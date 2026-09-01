Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ile yollar ayrıldı

Trabzonspor'da Amedspor karşısında alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından Fatih Tekke dönemi sona erdi. Bordo-mavili yönetimin deneyimli teknik adamla yollarını ayırdığı öğrenildi. Trabzonspor'un ayrılığı kısa süre içerisinde resmen duyurması bekleniyor.

"BUNUN SORUMLUSU BENİM" DEMİŞTİ

Fatih Tekke, Amedspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından düzenlenen basın toplantısında sorumluluğu üzerine almıştı. Tekke, maçın ardından yaptığı açıklamada, "Üzücü bir akşam. Oyunu kontrolümüzde tutamadık. Bunun sorumlusu benim. Böyle bir gece beklemiyordum. Hemen bunu unutup, ayağa kalkmamız lazım. Takım ayağa kalkacak. Trabzonspor'un ayağa kalkması lazım. Konuşmanın bir manası yok." demişti.

İSTİFASI DAHA ÖNCE KABUL EDİLMEMİŞTİ

Fatih Tekke, daha önce UEFA Avrupa Ligi play-off'unda Ferencvaros karşısında alınan mağlubiyetin ardından istifa kararı almıştı. Ancak bordo-mavili yönetim, Tekke'nin istifasını kabul etmemiş ve deneyimli teknik adamla yola devam etme kararı vermişti.

Trabzonspor Yönetim Kurulu'ndan o dönem yapılan açıklamada, "Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak, teknik direktörümüz Fatih Tekke'nin istifa kararı kabul edilmemiştir" ifadeleri kullanılmıştı.

BU KEZ AYRILIK GERÇEKLEŞTİ

Avrupa'daki mağlubiyetin ardından istifası kabul edilmeyen Fatih Tekke, görevine devam etmişti. Ancak Süper Lig'de Amedspor karşısında alınan 2-1'lik yenilginin ardından bu kez yollar ayrıldı. Kulübün Fatih Tekke ile ayrılığa ilişkin resmi açıklamasını yapması bekleniyor.

62 MAÇTA 1,92 PUAN ORTALAMASI

Fatih Tekke, Trabzonspor'un başında toplam 62 karşılaşmaya çıktı. Deneyimli teknik adam, bordo-mavili ekibin başında 1,92 puan ortalaması yakaladı.