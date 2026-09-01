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Kullanmaya vakit bile kalmadı, 724 bin dolarlık asma köprü açılışta çöktü

Kullanmaya vakit bile kalmadı, 724 bin dolarlık asma köprü açılışta çöktü Haber Videosunu İzle
Kullanmaya vakit bile kalmadı, 724 bin dolarlık asma köprü açılışta çöktü
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Endonezya’da yaklaşık 724 bin dolara inşa edilen bir köprü, açılış töreninde beklenmedik bir kazaya sahne oldu. Aralarında üst düzey yetkililerin de bulunduğu kalabalık köprüden geçerken taşıyıcı halatlardan biri bağlantısından çıktı. Bir anda yana doğru eğilen köprü, törene katılanlara korku dolu anlar yaşatırken olası bir facianın da eşiğinden dönüldü.

Endonezya’da yaklaşık 724 bin dolara (35 milyon TL) mal edilen Pongpet Asma Köprüsü, açılış töreni sırasında büyük bir paniğe neden oldu. Köprüden geçmek için aynı anda çok sayıda yetkili ve vatandaşın üzerine çıkmasının ardından taşıyıcı halatlardan biri bağlantı noktasından çıktı. Köprü bir anda yana doğru eğilirken, törene katılanlar kendilerini güçlükle kurtardı.

AÇILIŞ TÖRENİNDE FACİADAN DÖNÜLDÜ 

Olay, Batı Cava eyaletindeki Pangandaran bölgesinde bulunan Margacinta köyünde meydana geldi. Yaklaşık 60 metre uzunluğundaki Pongpet Asma Köprüsü'nün açılışı için düzenlenen törende, aralarında bölge yöneticileri, askeri yetkililer ve vatandaşların da bulunduğu 50’den fazla kişi köprünün üzerine çıktı.

Kalabalığın köprü üzerinde ilerlediği sırada taşıyıcı halatlardan biri ana bağlantı noktasından çıktı. Bunun üzerine köprü bir tarafa doğru eğilmeye başladı. Yaşanan panik sırasında bazı kişiler köprüden düşerek hafif şekilde yaralandı.

KÖPRÜYE KİŞİ SINIRLAMASI GETİRİLMİŞTİ 

Olayın ardından yapılan incelemede, köprü girişinde aynı anda en fazla 3 kişinin veya 1 motosikletin geçmesine yönelik uyarıların bulunduğu ortaya çıktı. Köprünün taşıma kapasitesinin yaklaşık 2 ton olduğu belirtildi.

Açılış sırasında ise bu sınırın oldukça üzerinde bir kalabalığın köprüye çıktığı bildirildi.

SORUMLULAR ÖZÜR DİLEDİ 

Köprünün yapımından sorumlu askeri birliğin komutanı Yarbay Czi Citra Kurniawan, açılış sırasında köprüye çıkan kişi sayısının kontrol edilmemesinin hata olduğunu belirterek özür diledi.

Köprünün tamamen yıkılmadığı, ana taşıyıcı yapının yerinde kaldığı ve sorunun taşıyıcı halatın bağlantısından çıkması sonucu meydana geldiği açıklandı.

CAN KAYBI YAŞANMADI 

Korku dolu anlara sahne olan olayda can kaybı yaşanmadı. Bazı kişilerin hafif yaralandığı bildirildi. Köprü güvenlik amacıyla geçici olarak kullanıma kapatılırken, olayla ilgili teknik inceleme ve onarım çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 724 bin dolarlık maliyetiyle dikkat çeken köprünün, daha ilk açılışında törene katılanların ağırlığı nedeniyle kullanılamaz hale gelmesi ise ülkede gündem oldu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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