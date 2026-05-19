Adana elektrik kesintisi! 19-20-21 Mayıs Adana'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Adana elektrik kesintisi ve Toroslar EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Toroslar Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs günü Adana'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Adana'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! Adana'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Adana'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

Ceyhan

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4319, 4322, 4323, 4326, 4327, 4328, 4332, 4333 sokakları ile Celal Bayar, Cemal Gürsel, Cevdet Sunay, Çiğdem, Eşref Bitlis, Kadir Çankaya, Kasım Gülek, Lale 1, M. Fevzi Çakmak, Rumeli ve Şehit Fikri caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4201, 4202, 4208, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219 ve 4221 sokakları ile Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, Fevzi Çakmak, İsmet Paşa, İstiklal ve Mehmet Akif Ersoy caddeleri ile İkiz Hüyü Mevkii’nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 10200, 10202, 10203, 10206, 10208, 10214, 10216 ve 10222 sokakları ile Camuzağılı ve Küçük Camuzağılı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Başören, Sakızderesi Mevkii, Başören Köyü Mevkii, Gümüşdere, Gümürdülü, Avcılar, Tekeliler, Niğdeliler ve Yeniyayla bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 11001, 11002, 11003, 11005, 11006, 11007, 11008, 11009, 11010, 11011 ve 11012 sokakları ile Soysalı Mahalle civarında elektrik kesintisi olacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 14.00 arasında 154 Sokak ile Cemil Meriç, Ebulfeyz Elçibey ve M. Sepetçioğlu caddelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.30 arasında 158 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çukurova

19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 78029 ile 78039 arasındaki sokaklar ile Gündüz Tekin Onay, Şehit İbrahim Engin ve Şehitler caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.30 arasında 81200, 81201, 81203, 81206, 81207, 81209, 81210, 81211 ve 81213 sokakları ile Anadolu Lisesi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Merkez 7 ve Naipler bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Feke

19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Esirmek bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Karaisalı

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Muttalipli, Yağcıköy, Akışlı Hülbülü, Bozukhüsür, Çorlu Merkez, Kalaycılar, Hacılı, Hasanlı ve Karahasanlı Merkez bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kozan

19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Tepecikören Merkez ve Tepecikören Karşıyaka bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında Kuşderesi ve Bektaş bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında Kuşderesi bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında Bamballı, Kintikler, Gedikli ve Arapuşağı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında Köy Yeri ve Bamballı bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.00 arasında Tesbicek bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında Kanuşağı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 1. Küme, Damyeri 1 ve 2. Küme bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Tepecikören Merkez ve Tepecikören Karşıyaka bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında 9064 ile 9266 arasındaki çok sayıda sokak ile Aslıhan, Aybüke, Demirhan, Doruk, Eğitim, Feriha, Hanedan, Karabük, Köroğlu, Sarıçay, Seray, Sevgi, Sevim, Şehit Gönül Küçük, Yamtar ve Yiğit caddelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Faydalı Merkez bölgesinde elektrik kesintisi olacaktır.

Seyhan

19 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 38080, 38082, 38084 ve 38116 sokakları ile Gülpınar, Dumlupınar bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 12 ile 20 arasındaki sokaklar, 70 Sokak ile Belediye, Demokrasi, Erdal İnönü, Özgürlük, Zübeyde Hanım ve çeşitli şehit isimlerini taşıyan caddelerde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Onur Mahallesi ile 45036 ve 45022 sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.15 ile 17.30 arasında 42174 ve 42179 sokakları ile Onur bölgesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Şehit Nasıf Namlu ve Vefa çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Onur Mahallesi ve 45036 Sokak’ta elektrik kesintisi olacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında Vefa Mahallesi çevresindeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahmet Cevdet Yağ çevresi ile 12189 ile 13528 arasındaki çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Karaafat bölgesindeki çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Ahmet Cevdet Yağ, Obalar, Gülpınar, Dumlupınar ve Mirzaçelebi bölgeleri ile çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Debboy, Eminağa, Hürriyet ve Şehit Duran çevresindeki çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında Eminağa, Manisalı Ali Bey, Nehiryolu ve Okulyolu çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.

20 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında Ova, Şakirpaşa, Turhan Cemal Beriker ve Uçak çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında Aydınlar, Vefa, Barış, Mehmet Akif Ersoy, Ray, Şehit Nasıf Namlu ve Turhan Cemal Beriker çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında İsmetpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Özgür, Demetevler, Ray, Yeşilevler ve 27 Mayıs çevresindeki çok sayıda sokakta elektrik kesintisi olacaktır.