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Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu

Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
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Burdur'un Çavdır ilçesinde kına eğlencesinin ardından gittikleri evde banyoda cansız bedenleri bulunan Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çiftinin kesin ölüm nedeni belirlendi. İlk incelemelerde elektrik akımına kapıldıkları sanılan genç çiftin, İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucu şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

  • Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde 24 Nisan akşamı kına eğlencesinin ardından düğün sonrası yaşayacakları eve giden Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan, ertesi gün banyoda hareketsiz halde bulundu.
  • İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporuna göre genç çift, elektrik akımına değil banyodaki şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Burdur’un Çavdır ilçesine bağlı Küçükalan köyünde 24 Nisan akşamı kına eğlencelerini gerçekleştiren Ayşegül Maral ve Fatih Özaslan, törenin ardından düğün sonrası yaşayacakları eve gitti. Ertesi gün saat 09.30 sıralarında çiftten haber alamayan yakınları eve girdiklerinde, Maral ve Özaslan’ı banyoda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde genç çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. İncelemelerin ardından Ayşegül Maral’ın cenazesi Adana’nın Ceyhan ilçesinde, Fatih Özaslan’ın cenazesi ise Küçükalan köyünde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

OTOPSİ RAPORU GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerde çiftin banyodaki şofbenden elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulmuştu. Ancak kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yürütülen otopsi incelemesi tamamlandı. 

Hazırlanan otopsi raporunda, genç çiftin elektrik akımı nedeniyle değil, banyodaki şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiği kesinleşti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Çok üzücü bir haber Allah rahmet eylesin

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

bir Türkiye klasiği banyoda şofben,sızan gaz,zehirlenen ölen insanlar.yüzlerce ölüm olayı insanların ders almasına yetmiyorsa kader ne yapsın zaten ülkece yapılan yalnışlardan pek ders alınmıyor cam silerken pencereden, alçak balkonlardan aşağı düşüp,üstü açık bırakılan kuyu, çukurlara düşen üstüne sürgülü demir kapı,kale direği devrilen açıkta bırakılan kablolara dokunan insanlar. duyarsızlığın dikkatsizliğin ağır ihmallerin neden olduğu yüzlerce ölüm çeşidi var ....ülkede her şey çok pahalı yalnız ölüm ucuz.

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Haber Yorumlarıorhan eren:

bu sofbeni satan firma banyoya takan teknik servis neden karbonmomoksit dedektoru takmaz?! Veya takmak zorunda birakilmaz?! politikacilar cevap vermeli bu soruya.

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Haber YorumlarıBlack:

Ölüm bir yerde hepimize gelecek. Allahım rahmet eylesin. Cennetinde buluştursun.

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Haber YorumlarıCevap :

Yıl olmuş 2026 hala şofbenden sızan gazdan ölümler var.

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