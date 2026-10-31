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İran, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda düşman insansız deniz aracını vurdu

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İran, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda düşman insansız deniz aracını vurdu
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İran, cuma günü Hürmüz Boğazı'nın doğusunda 'düşmana ait' insansız deniz aracını vurduğunu duyurdu. Yetkililer ayrıca boğazda ihlalde bulunan bazı petrol tankerlerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını bildirdi.

TAHRAN, 31 Ekim (Xinhua) -- İran cuma günü Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "düşmana ait" insansız deniz aracını vurduğunu duyurdu. İranlı yetkililer ayrıca, boğazda "ihlalde bulunan" bazı petrol tankerlerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını bildirdi.

İran ordusunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, donanma kuvvetleri boğazın doğusunda faaliyet gösteren bir insansız deniz aracını imha etti.

Açıklamada, takip sistemlerini kapatarak boğazın doğusundaki "girişin yasak ve tehlikeli olduğu" bölgelere giren iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak hasar gördüğü ve alev aldığı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri ise ayrı bir açıklamada, biri boğazın doğusunda, diğeri batısında bulunan iki petrol tankerinin geçişe izin verilmeyen güzergahları kullanmaya çalıştığını ve boğazın güneyindeki sularda durdurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, 2 milyon varilden fazla petrol taşıyan bir dev tankerin de boğazdaki geçişe izin verilmeyen güzergah üzerinde deniz mayınlarına çarparak alev aldığı kaydedildi.

Öte yandan, İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın bildirdiğine göre, Katarlı bir heyet cuma günü üst düzey İranlı yetkililerle ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri görüşmek üzere Tahran'a geldi.

Haberde, heyete Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'nin kıdemli danışmanlarından birinin başkanlık ettiği belirtildi.

Ziyaret, yarı resmi Tasnim haber ajansının perşembe günü İran'ın ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'den bir mektup aldığını bildirmesinin ardından gerçekleşti. ABD medyasında yer alan haberlere göre mektup, iki ülke arasında barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını ve yeni bir savaşın önlenmesini amaçlıyor.

Kaynak: Xinhua
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