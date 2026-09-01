Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper Diego Carlos'u bir yıllığına Parma Calcio'ya kiraladı.

PERFORMANSI VE PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan performansıyla eleştirilen Diego Carlos, yaptığı bazı paylaşımlarla da sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Brezilyalı savunmacının özellikle takımın aldığı sonuçların ardından yaptığı bazı paylaşımlar taraftarları kızdırmış, Carlos'a yönelik eleştirilerin artmasına neden olmuştu.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulüp, Diego Carlos'un ayrılığını yaptığı resmi açıklamayla duyurdu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Diego Carlos, bir yıllığına Parma Calcio'ya kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü.”