılacak:
• Transferlerin derneğin banka ve muhasebe kayıtlarına eksiksiz şekilde işlenip işlenmediği,
• Bağış makbuzlarının düzenlenip düzenlenmediği,
• Şirket hesaplarından yapılan transferlerde gerçek bağışçı bilgilerinin doğru kaydedilip kaydedilmediği,
• Üçüncü kişiler adına veya üçüncü kişilerin açıklamalarıyla yapılan işlemlerin niteliği,
• Bağışların hangi yardım faaliyeti veya proje kapsamında kullanıldığı,
• Belirli bir amaçla gönderilen bağışların belirtilen amaç doğrultusunda harcanıp harcanmadığı,
• Banka kayıtları ile derneğin gelir ve gider belgeleri arasında uyum bulunup bulunmadığı.
• Bağışçıların transferlerin sonraki kullanım şekli hakkında bilgilerinin bulunup bulunmadığı,
• Bağışçıların iradelerinin yanıltıcı bilgi, kampanya veya yardım çağrılarıyla etkilenip etkilenmediği,
• Belirli bir amaç için gönderilen bağışların farklı alanlara aktarılması nedeniyle bağışçıların zarara uğrayıp uğramadığı,
• Bağışçıların soruşturma kapsamında mağdur veya suçtan zarar gören sıfatlarının bulunup bulunmadığı.