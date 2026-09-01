Fransa bu aşkı konuşuyor! Macron’un kızı da annesinin izinden gitti

Fransa'da gündem bu kez Macron ailesinin özel hayatıyla ilgili bir aşkla çalkalanıyor. 42 yaşındaki avukat ve siyasetçi Tiphaine Auzière, kendisinden 20 yaş küçük 22 yaşındaki işletme öğrencisi Antoine Lecomte ile birlikteliğini kamuoyuna açıkladı.

Auzière, Amsterdam seyahatinden yaptığı paylaşımlarla yeni ilişkisini gözler önüne serdi. Çiftin birlikte verdiği romantik pozlar kısa sürede Fransa basınının da dikkatini çekti.

AŞKLARI LE TOUQUET'DE BAŞLADI

Auzière ile Lecomte'un Fransa'nın popüler tatil bölgelerinden Le Touquet'de tanıştığı öğrenildi. Yaz döneminde bölgede kitesurf eğitmenliği yapan Lecomte'un, Auzière'e e-foil dersi verdiği sırada ikili arasında yakınlaşma başladığı belirtildi.

Auzière'in bir yakını, çiftin arasındaki çekimin ilk karşılaşmadan itibaren hissedildiğini belirterek, "Aralarındaki çekim ilk andan itibaren çok belirgindi. Le Touquet sevgisi, adrenalin tutkusu, seyahat ve girişimcilik gibi pek çok ortak noktaları var" dedi.

Genç sevgilisini çocuklarıyla da tanıştırdığı belirtilen Auzière'in, 12 yaşındaki kızı Élise ve 10 yaşındaki oğlu Aurèle ile Lecomte'u bir araya getirdiği öğrenildi.

ANNESİ BRİGİTTE MACRON’UN EVLİLİĞİNİ HATIRLATTI

Auzière'in yeni ilişkisi, annesi Brigitte Macron ile Emmanuel Macron arasındaki sıra dışı aşk hikâyesini de yeniden gündeme taşıdı.

Emmanuel Macron, henüz öğrenciyken kendisinden 24 yaş büyük öğretmeni Brigitte'e aşık olmuştu. O dönem üç çocuk annesi olan Brigitte ile Macron arasındaki ilişki, Macron ailesinin de tepkisini çekmiş ve genç Emmanuel'in eğitimine Paris'te devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Brigitte ve Emmanuel Macron, Brigitte'in ilk evliliğini sonlandırmasının ardından 2007 yılında evlendi. Aralarındaki yaş farkı ise yıllar boyunca kamuoyunda tartışılmaya devam etti.

BRİGİTTE MACRON KIZININ MUTLULUĞUNU DESTEKLİYOR

Tiphaine Auzière'in ilişkisine annesi Brigitte Macron'un da olumlu yaklaştığı öne sürüldü. Yakın çevresinden gelen bilgilere göre Brigitte Macron için kızının mutluluğu ön planda bulunuyor.

Kaynaklar, Brigitte Macron'un kızındaki mutluluğu görmekten memnun olduğunu ve Antoine Lecomte ile tanışmayı istediğini aktardı.

Öte yandan Auzière, Ocak 2025'te çocuklarının babası gastroenterolog Antoine Choteau ile yollarını ayırmıştı. Mayıs 2026'da televizyon sunucusu Cyril Hanouna ile kısa süreli bir ilişki yaşayan Auzière'in, yeni aşkında aradığı mutluluğu bulduğu yorumları yapılıyor.