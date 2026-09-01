Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde 24 Nisan akşamı kına eğlencelerini gerçekleştiren Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan, törenin ardından düğün sonrası yaşayacakları eve gitti. Ertesi gün saat 09.30 sıralarında çiftten haber alamayan yakınları eve girdiklerinde, Maral ve Özaslan’ı banyoda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde genç çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ayşegül Maral’ın cenazesi Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan’ın cenazesi ise Küçükalan köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OTOPSİ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde çiftin banyodaki şofbenden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulmuştu. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen otopsi incelemesi tamamlandı.

Hazırlanan otopsi raporunda, genç çiftin elektrik akımı nedeniyle değil, banyodaki şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı