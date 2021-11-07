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Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü

Haberler.com / Zehra Yaşık - Haberler | Magazin

Amerika'daki tatilinden dönen Hande Erçel, evinden yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Güzel oyuncunun pozu dakikalar içinde yarım milyon beğeni aldı. Takipçileri oyuncu için "Günden güne güzelleşmek" yorumunda bulundu.

Sen Çal Kapımı dizisiyle hayran kitlesi ülke sınırlarını aşan Hande Erçel, sosyal medyada da oldukça aktif. Takipçi sayısını Instagram'da 25 milyona çıkaran güzel oyuncunun her pozu beğeni rekoru kırıyor.

Geçtiğimiz günlerde tatil için New York'a giden Erçel, orada da birbirinden iddialı pozlara imza atmıştı. Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan güzel oyuncu bu kez evinden bir fotoğraf paylaştı. Doğal haliyle poz verdiği anları yayınlayan Erçel'in paylaşımına dakikalar içinde beğeni yağdı. Güzel oyuncunun ev pozu kısa süre içinde bir milyona yakın beğeni aldı.

Günden güne güzelleşiyor! Hande'nin ev pozu dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı

Hayranları ise genç oyuncunun paylaşımına kayıtsız kalmadı. Hayranları Erçel'e "Günden güne güzelleşmek" tarzında yorumlar yaptı.

Günden güne güzelleşiyor! Hande'nin ev pozu dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı

Hande Erçel, yaptığı röportajda da hayatının dönüm noktası olan olayla ilgili konuşmuştu. Erçel, "Güneşin Kızları'nda canlandırdığım 'Selin' karakteri kariyerimin dönüm noktası. Selin'den sonra hayatım hiç eskisi gibi olmadı" ifadelerini kullanmıştı.

Günden güne güzelleşiyor! Hande'nin ev pozu dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı

Günden güne güzelleşiyor! Hande'nin ev pozu dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı

Günden güne güzelleşiyor! Hande'nin ev pozu dakikalar içinde beğeni rekoru kırdı

Günden güne güzelleşiyor! Hande ev pozunu paylaştı, beğeni butonu çöktü

Haberler.com - Magazin Haberleri
Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Magazin editörü Haberler.com - Magazin Haberleri
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