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Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi Haber Videosunu İzle
Milyonların sinir uçlarıyla oynuyan Diego Carlos yolun sonuna geldi
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Fenerbahçe'de performansı ve yaptığı bazı paylaşımlarla taraftarların tepkisini çeken Diego Carlos için ayrılık vakti geldi. Sarı-lacivertli kulüp, Brezilyalı savunmacının bir yıllığına Parma Calcio'ya kiralandığını resmen açıkladı.

  • Fenerbahçe, Brezilyalı stoper Diego Carlos'u bir yıllığına Parma Calcio'ya kiraladı.
  • Diego Carlos, 2024-25 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye katılmıştı ve beklentilerin altında kalan performansı ile paylaşımları taraftarların tepkisini çekmişti.
  • Fenerbahçe, Diego Carlos'un ayrılığını resmi açıklamayla duyurdu; 33 yaşındaki oyuncu yeni sezonda kariyerine İtalya'da devam edecek.

Fenerbahçe'de kadro planlaması kapsamında bir ayrılık daha resmiyet kazandı. Sarı-lacivertliler, Brezilyalı stoper Diego Carlos'u bir yıllığına Parma Calcio'ya kiraladı.

PERFORMANSI VE PAYLAŞIMLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Fenerbahçe'de beklentilerin altında kalan performansıyla eleştirilen Diego Carlos, yaptığı bazı paylaşımlarla da sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Brezilyalı savunmacının özellikle takımın aldığı sonuçların ardından yaptığı bazı paylaşımlar taraftarları kızdırmış, Carlos'a yönelik eleştirilerin artmasına neden olmuştu.

FENERBAHÇE RESMEN AÇIKLADI

Sarı-lacivertli kulüp, Diego Carlos'un ayrılığını yaptığı resmi açıklamayla duyurdu.  Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“2024-25 sezonunun devre arasında kadromuza katılan Diego Carlos, bir yıllığına Parma Calcio'ya kiralanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü.”

AZİZ YILDIRIM'LA GÖRÜŞTÜĞÜ İDDİA EDİLMİŞTİ

Diego Carlos'un Parma'ya gitmesinden önce Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile kapalı kapılar ardında görüştüğü öne sürülmüştü. Carlos'un bazı hâl ve hareketlerinin ardından Yıldırım'ın “Bana Carlos'u çağırın” dediği ve oyuncuyla özel bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

YENİ ADRESİ PARMA

Fenerbahçe'ye 2024-25 sezonunun devre arasında katılan Diego Carlos, sarı-lacivertli kulüpten bonservisiyle ayrılmadı. Bir yıllığına Parma'ya kiralanan 33 yaşındaki stoper, yeni sezonda kariyerine İtalya'da devam edecek.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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