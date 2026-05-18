Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu

Galatasaray’ın Napoli’den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Noa Lang, sarı-kırmızılı takıma veda etti.

VEDA PAYLAŞIMI YAPTI

Hollandalı futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Galatasaray taraftarına teşekkür etti. Noa Lang paylaşımında, “Her şey için teşekkürler Gala, seni seviyorum...” ifadelerini kullandı.

PERFORMANSI

26 yaşındaki futbolcu Galatasaray formasıyla toplam 19 karşılaşmada görev aldı. Hollandalı yıldız bu maçlarda 2 gol atarken 3 asist yaptı.

TARAFTARLARDAN DESTEK MESAJLARI

Noa Lang’ın paylaşımının ardından birçok Galatasaray taraftarı futbolcuya teşekkür mesajları gönderdi. Sarı-kırmızılı taraftarlar kısa sürede Hollandalı yıldızın vedasına büyük ilgi gösterdi.