Yasa dışı bahis ve dolandırıcılıkta 22 şüpheliye iddianame

İstanbul'da yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerini şirket üzerinden akladığı öne sürülen 9'u tutuklu, 6'sı firari 22 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığınca söz konusu şirket hakkında hazırlanan 18 Eylül 2025 tarihli mali analiz raporunun başsavcılığa gönderilmesinin ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Raporda, şirketin banka transfer işlemlerinde çok sayıda farklı kişiden ardı ardına para girişleri olduğu, faaliyet alanıyla uyumsuz şekilde işlemlere aracılık ettiği, farklı kişilere POS hizmeti sunduğu, çok sayıda POS cihazıyla işlem gerçekleştirdiği, şirket hesaplarına gelen tutarların büyük bölümünün elektronik para kuruluşlarından yapılan POS ciro ve üye iş yeri ödemelerinden oluştuğu, bu paraların üçüncü kişilere aktarıldığı ve gerçekleştirilen işlemlerin yasa dışı bahis oynatılmasına aracılık edilmesi tipolojisi kapsamında dikkat çekici bulunduğu ifade edildi.

Şirketin tek ortağı ve yönetim kurulu başkanının Emrullah Canpolat, yönetim kurulu başkan vekillerinin Ferhat Bayhan ve Aslıhan Canpolat, genel müdürünün Şahin Gergerli, mali işler müdürlerinin Serdar Yıldırım ile Burçin Çakan ve operasyon bölüm müdürünün Şehmus Sidar Gergerli olduğu raporda belirtildi.

İddianamede, 30 Ocak 2023'te kurulan şirketin bilgisayar, bilgisayar çevre birimleri ve yazılımlarının toptan ticareti alanında faaliyet gösterdiği ifade edildi.

Şirketin mal ve hizmet alım-satım tutarlarının yeni kurulan bir firmaya kıyasla oldukça yüksek olduğu belirtilen iddianamede, brüt satışlara yakın tutarda satış maliyeti beyan etmesine rağmen üç dönem üst üste zarar açıkladığı, buna karşın sermayesinin her yıl yüksek tutarlarda artırıldığı ve banka hesaplarındaki işlem hacminin dikkat çekici seviyede bulunduğu vurgulandı.

İddianamede, şirket hesabına gelen 5 milyar 482 milyon liranın yaklaşık 5 milyar 377 milyon liralık kısmının elektronik para kuruluşlarından POS ciro ve üye iş yeri ödemesi olarak aktarıldığı, bu tutarların daha sonra üçüncü kişilere transfer edildiğinin belirlendiği bilgisi verildi.

Şirkete ait POS'ların yasa dışı bahis ve kumar oynatılmasına ilişkin işlemlerde kullanıldığına yönelik tespitlerin bulunduğu belirtilen iddianamede, dolandırıcılık suçuna ilişkin çok sayıda şikayet ile adli ve kolluk makamlarının taleplerinde şirketin adının geçtiği ifade edildi.

İddianamede, şirketin sağladığı POS'ların yasa dışı bahis sitelerinde kullanıldığının belirlendiği bildirildi.

Şirketin üye iş yeri sıfatıyla temin ettiği POS cihazlarını başka kişi ve iş yerlerinin kullanımına sunarak yalnızca ödeme hizmeti sağlayıcılarının sunabileceği bir faaliyeti gerekli izin olmaksızın yürüttüğünün değerlendirildiği de iddianamede yer aldı.

Örgütün amacı suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek

Soruşturma kapsamında "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçunu işlemek amacıyla kurulduğu öne sürülen örgütün elebaşılığını şüpheli Emrullah Canpolat'ın yaptığı, Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin örgüt yöneticisi, 18 şüphelinin ise örgüt üyesi olduğu, örgütün 22 kişiden oluştuğu belirtildi.

İddianamede, şüpheli Emrullah Canpolat elebaşılığındaki örgütün, yasa dışı bahis, izinsiz ödeme faaliyeti ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin şirket üzerinden aklanmasına aracılık ettiği, şirketin bu amaçla kullanıldığı, yönetici konumundaki şüpheliler ile şirketin çeşitli birimlerinde görev yapan diğer şüphelilerin suç gelirine konu paraların transfer işlemlerine bilerek ve isteyerek katıldıkları, suç faaliyetlerinin ise Emrullah Canpolat ile örgüt yöneticileri Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin emir ve talimatları doğrultusunda örgüt üyelerince yürütüldüğü ifade edildi.

Şirket bünyesinde oluşturulan departmanlar ve görevlendirmelerle, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin transferi ile aklanmasına yönelik organizasyonun sürdürüldüğü anlatılan iddianamede, çalışanların görev dağılımı çerçevesinde hareket ederek örgütsel faaliyetlerin devamlılığını sağladığı belirtildi.

İddianamede, şüpheli Canpolat elebaşılığındaki örgütün amacının, şirket üzerinden yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin transferini sağlamak ve bu suç gelirlerinin aklanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek olduğu kaydedildi.

Şüphelilerin ifadeleri

İddianamede ifadesine yer verilen şüpheli Emrullah Canpolat, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini, şirkete yatırımcı olarak dahil olduğunu, şirketin operasyonel süreçlerinin şüpheliler Şahin Gergerli ile Ferhat Bayhan tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Şirketteki POS işlemleri, yüksek tutarlı ve gece saatlerinde gerçekleştirilen işlemler ile yasa dışı bahis faaliyetlerinden haberdar olmadığını öne süren Canpolat, denetim raporunda tespit edilen usulsüzlüklerin ardından 2025 yılı Mayıs ayında POS sistemini durdurduğunu, şirket hesaplarındaki şüpheli para hareketleri nedeniyle de bağımsız denetim yaptırdığını, şirket bilgisayarlarında tespit edilen yasa dışı bahis sitelerine ait kayıtların kim tarafından oluşturulduğunu bilmediğini savundu.

Şüpheli Ferhat Bayhan, şirketin kendi önerisiyle yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ve sanal POS hizmeti sunmak amacıyla kurulduğunu, çeşitli ödeme kuruluşlarından temsilcilik alarak faaliyet yürüttüklerini ifade etti.

Şirketin sanal POS faaliyetlerinin Genel Müdür Şahin Gergerli'nin hazırladığı iş planı doğrultusunda yürütüldüğünü belirten Bayhan, ödeme kuruluşlarıyla ilişkiler, yazılım altyapısı ve POS süreçlerinden Gergerli'nin sorumlu olduğunu, 2025 yılı başında tespit edilen usulsüzlükler ve artan şikayetler üzerine sanal POS faaliyetlerine son verdiklerini ileri sürdü.

Bayhan, MASAK raporunda yer alan yüksek tutarlı ve gece saatlerinde gerçekleştirilen POS işlemleri ile üçüncü kişilere yapılan para transferlerinden haberdar olmadığını, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantısının bulunmadığını ve şirket hesaplarındaki para hareketlerini ticari faaliyet kapsamında değerlendirdiklerini iddia etti.

Şüpheli Şahin Gergerli, genel müdür olarak görev yaptığını, şirketin kuruluş amacının yeni nesil yazar kasa lisansı almak olduğunu, bu süreçte gelir elde etmek amacıyla çeşitli ödeme kuruluşlarının temsilciliğini üstlenerek CEP POS ürününü geliştirdiklerini belirtti.

Yürüttükleri POS faaliyetlerinin ilgili mevzuat kapsamında gerçekleştirildiğini savunan Gergerli, hesaplara aktarılan paraların komisyon kesildikten sonra üye iş yerlerine veya talepleri doğrultusunda üçüncü kişilere gönderildiğini öne sürdü.

Gergerli, yasa dışı bahis, POS tefeciliği ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasıyla ilgisinin bulunmadığını, bilgisayarında tespit edilen bahis sitelerine test amacıyla girdiğini, herhangi bir yasa dışı bahis sitesiyle bağlantısının olmadığını savundu.

Şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına el konuldu

Emrullah Canpolat'ın örgüt elebaşı, Ferhat Bayhan, Şahin Gergerli ve Aslıhan Canpolat'ın ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği belirtilen iddianamede, bu şüphelilerin yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulması ve aklanmasına yönelik faaliyetleri organize ettikleri vurgulandı.

İddianamede, soruşturma kapsamında tespit edilen şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıkları ile suçta kullanıldığı öne sürülen şirketlere ait mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konulduğu aktarıldı.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda Emrullah Canpolat, Ferhat Bayhan, Şahin Gergerli, Musa Berkay Alaçamlı, Selçuk Yeşil, Vahap Yıldırım, Tuncay Çolak, Ahmet Aydoğan ve Ali Özdemir'in tutuklandığı kaydedilen iddianamede, Halim Batmaz ile Özer Işık hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtildi.

İddianamede, firari şüpheliler Aslıhan Canpolat, Burcu Kunter, Murat Kunter, Serdar Yıldırım, Serkan Kırboğa ve Şehmus Sidar Gergerli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

İddianamede, şirket hesapları üzerinden 100 bin lira ve üzerindeki para transferlerini gerçekleştiren 2 bin 965 farklı hesap sahibinden 662'sinin yasa dışı bahis, 268'inin ise dolandırıcılık soruşturmalarıyla bağlantılı olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Ceza istemleri

İddianamede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının dış denetim raporuna da yer verildi.

Raporda, şirketin, üye iş yeri sıfatıyla temin ettiği sanal POS'ları başka kişi ve iş yerlerinin kullanımına sunduğu, bu yolla lisansı bulunmaksızın ödeme hizmeti sunduğu, POS sağlanan kişi ve iş yerleri arasında vergi mükellefi olmayanlar ile faaliyet alanıyla uyumsuz işlem yapan işletmelerin bulunduğu, aynı adres, telefon numarası ve e-posta bilgileriyle faaliyet gösteren çok sayıda üye iş yerinin tespit edildiği, EFT ve FAST işlemlerinde ise ödeme yapılan kişi ile POS hizmetinden yararlanan iş yerlerinin farklılaştırılarak para hareketlerinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığının değerlendirildiği kaydedildi.

İddianamede, örgüt elebaşı şüpheli Emrullah Canpolat ile yöneticiler Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet", "6493 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 21 yıl 6'şar aydan 52 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi.

Örgüt üyesi olan şüpheliler Şehmus Sidar Gergerli, Serdar Yıldırım, Şeyma Nur Taşdemir, Burçin Çakan, Meriç Ünsal, Ahmet Ozan Özbek, Murat Kunter, Burcu Kunter, Vahap Yıldırım, Musa Berkay Alaçamlı, Selçuk Yeşil, Mustafa Orçun Kartal, Tuncay Çolak, Ahmet Aydoğan, Halim Batmaz, Özer Işık, Ali Özdemir ve Serkan Kırboğa'nın ise "suç işlemek amacıyla örgüte üye olma", "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet", "6493 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 1 yıldan 24 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

Örgüt elebaşı ve yöneticilerin, örgüt üyelerinin işlediği suçlardan da sorumlu tutulması talep edilen iddianame, değerlendirilmek üzere Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kaynak: AA