Yusuf Ziya Gümüşel'i makam odasında ağırlayan İsmail Erdem de istismar olayını kınadı

Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında evlendirdiğinin ortaya çıkması ülke gündemini sarstı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gümüşel'in Sancaktepe Belediye Başkanlığı döneminde Ahmet Erdem tarafından makamında ağırlanmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı. Şu an AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı olan İsmail Erdem ise fotoğrafların ardından sosyal medya hesabından "Çocukların bu ve buna benzer her türlü istismarını kınıyorum" açıklamasını yaptı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in, kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirdiği ve cinsel istismara uğramasına göz yumduğu iddiası ülke gündemine oturdu. Gümüşel'in kızı H.K.G. çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını, istismarın kendisine bir oyun gibi gösterildiğini anlatarak mahkemeye başvurdu.

KAFTANCIOĞLU, DİKKAT ÇEKEN FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Skandalın yankıları sürerken konu hakkında birçok sosyal medya kullanıcısı ve siyasetçi paylaşım yaptı. İnsanlar tepkilerini gösterirken CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, AK Parti Ataşehir İlçe Başkanı İsmail Erdem'in, Sancaktepe Belediye Başkanlığı döneminde 6 yaşındaki kız çocuğunu evlendirdiği ortaya çıkan Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'i makamında ağırladığı fotoğrafı paylaştı. Kaftancıoğlu, "İktidarda fotoroman çekmeye meraklı bir kişi var zannediyorduk! Belediye başkanıyken çocuk istismarcılarına en büyük desteği veren, şimdi de AKP Ataşehir ilçe başkanı olan İsmail Erdem'i üzülerek ve utanarak takdimimdir." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR ÇIKINCA "KINAMA" MESAJI PAYLAŞTI

Gümüşel ile fotoğrafları ortaya çıkan İsmail Erdem ise bu gelişmenin ardından sosyal medya hesabından olayı kınadığına dair bir açıklama yaptı. Erdem paylaşımına şu ifadeleri yazdı: "Basın yayın organlarında ve sosyal medyada, bir çocuğun cinsel istismara maruz kaldığı yönündeki haberleri üzülerek okuyoruz. Çocukların bu ve buna benzer her türlü istismarını kınıyorum. Çocukların; çocukluk yaşlarındaki hak ve hukukunu korumak toplum olarak hepimizin görevidir."

TUTUKSUZ YARGILANIYORLAR

Yıllarca evlendirildiği şahıs tarafından cinsel istismara uğradığını ve 14 yaşında doğum yaptığını öne süren H.K.G'nin şikayeti ile ortaya çıkan skandalla ilgili 30 Ekim 2022 tarihinde İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Olay sosyal medyada da infial yaratırken iddianamede üç sanığın en az 27'şer yıl hapisle cezalandırılmalarını istendi. Ayrıca savcı, H.K.G'nin eşi Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti. Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne Fatma Gümüşel ve İstekli şu an tutuksuz yargılanıyor.

6 YAŞINDA GELİNLİK GİYDİRMİŞLER

Türkiye'nin gündemine oturan olayda bugün de yeni bir detay ortaya çıktı. Timur Soykan'ın yayınladığı haberde, H.K.G.'nin 6 yaşında gelinlik giydirildiğini kanıtlayan fotoğraflar yer aldı.