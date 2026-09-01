MSÜ Deniz Astsubay'dan 456 Yeni Mezun

Yalova'da Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda eğitimlerini tamamlayan 456 öğrenci için tören düzenlendi.

Okulun 136. dönem 2. sınıf öğrencileri, düzenlenen Diploma ve Sancak Devir-Teslim Töreni ile mezun oldu.

Törene katılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, mezun öğrenciler ve aileleriyle bir arada bulunmaktan gurur duyduğunu söyledi.

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşsiz bir zaferle taçlandırdığı ve bize hürriyet günü olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın yıl dönümünde ömür boyu gururla taşıyacağınız rütbeleri alırken sizlerin ve kıymetli ailelerinizin duyduğu gurur dolu heyecanı paylaştığımı ifade etmek istiyorum." diyen Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Sevgili mezunlar, eğitimlerini üstün gayret ve başarıyla tamamlayarak Türk Deniz Kuvvetlerinin seçkin askerleri arasına katılmaya hak kazanan siz genç denizcileri yürekten tebrik ediyorum. Aynı şekilde ikinci vatanları Türkiye'de eğitim görerek ülkelerini en iyi şekilde temsil eden ve bugün mezun olan misafir askeri öğrencileri de ayrıca kutluyor, aranızda kurduğunuz dostlukların ve kardeşliğin hayat boyu sürmesini temenni ediyorum."

-"Bizler Anadolu'ya gelmeden önce de Hazar Denizi'nde vardık"

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk Deniz Kuvvetlerinin Türkiye'nin bekası ve çıkarlarının korunmasındaki önemine vurgu yapan Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Deniz Kuvvetleri, her geçen gün ilgi ve etki alanı geliştirmekte olan Türkiye'nin bekasının ve çıkarlarının yılmaz bekçisi ve koruyucusu konumundadır. Bu nedenle kuvvetimizi her daim verilebilecek her türlü göreve hazır tutmak en temel görevimizdir."

Tatlıoğlu, Türklerin denizci bir millet olduğunun altını çizerek, "Bizler Anadolu'ya gelmeden önce de Hazar Denizi'nde vardık. 1081 yılında ise Anadolu'da, bu topraklarda Türk Deniz Kuvvetlerini kurduk. Nitekim bu yıl İzmir Çeşme'de 1081 yılında kurduğumuz deniz köklerimizin 945'inci yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının bugün ulaştığı bu üstün vasıfların temel dayanağı, işte bu 945 yıllık köklü tarihinden aldığı güç, yetiştirdiği nitelikli ve donanımlı personeliyle sizlersiniz." ifadesini kullandı.

Türk Deniz Kuvvetlerinin dünya denizlerinde etkin ve caydırıcı bir güç haline geldiğini belirten Tatlıoğlu, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız, bugün bu yuvadan sizlerden önce mezun olan nice vatansever deniz astsubayları sayesinde Türk sancağını dünya denizlerinde şan ve şerefle dalgalandıran etkin ve caydırıcı bir deniz kuvveti haline gelmiştir." dedi.

"Donanmamızın size emanet ettiği teknolojiyi en iyi şekilde kullanacaksınız"

Tatlıoğlu, milli teknoloji ve eğitim kabiliyetlerine de değinerek, milli teknoloji ve üstün eğitim seviyesi sayesinde Türk Deniz Kuvvetlerinin günümüzde kendi harp gemilerini tasarlayan ve inşa edebilen dünyanın sayılı deniz güçleri arasında yerini aldığını kaydetti.

Mezun öğrencilere seslenen Tatlıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siz değerli astsubaylarımız, ihtisas alanlarında görev yaparken modern sistemlerin uzmanı olacak, donanmamızın size emanet ettiği teknolojiyi en iyi şekilde kullanacaksınız. Başarıya ulaşmanız için bilgiye hakim olmanız, özgüvenli olmanız ve karşılaştığınız güçlükleri cesaretle aşmanız gerekmektedir. Unutmayınız ki denizcinin eğitimi hayat boyu devam eden bir sorumluluktur. Bugün profesyonel askerlik hayatınıza yüksek enerji ve büyük heyecanla tertemiz bir başlangıç yaparken, devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği 'mükemmel ve kadir Türk donanmasına malik olmak' gayesi ve hedefi doğrultusunda şehitlerimizin ve gazilerimizin mirasını koruyarak çok çalışacağınıza, vatanımıza ve denizlerimize onur katacağınıza gönülden inanıyoruz."

"Yeni rütbeleriniz hayırlı uğurlu olsun"

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise üniversitenin 2016'da kurulduğunu hatırlatarak, 10 yıl içinde 67 bin 464 subay ve kursiyer subayı mezun ettiklerini anlattı.

Öğrencilerin yetiştirilmesinde iki temel noktaya dikkat ettiklerini belirten Afyoncu, şunları kaydetti:

"Bir, devlete, millete, Türklüğe bağlılık. Bir numaralı önceliğimiz bu. Türk devletinin ve Türk milletinin her zaman var olmasıdır ve Türk ordusunun tarih boyunca muzaffer olmasını sağlayan düsturlar neyse, Türkçü Han hakimiyetinden ilayı kelimetullaha kadar bu çizgiyle yetişmelidir. İkincisi de en modern savaş unsurlarını öğrenmelidir. Bugün artık tüfek kullanır gibi dron kullanacak subay ve astsubay yetiştirmeye çalışıyoruz. Bunun için gerekli eğitim merkezlerimiz yapıldı, yapılıyor."

Afyoncu, Yalova'da insansız deniz aracı eğitiminin de verilmeye başlandığına işaret ederek, "Yani artık çocuklarımız Türk Deniz Kuvvetlerinin en modern unsurlarıyla okulda tanışmaya başlıyorlar. Genç kardeşlerim, hayatınız boyunca üç şeyi hiçbir zaman unutmamanızı istiyoruz. Birincisi, bizi biz yapan, bizi Türk yapan, 2 bin 200 yıldır bu kimliğin yok olmamasını sağlayan en önemli unsur ailedir. Hiçbir zaman hayatınızda bunu unutmayın. Her zaman anne ve babanızın hayır duasını alın." dedi.

Bunun dışında milli ve manevi değerlere bağlılığın önemine vurgu yapan Afyoncu, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimiz var. Bu değerlere her zaman sahip çıkın. Biz bu sayede Anadolu gibi bir milletler mezarlığında hala var oluyorsak bu değerlerimize ve ailemize sıkı sıkıya sarılmamızdır. Bunu unutmayın. Üçüncü olarak da genç kardeşlerim, her zaman seçilmiş sivil, millet iradesinin, milli iradenin emrinde olun. Bu üç düsturu yerine getirdiğimiz zaman Türk ordusu tarih boyunca olduğu gibi yine mazlumların sesi olup Türk milletini de dünyanın en kuvvetli devletlerinden biri haline getirecektir. Yeni rütbeleriniz hayırlı uğurlu olsun."

Törende, dönem birincisi Astsubay Çavuş Hasan Özel konuşmasını yaptıktan sonra dönem brövesini kütüğe çaktı.

Ardından dereceye giren öğrencilere diplomaları Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Tatlıoğlu, Vali Ahmet Hamdi Usta, MSÜ Rektörü Afyoncu, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Azerbaycan'dan 5, Libya'dan 3, Gine'den 2 öğrencinin de bulunduğu 456 mezunun diploma aldığı tören, sancak devir teslimi, Denizci Marşı ve 100. Yıl Marşı'nın okunmasının ardından tören geçişiyle son buldu.

Töreni takip etmek için tribünleri dolduran aileler de çocuklarının diplomalarını almalarını gururla izledi, tören sonunda sevinçlerini çocuklarıyla yaşadı.

Kaynak: AA