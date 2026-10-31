YYÜ ve Ardahan Üniv. öğrencileri Van ve Erçek göllerinde 6 istasyondan su örneği aldı

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Ardahan Üniversitesi öğrencileri, COP31 Türkiye süreciyle bağlantılı proje kapsamında Van ve Erçek göllerinin ekolojik durumunu incelemek ve iklim değişikliğine karşı dirençlerini araştırmak amacıyla saha çalışması yürütüyor.

Van ve Ardahan'daki Genç TEMA topluluklarına üye gönüllü üniversite öğrencileri, iklim değişikliğiyle mücadele ve su kaynaklarının korunmasına yönelik faaliyetlere katkı sunmak amacıyla iki ay önce ortak çalışma başlattı.

Bu kapsamda topluluk danışmanlarının desteğiyle Van YYÜ öncülüğünde "Van ve Erçek Gölleri İklim Direnci ve Gençlik Saha Akademisi Projesi" hazırlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İşbirliği ve Destek Programı (ÜNİDES) çerçevesinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) Türkiye süreciyle bağlantılı "Çevre ve İklim" özel çağrı dönemine sunulan proje kabul edildi.

Bunun üzerine Ardahan'dan Van'a gelen üniversite öğrencileri, Van YYÜ'lü öğrencilerle uzman akademisyenlerin gözetiminde saha çalışmalarına katıldı.

Çalışma kapsamında gönüllü öğrenciler ve akademisyenler, flamingolar başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Van ve Erçek göllerinde belirlenen 6 istasyondan su örnekleri aldı.

Örneklerin laboratuvarda analiz edilmesiyle göllerin mevcut durumuna ilişkin verilerin elde edilmesinin hedeflendiği saha çalışmasında öğrenciler de akademisyenlerden su ekosistemlerinin korunmasına yönelik uygulamalı eğitim alma imkanı buldu.

Numunelerden elde edilen bulguların rapor haline getirilerek Van Valiliği, Van YYÜ Rektörlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılması planlanıyor.

Çalışmayla Van ve Erçek göllerinin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması, su kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sunulması ve üniversite öğrencilerinin çevre sorunlarının çözümünde daha etkin rol almaları amaçlanıyor.

"İklim değişikliği, sadece burada değil tüm dünyada etkisini gösteriyor"

10. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne de katılan Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Feray Gökdere, AA muhabirine, iklim değişikliğinin son zamanlarda büyük bir sorun haline geldiğini ve etkilerinin gelecekte daha ağır hissedileceğini söyledi.

İklim değişikliğinin etkilerinin aşırı hava olayları, şiddetli yağışlar ve orman yangınları şeklinde görüleceğine, tarım arazilerinde de kayıplar yaşanabileceğine dikkati çeken Gökdere, şöyle konuştu:

"Bu tarz farkındalık projelerinin özellikle gençler arasında yaygınlaşması ve UNESCO tarafından desteklenmesi çok kıymetli. İklim değişikliği, sadece burada değil tüm dünyada etkisini gösteriyor. Uluslararası alanda yaptığım çalışmalarda da insan etkisinin artık çok arttığını ve bu süreci ciddi anlamda hızlandırdığını görüyorum. Gençlerin bu sürece katılımı önemli. Farkındalık, toplumun en küçük birimindeki bireyden başlar ve ardından dalga dalga yayılır. Bu nedenle çalışma oldukça kıymetli."

"Göllerden su örnekleri aldık"

Van YYÜ Genç TEMA Topluluğu Danışmanı olan öğretim görevlisi Duygu Oyman da 420 üyeli topluluklarının üye sayısının giderek arttığını belirtti.

Öğrencilerin iklim değişikliği ve çevre sorunlarıyla mücadelede aktif rol almalarının sevindirici olduğunu dile getiren Oyman, şunları kaydetti:

"Alanında uzman öğretim üyelerimizle göllerden su örnekleri aldık. Öğrencilerimizin sadece iklim konusunda bilinçlenmesi değil sürece dahil olarak sorunları yerinde görmesi ve çözüm arayışlarına katkı sunması memnuniyet verici. Van Gölü ve Erçek Gölü, bölgemiz için çok önemli iki değer. Yürüttüğümüz çalışmayla hem akademik çıktılar elde etmeyi hem de sonuçları Valiliğimizle, Rektörlüğümüzle, Büyükşehir Belediyemizle ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşmayı hedefliyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

"Aldığımız örnekleri laboratuvarda analiz edeceğiz"

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ataman Altuğ Atıcı da küresel ısınmanın etkisiyle Van Gölü Havzası'nda ortalama sıcaklığın ve buharlaşma oranlarının arttığınü dikkati çekti.

Bu durumun göllerde su kaybına yol açabildiğini vurgulayan Atıcı, şöyle konuştu:

"Buradan su örnekleri aldık, ölçümler yapacağız. Örnekler, daha çok besleyici elementler açısından incelenecek. Azot ve fosfor olarak adlandırdığımız, sucul ortamlarda ötrofikasyona yol açabilen besleyici elementlere yönelik su örnekleri alıyoruz. Bu elementler, sudaki besin maddelerinin artmasına ve plankton adı verilen küçük sucul canlıların aşırı çoğalmasına neden olabiliyor. Örnekleri laboratuvarda analiz edeceğiz. Gözlemler de yapacağız. Su yüzeyinde herhangi bir kirlilik veya renk değişimi olup olmadığını değerlendireceğiz. Öğrencilerimizin de çalışmalarımıza katılması çok önemli."

TEMA Vakfı İl Temsilcisi ve Van YYÜ Eczacılık Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Rabia Sena Dalkılıç, gençlerde çevre bilincini ve duyarlılığını artırarak Van ve Erçek göllerinin korunmasına katkı sunmayı amaçladıklarını anlattı.

"Kapsamlı bir rapor hazırlayacağız"

Van YYÜ Genç TEMA Topluluğu Başkanı ve Eczacılık Fakültesi 5. sınıf öğrencisi İbrahim Aka, Gençlik ve Spor Bakanlığının ÜNİDES Programı kapsamında COP31 özel çağrı dönemine sundukları projenin kabul edildiğini söyledi.

Aka, "Temel hedefimiz, Erçek Gölü'ndeki kuraklık riskini belirlemek. Son aşamada kapsamlı bir rapor hazırlayacağız. Bu raporun hem Van Gölü hem de Erçek Gölü için faydalı olacağını ve Van'a önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Ardahan'dan gelen Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Ömer Tuncay Türkmenoğlu da Van'ı ve göllerini ilk kez gördüğünü belirterek, "Buralar oldukça güzel. Ekolojik dengenin öneminin anlaşılması açısından yararlı bir proje olduğunu düşünüyorum. Bu tür çalışmaların yalnızca burada değil dünyanın her yerinde yapılması gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA