3 Şubat Salı bugün okullar tatil mi, kar tatili ilan edildi mi, hangi illerde okullar tatil edildi?
3 Şubat Salı günü okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu. Öğrenciler ve veliler, kar tatili ilan edilip edilmediğini araştırıyor. Meteoroloji verilerine göre yoğun kar yağışı bazı bölgelerde eğitim-öğretimi etkileyebilir, yetkililer tatil kararını resmi olarak duyuracak.
Okullar bugün, 3 Şubat Salı günü tatil mi sorusu gündemde. Kar yağışı nedeniyle bazı illerde kar tatili uygulaması gelebilir. Milli Eğitim Bakanlığı ve yerel yönetimlerden gelen açıklamalar, tatil kararının netleşmesini sağlayacak.
3 ŞUBAT SALIHAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak. Sabah saatlerinde hafif sis görülebilir, gündüz sıcaklıkları 3-8°C arasında değişecek. Bölgede yağış beklenmiyor.
EGE BÖLGESİ
Ege Bölgesi genelinde güneşli bir gün hakim olacak. İzmir ve çevresinde sıcaklıklar 8-14°C civarında seyredecek. Akşam saatlerinde kıyı kesimlerde hafif rüzgar etkili olabilir.
AKDENİZ BÖLGESİ
Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Mersin ve Adana çevresinde hava açık ve güneşli olacak. Sıcaklıklar 10-17°C arasında değişecek, gece saatlerinde ise bölgede hafif serinlik hissedilecek.
KARADENİZ BÖLGESİ
Karadeniz'de özellikle Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kar yağışı bekleniyor. Trabzon ve Rize çevresinde sıcaklık 2-7°C civarında olacak. İç kesimlerde ise hava bulutlu ve soğuk geçecek.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Ankara ve çevresinde bulutlu bir hava hakim. Gün içinde sıcaklıklar 0-5°C civarında olacak. Gece saatlerinde bazı illerde don olayları görülebilir.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Doğu Anadolu Bölgesi'nde yoğun kar yağışı etkili olacak. Erzurum, Kars ve Ağrı çevresinde sıcaklık -5 ile 2°C arasında değişecek. Kar kalınlığı bazı yüksek kesimlerde artabilir.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Şanlıurfa çevresinde havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor. Sıcaklıklar 5-12°C civarında seyredecek. Bölge genelinde yağış beklenmiyor.
3 ŞUBAT SALI OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.