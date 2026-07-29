29-30 Temmuz 2026 İstanbul BEDAŞ elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul elektrik kesintisi BEDAŞ elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 29 Temmuz günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? İstanbul güncel elektrik kesintileri haberimizde...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

İstanbul elektrik kesintileri için BEDAŞ elektrik arıza ve kesinti listesini yayınladı. İşte BEDAŞ tarafından yapılan açıklama:

Avcılar

30 Temmuz 2026 Perşembe günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Cihangir Mahallesi’ndeki Arpacı, Bebe, Hardal, Keramet ve Çiğdem sokakları ile Merkez Mahallesi’ndeki Estim, Keramet, Pınar, Tıpatan ve Çiğdem sokakları etkilenecektir.

Aynı gün ve saatlerde Denizköşkler Mahallesi’ndeki Cevahir, Dr. Sadık Ahmet, Dişçi, Efe, Güray, Muhtar Kazım Akgül, Set, Yasin ve Şanlı sokaklarında da abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bağcılar

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yatırım ve dönüşüm çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 15 Temmuz Mahallesi’ndeki 1380. Sokak etkilenecektir.

Bakırköy

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Yeşilköy Mahallesi’ndeki Yeşilköy Halkalı Sokak etkilenecektir.

Aynı gün ve saatlerde Kartaltepe Mahallesi’ndeki Akın Yolu, Buhar, Bitişik Bağlar, Bitişik Bağlar Orta, Gülay, Koşuyolu, Yalçın ve Yeni Cadde sokakları ile Yenimahalle Mahallesi’ndeki 10 Temmuz Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca Ataköy 2, 5 ve 6. Kısım Mahallesi’ndeki 19 Mayıs Sokak, Kartaltepe Mahallesi’ndeki Terakki Sokak, Yeşilköy Mahallesi’ndeki Ahmet Taner Kışlalı Sokak ile Şenlikköy Mahallesi’ndeki Ay, Ayar, Bakış, Billur, Düzgün, Ekşi Nar, Ertürk, Florya, Gümüş, Hürriyet, Selvi, Tan, Tarımcılar, Vişneli, Yeni Bağlar, Yüksel, Çekmece Yolu ve Özgen sokakları da kesintiden etkilenecektir.

Beylikdüzü

30 Temmuz 2026 Perşembe günü 09.00 ile 17.05 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Kavaklı Mahallesi’ndeki Kavaklı, Yeşilyurt, Zağanos Paşa, Ürgüp ve İbrahim Müteferrika sokakları etkilenecektir.

Büyükçekmece

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında önleyici bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Bahçelievler Mahallesi’ndeki Aydınlar, Babadağ, Bakla, Belgin, Dost, Fevzi Çakmak 2, Gaye 1, Gülistan, Maden, Meriç 2, Sarmaşık, Seyran, Seçkinler, Tülin, Yakut, Yaprak 2, Yaylı, Yeliz 2, Yeşim 1, Yunus 1, Zümrüt 5, Çakır, Önder, Öztürk 1 ve Şölen 1 sokakları etkilenecektir.

Güzelce Mahallesi’ndeki Aydınlar, Cesur 1, D 100 Karayolu, Destan, Esin 2, Fevzi Çakmak 2, Masal, Metin, PTT, Roman, Türkü, Uğurlu 1 ve Şarkı sokakları da kesinti kapsamında olacaktır.

Esenler

30 Temmuz 2026 Perşembe günü 08.00 ile 15.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Havaalanı Mahallesi’ndeki Güler, Hacı Bayram ve Kışla sokakları ile Kemer Mahallesi’ndeki 905. Sokak etkilenecektir.

Aynı gün ve saatlerde Fatih Mahallesi’ndeki Hamidiye Sokak’ta da elektrik kesintisi yapılacaktır.

Birlik Mahallesi’ndeki 868, 869 ve Karaoğlanoğlu sokakları ile Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki 1004 ve 1005. sokaklar da kesintiden etkilenecektir.

Esenyurt

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Osmangazi Mahallesi’ndeki 3123. Sokak etkilenecektir.

Aynı gün ve saatlerde Bağlarçeşme Mahallesi’ndeki 1184. Sokak’ta abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Silivri

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü 09.00 ile 17.00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Fevzipaşa Mahallesi’ndeki Florya Caddesi etkilenecektir.

Aynı gün ve saatlerde ekonomik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısının yenilenmesi çalışmaları nedeniyle Çeltik Mahallesi’ndeki Temaşa ve Çerkezköy sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sultangazi

29 Temmuz 2026 Çarşamba günü 10.00 ile 18.00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden 50. Yıl Mahallesi’ndeki 2133, 2145 ve 2146. sokaklar ile Uğur Mumcu Mahallesi’ndeki 2133, 2141 ve I sokakları etkilenecektir.

Tüm kesintiler, iş sağlığı ve güvenliği önlemleri gözetilerek gerçekleştirilecektir.