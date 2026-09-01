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Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar

Almanya, dron saldırısından Rusya'yı sorumlu tuttu! Konsolosluğu kapatıyorlar
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Almanya, 4 Ağustos'ta Leipzig Havalimanı'ndaki dron saldırısı girişimimin arkasında Rusya'nın olduğunu iddia etti. Almanya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bonn'daki Rus konsolosluğu ve Moskova'daki Rus evinin kapatılacağını belirtti. NATO Genel Sekreteri Rutte de Almanya ile tam dayanışma içinde olduklarını söyledi. Avrupa Birliği de Rusya'nın saldırılarına karşı Almanya'ya tam destek verdiklerini söyledi.

  • Almanya, 4 Ağustos'ta Leipzig-Halle Havalimanı'na yönelik dron saldırısı girişiminin arkasında Rusya'nın bulunduğunu açıkladı.
  • Almanya, Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu'nu 18 Eylül itibarıyla kapatacağını ve Berlin'deki Rus Evi sözleşmesini feshedeceğini duyurdu.
  • NATO ve Avrupa Birliği, Almanya'ya destek mesajı vererek Rusya kaynaklı hibrit tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin artırılacağını ifade etti.

Almanya, 4 Ağustos’ta Leipzig Havalimanı’na yönelik gerçekleştirilen dron saldırısı girişiminin arkasında Rusya’nın bulunduğunu açıkladı. Alman makamları, kritik altyapıyı hedef alan bu eylemi ülkenin güvenliğine doğrudan bir tehdit ve hibrit bir saldırı olarak değerlendirdi.

"SALDIRI EMRİNİ RUSYA VERDİ

İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ve Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, düzenledikleri ortak basın toplantısında Leipzig-Halle Havalimanı'nda patlayıcı yüklü İHA bulunmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dobrindt, 4 Ağustos'ta havalimanında patlayıcı yüklü bir İHA ile yapılan başarısız saldırının Rusya'nın emriyle düzenlendiğini belirtti.

Dobrindt, olayın arkasındaki isimlerin izlerinin Rusya'ya uzandığını ve faillerin Rus devlet kurumları adına hareket ettiğini ifade etti.

Dışişleri Bakanı Wadephul da Rusya'nın tehlikeli davranışlarının Avrupa'ya yönelik istikrarsızlaştırma, dezenformasyon, tehdit, sabotaj ve saldırganlık girişimlerinden oluşan uzun bir dizinin parçası olduğunu, Rusya'nın Almanya'ya açık bir düşmanlıkla yaklaştığını kaydetti.

RUS KONSOLOSLUĞU KAPATILIYOR

Rusya yönetiminin Leipzig'deki saldırı girişimiyle büyük ölçüde gergin olan ikili ilişkileri bir kez daha ciddi şekilde zedelemek için bilinçli bir karar aldığını savunan Wadephul, " Almanya, güvensizlik yaratmak isteyen düşmanlara karşı direnecektir. Bu nedenle hükümetimiz Leipzig'deki hibrit saldırının kaynağı olan Rusya'ya karşı harekete geçmektedir." dedi.

Hükümet olarak Rusya'ya karşı önlemler uygulamaya koyduklarını aktaran Wadephul, şunları kaydetti:

"Bonn'daki Rus Başkonsolosluğu 18 Eylül itibarıyla kapatılacaktır. Berlin'deki Rus Evi ile ilgili sözleşme feshedilecektir. Avrupa Birliği'nde, hibrit saldırılar bağlamında Rusya'dan gelen kişilerin yeni listelere alınması için öneride bulunacağız. Rus vatandaşlarına yönelik giriş kontrollerini sıkılaştırıyoruz. Rus gölge filosuna yönelik baskıyı artırıyoruz."

Rusya'nın Berlin Büyükelçisini bakanlığa çağırma talimatı verdiğini vurgulayan Wadephul, Rusya yönetimine verdikleri mesajın, "Güvenlik politikası alanındaki eylemlerimizde kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." şeklinde olduğunu söyledi.

Leipzig-Halle Havalimanı'nda İHA bulunmuştu

Almanya'daki Leipzig-Halle Havalimanı'nda 4 Ağustos'ta Ukrayna'ya ait bir nakliye uçağının yakınında patlayıcı düzeneği içerdiği değerlendirilen İHA bulunmuştu.

ABD istihbaratı, bulunan patlayıcı yüklü İHA'nın özelliklerinin, Rus askeri istihbaratına "özgü" olduğunu iddia etmişti.

NATO VE AB'DEN ALMANYA'YA DESTEK MESAJI

Gelişmeler üzerine NATO ve Avrupa Birliği’nden Almanya’ya destek mesajları geldi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile AB yetkilileri, Almanya ile tam dayanışma içinde olduklarını belirterek Rusya kaynaklı hibrit tehditlere karşı güvenlik önlemlerinin artırılacağını ifade etti.

LEİPZİG HAVALİMANI'NA SALDIRI GİRİŞİMİ

4 Ağustos'ta Leipzig/Halle Havalimanı'na yönelen birkaç şüpheli dron, havaalanı çevresindeki güvenlik ve izleme sistemleri tarafından zamanında tespit edilerek yetkilileri alarma geçirmişti. Olay üzerine güvenlik protokolleri hızlıca devreye sokulurken, olası bir felaketi ve hava trafiğinde yaşanabilecek büyük aksamaları önlemek amacıyla uçuş operasyonlarında kısa süreli kısıtlamalara gidilmişti. Saldırı girişiminin arkasındaki failleri, dronların çıkış noktasını ve eylemin amacını belirlemek üzere Alman emniyet güçleri ile havacılık güvenlik birimleri tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
Haberler.com
Haberler.com
2000

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Eğer savaşa bir tutuşurlarsa ortada ne NATO ne de AB kalır. Bütün hepsi "Bize ne ya bu savaş bizim savaşımız değil" diye herkes kabuğuna çekilir. Bu devirde gemisini kurtaran kaptan olmak lazım.....

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Haber YorumlarıAyhan Araçlı:

Almanya'nın yeni aklı başına gelmiş. Şimdiye kadar nerdeymişler. Öyle bu adamlara kafa tutmaya gelmez. 2. Dünya Savaşını çabuk unutmuşa benziyorlar. Ülkeleri dümdüz olmuştu.

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Haber YorumlarıTeoman Teo:

Savas olursa gurbetciler ne olacak birileri sordumu ? Yoksa bize nemi diyecekler

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Haber YorumlarıSinan Ay:

Ukrayna ya silah gönderiyor cevabını alacak

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