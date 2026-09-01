Tutuklanan Arif Kocabıyık'ın savcılıktaki ifadesi skandal

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ağustos'ta Bulgaristan'a çıkış yapmak üzere Kapıkule Gümrük Sahası'na gelen bir tırda kontrol yapıldı. Kontroller sırasında dorsenin altında gizlenmiş iki kişi tespit edildi. Yapılan incelemede bu kişilerin Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğu belirlendi.

ARİF KOCABIYIK TUTUKLANDI

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu tespit edilen Kocabıyık ile tır sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Muhafazadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kocabıyık ve Altıntaş, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Kocabıyık, adliyeye sevk edildiği sırada gazetecilerin "Nereye gidiyordun Arif" sorusuna "Anamur" şeklinde yanıt verdi.

Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince hakkında uygulanan adli kontrol tedbirini yurt dışına kaçmaya teşebbüs ederek ihlal ettiği değerlendirilen Kocabıyık'ın tutuklanmasına karar verildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Kocabıyık, Edirne L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

"YURT DIŞINDA GEZİ VİDEOLARI DÜZENLEMEK İSTİYORDUM"

Kocabıyık savcılıktaki ifadesinde gezi videoları çekmek için yurt dışına gitmek istediğini belirtti. Kocabıyık şu ifadeleri kullandı: "Sanık eski kimliği ve hakları tahtında soruldu: Hakkımda adli kontrol kararı verilen dosya benim hakkımdadır. Hakkımda adli kontrol kararı verildiği doğrudur. 2018 yılından bu yana bu işi yapıyorum. Bir çok kez başıma olumsuz işler geldi, ben tahliye olduktan 2,5 ay sonra sokak röportajını bıraktım. Sonrasında gezi videoları yapmaya başladım. Artık yurt dışında da gezi videoları düzenlemek istiyordum.

"YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞIM OLDUĞU İÇİN TIRIN ALTINDA GİTMEYE KARAR VERDİM"

Yurt dışı yasağım olduğu için bir anda karar vererek burada tanıdığım Muhammet isimli bir kişinin sözüne bakarak gitmek istedim. Muhammet isimli bu şahsın soyadını bilemiyorum. Yurt dışına çıkış yasağım olduğu için Muhammet isimli bu kişi beni bir tırın yanına götürdü. Tırın altına girdim. Girdiğimde orada bir kişi daha vardı. Hareket ettikten kısa süre sonra tır durdu. Memur arkadaşların geldiğini görünce ben kendiliğimden tırın altından çıkarak memurlarla konuştum. Herhangi bir arama yapılmadan önce kendim çıktım. Basına verilen görüntüler olaydan bir buçuk sonra çekilen görüntülerdir."

Kaynak: Haberler.com